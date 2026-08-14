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    স্বাধীনতা দিবসে মুক্তি পাওয়া এই বলিউড সিনেমাগুলো বক্স অফিস সাড়া ফেলে, শেষেরটি ইতিহাস গড়েছিল

    আজ আমরা আপনাদের সেইসব সিনেমার কথা বলব, যেগুলো স্বাধীনতা দিবসে মুক্তি পেয়ে খুব ভালো সাড়া ফেলেছিল বক্স অফিসে। 

    Published on: Aug 14, 2026, 21:00:35 IST
    By Tulika Samadder
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    স্বাধীনতা দিবস, অর্থাৎ ১৫ অগস্টে অনেক সিনেমা মুক্তি পায়। এমনকী এই বিশেষ দিনে অনেক দেশাত্মবোধক সিনেমার পাশাপাশি কিছু ভৌতিক ও কমেডি ছবিও মুক্তি পায়। তাহলে চলুন, ১৫ আগস্টে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমাগুলো এবং সেগুলোর বক্স অফিসের কালেকশন দেখে নেওয়া যাক-

    স্বাধীনতা দিবসে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমাগুলোর বক্স অফিস কালেকশন।
    স্বাধীনতা দিবসে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমাগুলোর বক্স অফিস কালেকশন।
    সিংঘম রিটার্নস
    সিংঘম রিটার্নস

    সিংঘম রিটার্নস

    সিংহাম রিটার্নস ২০১৪ সালের ১৫ আগস্ট মুক্তি পেয়েছিল। রোহিত শেট্টি পরিচালিত এই ছবিতে অভিনয় করেন অজয় ​​দেবগন, করিনা কাপুর খান এবং অন্যান্যরা। ছবিটি বিশ্বব্যাপী ২১৬.৫৬ কোটি টাকা আয় করে একটি হিট ছবির তকমা পেয়েছিল।

    এক থা টাইগার
    এক থা টাইগার

    এক থা টাইগার

    ২০১২ সালের ১৫ আগস্ট সলমন খানের সিনেমা ‘এক থা টাইগার’ মুক্তি পায়। এই ছবিতে সলমন খানের বিপরীতে অভিনয় করেন ক্যাটরিনা কাইফ। এটি ছিল রোমান্সের ছোঁয়াযুক্ত একটি স্পাই থ্রিলার। ছবিটি ৩২০ কোটি টাকা (প্রায় ৩.২ বিলিয়ন ডলার) আয় করে।

    মিশন মঙ্গল।
    মিশন মঙ্গল।

    মিশন মঙ্গল

    মিশন মঙ্গল ২০১৯ সালের ১৫ আগস্ট মুক্তি পায়। এই সিনেমাটি ইসরোর মঙ্গল অভিযানের উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছিল। এটি বিশ্বব্যাপী ২৯১ কোটি টাকা আয় করে।

    গোল্ড
    গোল্ড

    গোল্ড

    গোল্ড ২০১৮ সালের স্বাধীনতা দিবসে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। এটি রিমা কাগতি পরিচালিত একটি হিন্দি স্পোর্টস ড্রামা সিনেমা। ছবিটি বিশ্বব্যাপী ১৫৮ কোটি টাকা আয় করে।

    সত্যমেব জয়তে
    সত্যমেব জয়তে

    সত্যমেব জয়তে

    সত্যমেব জয়তে সিনেমাটি ২০১৮ সালের ১৫ অগস্টে মুক্তি পায়। মিলাপ জাভেরি পরিচালিত এবং জন আব্রাহাম অভিনীত সত্যমেব জয়তে বিশ্বব্যাপী ১২১ কোটি আয় করেছিল।

    বাটলা হাউজ।
    বাটলা হাউজ।

    বাটলা হাউজ

    জন আব্রাহামের ছবি ‘বাটলা হাউজ’ ২০১৯ সালের স্বাধীনতা দিবসে মুক্তি পেয়েছিল। বাস্তব জীবন থেকে অনুপ্রাণিত এই অ্যাকশন থ্রিলারটি ১২৭ কোটি টাকা আয় করেছিল।

    খেল খেল মেঁ
    খেল খেল মেঁ

    খেল খেল মেঁ

    ২০১৪ সালের স্বাধীনতা দিবসে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটি ছিল খেল খেল মেঁ। এতে অভিনয় করেছিলেন অক্ষয় কুমার, তাপসী পান্নু, বাণী কাপুর, অ্যামি ভিরক এবং ফারদিন খান। সিনেমাটি বিশ্বব্যাপী ৫৭ কোটি টাকা আয় করেছিল।

    স্ত্রী ২
    স্ত্রী ২

    স্ত্রী ২

    ২০২৪ সালের স্বাধীনতা দিবসে মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমাগুলোর মধ্যে স্ত্রী ২-ও ছিল। এতে অভিনয় করেছিলেন শ্রদ্ধা কাপুর, রাজকুমার রাও, অভিষেক বচ্চন এবং পঙ্কজ ত্রিপাঠি। সিনেমাটি বিশ্বব্যাপী ১,৭৮০.৭৬ কোটি টাকা আয় করেছিল। এটি ছিল বলিউডের সর্বোচ্চ আয়কারী ভৌতিক সিনেমা।

    শোলে
    শোলে

    শোলে

    ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রমেশ সিপ্পির ব্লকবাস্টার সিনেমা শোলে মুক্তি পায়। সিনেমাটিতে অমিতাভ বচ্চন, ধর্মেন্দ্র, হেমা মালিনি এবং জয়া বচ্চনের মতো তারকারা অভিনয় করেছিলেন। সেই সময়ে শোলে ৫০ কোটি রুপি আয় করেছিল। বলিউডের মোস্ট আইকনিক সিনেমার তালিকায় পড়ে শোলে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/স্বাধীনতা দিবসে মুক্তি পাওয়া এই বলিউড সিনেমাগুলো বক্স অফিস সাড়া ফেলে, শেষেরটি ইতিহাস গড়েছিল
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