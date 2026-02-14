Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    অতিরিক্ত মদ্যপানই কারণ! কেউ ৩৮, কেউ ৩৯, মদের নেশা প্রাণ কেড়েছে এই বলি তারকাদের

    বিনোদন শিল্প সম্পদ ও খ্যাতি দেয়, কিন্তু যখন এই ঝলকানি ম্লান হয়ে যায়, তখন মানুষ তা সহ্য করতে পারে না। এমন অনেক অভিনেতা ও অভিনেত্রী আছেন যারা এতটাই মদ্যপান করতেন যে, এই বদভ্যাস তাঁদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 

    Published on: Feb 14, 2026 8:00 AM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বিনোদ খান্নার স্ত্রী কবিতা খান্না তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে স্বামীর স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলেছেন। কবিতা জানিয়েছিলেন যে, বিনোদ দিনে ৪০ থেকে ৮০টা সিগারেট খেতেন। সঙ্গে রোজ মদ্যপান করতেন। তাঁর স্ত্রী বলেছেন যে, বিনোদ প্রথমে ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং সুস্থ হয়ে ওঠেন। পরে তিনি মূত্রাশয়ের ক্যান্সারে মারা যান। বিনোদন জগতে এমন অনেক মানুষ আছেন, যাদের জীবন মদ্যপানের কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

    অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে প্রাণ হারিয়েছেন যে বলি তারকারা।
    অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে প্রাণ হারিয়েছেন যে বলি তারকারা।

    ১. মীনা কুমারী:

    যিনি 'ট্র্যাজেডি কুইন' নামেও পরিচিত, পেশাদার জীবনে সফল হলেও, ব্যক্তিগত জীবনে বড্ড একা ছিলেন। দাম্পত্য জীবনে মানসিক চাপ ও বিষণ্ণতার কারণে তিনি মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পড়েন। ৩৮ বছর বয়সে, লিভার সিরোসিসের কারণে তাকে জীবন হারাতে হয়েছিল।

    ২. গুরু দত্ত:

    ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রতিভাবান চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং অভিনেতা, গুরু দত্ত তাঁর ব্যক্তিগত সমস্যার কারণে অ্যালকোহলের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। তিনি হতাশায় ভুুগতেন। অ্যালকোহল এবং ঘুমের ওষুধের মারাত্মক সংমিশ্রণের কারণে তিনি প্রাণ হারিয়েছেন। তখন তার বয়স ছিল মাত্র ৩৯ বছর।

    ৩. রাজেশ খান্না:

    রাজেশ খান্না প্রচুর সম্পদ এবং খ্যাতি পেয়েছেন। তিনি ছিলেন বলিউডের প্রথম সুপারস্টার। যখন তাঁর ক্যারিয়ার গ্রাউ নামতে থাকে, তখন তিনি এটি সামলাতে পারেননি। একাকীত্বের কারণে মদ্যপানে ডুবে যান। বলা হয় যে, তিনি তাঁর ব্যর্থতা মেনে নিতে পারেননি এবং অ্যালকোহল তাঁর স্বাস্থ্যের যথেষ্ট ক্ষতি করেছিল, যা শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।

    ৪. সঞ্জীব কুমার:

    সঞ্জীব কুমারের পরিবারে একটি জেনেটিক সস্যা ছিল, যার কারণে পরিবারের পুরুষরা তাড়াতাড়ি পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতেন। এই অবস্থাটি হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল, যেখানে অ্যালকোহল পান করা ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এ কথা জেনেও তিনি মদ্যপানের প্রতি আসক্তি ছাড়তে পারেননি। তিনি ৪৭ বছর বয়সে হার্ট অ্যাটাকে মারা যান।

    ৫. পারভিন বাবি:

    তাঁর সময়ের সবচেয়ে গ্ল্যামারাস অভিনেত্রী, পারভিন ববি স্কিটফ্রেনিয়ার রোগী ছিলেন। তিনি মদ্যপানেও আসক্ত ছিলেন। পারভিন তার জীবনের শেষ অংশটি বিস্মৃতি এবং একাকীত্বের মধ্যে কাটিয়েছিলেন যেখানে অ্যালকোহল তাঁর অবস্থা আরও খারাপ করে তোলে।

    ৬. সিল্ক স্মিতা:

    দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রের সংবেদনশীল নায়িকা সিল্ক স্মিতার জীবন খুব দুঃখজনক ছিল। কেরিয়ারের অবনতি, ঋণ ও ব্যক্তিগত জীবনে বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তিনি মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পড়েন। ৩৫ বছর বয়সে, ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছিল তাঁর ঝুলন্ত মৃতদেহ। ধারণা করা হয় যে, তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। তবে অনেকেই এই মৃত্যুকে রহস্যজনক বলে মনে করেন। কারণ কোনও সুইসাইড নোট পাওয়া যায়নি।

    News/Entertainment/অতিরিক্ত মদ্যপানই কারণ! কেউ ৩৮, কেউ ৩৯, মদের নেশা প্রাণ কেড়েছে এই বলি তারকাদের
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes