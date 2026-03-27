    এক প্রযোজকের ড্রাইভার ছিলেন, এখন তিনি প্রথম সারির নায়ক! বলুন তো কে ইনি?

    একসময় একজন প্রযোজকের ড্রাইভার ছিলেন, কিন্তু তারপর এতটাই কঠোর পরিশ্রম করেছেন যে আজ তিনি একজন তারকা। তাঁর একটি ছবি অন্যান্য অনেক বড় বড় তারকার ছবিকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

    Mar 27, 2026, 18:56:07 IST
    By Sayani Rana
    চলচ্চিত্র জগতে কেরিয়ার গড়ার আগে অনেক তারকাকেই খুব স্ট্রাগল করতে হয়। প্রত্যেকেরই নিজস্ব গল্প থাকে। এখানে এমন একজন তারকার কথা বলা হচ্ছে, যিনি একসময় একজন প্রযোজকের ড্রাইভার ছিলেন, কিন্তু তারপর এতটাই কঠোর পরিশ্রম করেছেন যে আজ তিনি একজন তারকা। তাঁর একটি ছবি অন্যান্য অনেক বড় বড় তারকার ছবিকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

    একজন প্রযোজকের ড্রাইভার ছিলেন, এখন তিনি একজন বড় তারকা!
    একজন প্রযোজকের ড্রাইভার ছিলেন, এখন তিনি একজন বড় তারকা!

    এখানে অভিনেতার কথা বলা হচ্ছে তিনি হলেন ঋষভ শেট্টি। ঋষভ শেট্টি কন্নড় চলচ্চিত্র জগতের একজন তারকা। তিনি শুধু একজন অভিনেতাই নন, একজন সফল পরিচালক ও প্রযোজকও।

    ঋষভ নিজেই একবার বলেছিলেন, ‘মুম্বই আমার কাছে খুব বিশেষ, কারণ ২০০৮ সালে আমি আন্ধেরি পশ্চিমের একটি প্রোডাকশন হাউসে অফিস বয় ছিলাম। আমি একজন প্রযোজকের ড্রাইভারও ছিলাম, তাই বুঝতেই পারছেন সিনেমা কী করতে পারে। আমি কখনও কল্পনাও করিনি যে শুধু একটা সিনেমা করে আমি এত খ্যাতি, ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ পাব। সেই সিনেমা প্রোডাকশন হাউসের কাছে রাস্তায় বড়া পাও খেতে খেতে আমি কখনও ভাবতেও পারিনি যে আমি এই পর্যায়ে পৌঁছব। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।’

    ২০১২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘তুঘলক’ ছবির মাধ্যমে ঋষভ তাঁর কেরিয়ার শুরু করেন। এই ছবিতে তিনি খলনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করলেও ছবিটি হিট হয়েছিল। যদিও তাঁর প্রথম ব্লকবাস্টার ছবি ছিল লুসিয়া, বেলবটমও একটি ব্লকবাস্টার ছিল।

    ২০১৬ সালে ‘রিকি’ ছবির মাধ্যমে তিনি পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ছবিটি হিট হয়ে ছিল। তবে, ‘কান্তারা’ ছবিটিই তাকে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি এনে দেয়। ঋষভের শেষ ছবি ছিল 'কান্তারা চ্যাপ্টার ১', যা ২০২৫ সালে মুক্তি পায়। ঋষভ শুধু এই ছবিটি পরিচালনাই করেননি, এতে অভিনয়ও করেছেন। 'কান্তারা চ্যাপ্টার ১' বিশ্বব্যাপী ৮৫০ কোটি আয় করে। এটি ভিকি কৌশলের 'ছাবা', রজনীকান্তের ‘কুলি’ এবং আমির খানের ‘সিতারে জমিন পার’ ছাড়িয়ে ২০২৫ সালের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়কারী ছবি হয় ওঠে।

    News/Entertainment/এক প্রযোজকের ড্রাইভার ছিলেন, এখন তিনি প্রথম সারির নায়ক! বলুন তো কে ইনি?
