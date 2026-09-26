Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
Sign in

Netflix: মুখেই শুধু ভারতকে বয়কটের বাতেলা! এই ৪টি ভারতীয় সিরিজ ট্রেন্ড করছে পাকিস্তানে, একটি আবার ৯১দিন ধরে

পাকিস্তানে নেটফ্লিক্সে চারটি ভারতীয় শো ব্যাপকভাবে দেখা হচ্ছে। একটি কমেডি শো পাকিস্তানে নেটফ্লিক্সের শীর্ষ দশে টানা ৯১ দিন ধরে ট্রেন্ডিংয়ে রয়েছে।

Published on: Sep 26, 2026, 09:01:02 IST
By Tulika Samadder
Share
Share via
  • facebook
  • twitter
  • linkedin
Copy link
  • copy link

নেটফ্লিক্স টপ ১০ তালিকায় এমন সব শো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা ওটিটি প্ল্যাটফর্মে ব্যাপকভাবে দেখা হচ্ছে। আজ, ২৫ সেপ্টেম্বর, আমরা চারটি ভারতীয় শো তুলে ধরছি, যা পাকিস্তানে ব্যাপকভাবে দেখা হচ্ছে। সময় রায়নার শো, ‘ইন্ডিয়াজ গট ল্যাটেন্ট'-ও এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই শো-টি পাকিস্তান নেটফ্লিক্স টপ ১০-এ প্রায় ৯১ দিন অর্থাৎ ১৩ সপ্তাহ ধরে ট্রেন্ডিংয়ে রয়েছে।

পাকিস্তানের নেটফ্লিক্সে ট্রেন্ড করছে এই ৪ ভারতীয় শো। (IMDb)
পাকিস্তানের নেটফ্লিক্সে ট্রেন্ড করছে এই ৪ ভারতীয় শো। (IMDb)

১. পাপা ইয়ার

এই শো-টি পাকিস্তানের টপ ১০ তালিকায় ১ নম্বরে রয়েছে। 'পাপা ইয়ার' জাকির খানের একটি বিশেষ পর্ব, যেখানে জাকির খান তার বাবার কথা বলেন। নিজের স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে জাকির খান দর্শকদের কাছে একটি শিশুর জীবনে বাবার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। এই সিরিজে জাকির খান তার বন্ধুর কথাও বলেন। এই শো-টি ভারতেও প্রচুর ভালোবাসা পাচ্ছে। এটি এক সপ্তাহ ধরে টপ ১০-এ ট্রেন্ডিংয়ে রয়েছে।

২. চুম্বক সিজন ১

এই তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কমেডি সিরিজ চুম্বক। সিরিজটি সম্প্রতি নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে এবং পাকিস্তানে এটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সিরিজের কাহিনি চুম্বক নামক একটি সমাজকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, যেখানে অদ্ভুত স্বভাবের মানুষেরা বাস করে এবং তারা বিভিন্ন জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়। সিরিজটিতে অভিনয় করেছেন অর্জুন বিজলানি, নীনা গুপ্তা, দেবেন ভোজানি, সুমিত রাঘবন, সন্দীপা ধর, মানসী পারেখ, হেলি শাহ, সুমিত ব্যাস, অনন্ত জোশি এবং দেলনাজ ইরানি। চুম্বক টানা ১৪ দিন বা দুই সপ্তাহ ধরে শীর্ষ ১০-এ ট্রেন্ডিংয়ে রয়েছে।

৩. ইন্ডিয়া'স গট ল্যাটেন্ট

সময় রায়নার কমেডি শো, ইন্ডিয়া'জ গট ল্যাটেন্ট, টানা ১৩ সপ্তাহ বা ৯১ দিন ধরে শীর্ষ ১০-এ ট্রেন্ডিংয়ে রয়েছে। শো-টি শীর্ষ ১০-এর তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে। শো-টির মূল ধারণাটি হল, প্রতিটি পর্বে প্যানেলে নতুন অতিথিরা যোগ দেন এবং সারা বিশ্ব থেকে প্রতিযোগীরা তাদের প্রতিভা প্রদর্শন করতে আসেন। এরপর, সময় রায়না-সহ পুরো প্যানেল প্রতিযোগীদের স্কোর দেন। যদি প্রতিযোগীদের স্কোরের গড় মিলে যায়, তবে সেই প্রতিযোগী জিতে যান এবং পুরস্কার হিসেবে ১,০০,০০০ টাকা ঘরে নিয়ে যান। এই শো-তে মুকেশ ছাবড়া, নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকি, বরুণ ধাওয়ান, রাখি সাওয়ান্ত, মেধা শঙ্কর, শ্যারন, ভুবন বাম এবং তন্ময় ভাটের মতো তারকারা অংশ নিয়েছেন।

৪. মুসাফির ক্যাফে

মুসাফির ক্যাফে হলো দিব্যা প্রকাশ দুবের লেখা একই নামের বই অবলম্বনে নির্মিত একটি রোমান্টিক ড্রামা সিরিজ। এর গল্পটি চন্দর, প্রীতি এবং সুধাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। সিরিজটি ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং টপ ১০ তালিকায় ৯ নম্বরে স্থান পেয়েছে। শো-টি টানা ৬৩ দিন বা নয় সপ্তাহ ধরে টপ ১০-এ ট্রেন্ডিং ছিল। মুসাফির ক্যাফের সিজন ২-এর ঘোষণাও করা হয়েছে।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/Netflix: মুখেই শুধু ভারতকে বয়কটের বাতেলা! এই ৪টি ভারতীয় সিরিজ ট্রেন্ড করছে পাকিস্তানে, একটি আবার ৯১দিন ধরে
  • mint-logo
  • HH-logo
  • mint-lounge
  • HT_Auto
  • ht-tech
  • ht-bangla
  • healthshots
  • OTT-icon
  • slurrp-icon
  • smartcast-logo
  • ht-kannada
  • ht-tamil
  • ht-telugu
  • ht-marathi
  • logo-fab-play
  • VCCircle_logo-white
  • TechCircle_logo_white
  • VCCEdge_logo_white
  • edge-insights-logo
© 2026 HindustanTimes