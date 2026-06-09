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    ৯টি চরিত্রে অভিনয় করেছেন একসঙ্গে, করেছিলেন নিজের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী, জানেন কে?

    আমরা অনেক সিনেমায় নায়ক ও নায়িকাকে ডাবল এবং ট্রিপল রোল করতে দেখেছি। এই তালিকায় অমিতাভ বচ্চন থেকে হেমা মালিনী, ধর্মেন্দ্র, গোবিন্দ, ঋষি কাপূরসহ অনেক শিল্পীর নাম রয়েছে। কিন্তু আপনি কি জানেন যে একজন অভিনেতা এক সিনেমায় নয়টি চরিত্রে অভিনয় করেছেন?

    Jun 9, 2026, 22:50:26 IST
    By Swati Das Banerjee
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    বলিউড সিনেমায় ডাবল ও ট্রিপল রোল একটি সাধারণ ব্যাপার। আমরা অনেক সিনেমায় নায়ক ও নায়িকাকে ডাবল ও ট্রিপল রোল করতে দেখেছি। এই তালিকায় অমিতাভ বচ্চন থেকে হেমা মালিনী, ধর্মেন্দ্র, গোবিন্দ, ঋষি কাপূরসহ অনেক শিল্পীর নাম রয়েছে। কিন্তু আপনি কি জানেন যে বলিউডের একজন অভিনেতা এমনও ছিলেন, যিনি এক সিনেমায় নয়টি চরিত্রে অভিনয় করেছেন?

    ৯টি চরিত্রে অভিনয় করেছেন একসঙ্গে, করেছিলেন নিজের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী
    ৯টি চরিত্রে অভিনয় করেছেন একসঙ্গে, করেছিলেন নিজের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী

    এই অভিনেতা আজ পৃথিবীতে নেই। তিনি হলেন কিংবদন্তি শিল্পী সঞ্জীব কুমার। সঞ্জীব তার অসাধারণ অভিনয়ের মাধ্যমে কেবল মাত্র ইন্ডাস্ট্রিতে একটি বিশেষ পরিচয় গড়ে তুলেছিলেন, বরং দর্শকদের হৃদয়ে আজও রাজ করেন। 'শোলে' সিনেমায় ঠাকুর হয়ে সঞ্জীব অমিতাভ বচ্চন ও ধর্মেন্দ্রকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৪ সালে মুক্তি পাওয়া 'নয়া দিন নয়া রাত' সিনেমায় সঞ্জীব অসাধারণ কাজ করেছিলেন। এই সিনেমায় সঞ্জীবের বিপরীতে অভিনেত্রী জয়া ভাদুড়ী (যিনি এখন জয়া বচ্চন) ছিলেন।

    नया दिन नई रात
    नया दिन नई रात

    সঞ্জীব কুমার 'নয়া দিন নয়া রাত' সিনেমায় এক, দুই বা তিন নয়, বরং নয়টি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এই নয়টি চরিত্র ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে সঞ্জীব বলিউডে এমন কিছু করেছেন যা এর আগে কেউ করেনি। সঞ্জীব সিনেমায় একজন ডাক্তার থেকে ডাকুর চরিত্র পর্যন্ত অভিনয় করেছিলেন। এই চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তোলার মাধ্যমে সঞ্জীব অভিনয়ের এক নতুন স্তর স্থাপন করেছিলেন।

    'নয়া দিন নয়া রাত' সিনেমার গল্প জয়া ভাদুড়ীর, যিনি সিনেমায় সুষমার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। সুষমার বাবা তার বিয়ে দিতে চান, কিন্তু তিনি এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাই তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। এইভাবে তার জীবনে একটি নতুন ধরনের রোমাঞ্চ শুরু হয়। একই সময়ে তাকে বিভিন্ন চরিত্রও মিলছে, যার মধ্যে ডাক্তার কুরুপম থেকে শুরু করে ধোঁকাবাজ পণ্ডিত গোরখনাথ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত। এইভাবে সিনেমায় সঞ্জীব কুমার এই সকল চরিত্রকে পুরো আন্তরিকতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছিলেন এবং তার কাজকে বেশ পছন্দও করা হয়েছিল।

    'নয়া দিন নয়া রাত' সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন এ. ভীমসিংহ। উল্লেখ্য, সিনেমাটি ১৯৬৪ সালে মুক্তি পাওয়া শিবাজী গনেশনের সিনেমা 'নবরাত্রি'র রিমেক ছিল। এর আগে 'নবরাত্রি'র রিমেক তেলুগুতে ১৯৬৬ সালে তৈরি হয়েছিল, যেখানে অক্ষয় নায়ক নাগেশ্বর রাও অভিনয় করেছিলেন। 'নয়া দিন নয়া রাত' সিনেমায় সঞ্জীব কুমার, জয়া ভাদুড়ী, নাজনীন, ফারিদা জলাল, ওম প্রকাশ, ডেভিড, ললিতা পাঁওয়ার, টুন টুন এবং মনোরমার মতো শিল্পীরা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে ছিলেন।

    Home/Entertainment/৯টি চরিত্রে অভিনয় করেছেন একসঙ্গে, করেছিলেন নিজের মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী, জানেন কে?
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