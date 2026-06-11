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    ৩৪ বছরে বানিয়েছিলেন মাত্র ১টি সিনেমা, মৃত্যুর দিন পান জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার

    এমন একজন পরিচালকের ছিলেন, যিনি তার সমগ্র কেরিয়ারে মাত্র একটি সিনেমা তৈরি করেন এবং সেই সময়ের ক্লাসিক সিনেমাটি দুটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে। কিন্তু যেদিন তার সিনেমাটি এই পুরস্কার পায়, সেদিনই তার মৃত্যু ঘটে।

    Jun 11, 2026, 22:51:42 IST
    By Swati Das Banerjee
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    বাংলা সিনেমায় প্রতিভার অভাব নেই। এখানে বহু ট্যালেন্টেড অভিনেতা এবং পরিচালক রয়েছেন এবং থাকবেনও। কিন্তু সকলের ভাগ্যে এই উজ্জ্বলতা দীর্ঘ সময় ধরে স্থায়ী থাকা জরুরি নয়। জানলে অবাক হবেন ইন্ডাস্ট্রিতে এমন একজন পরিচালক ছিলেন, যিনি তাঁর সমগ্র কেরিয়ারে মাত্র একটি সিনেমা তৈরি করেন এবং সেই সময়ের ক্লাসিক সিনেমাটি দুটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে। কিন্তু যেদিন তার সিনেমাটি এই পুরস্কার পায়, সেদিনই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

    ৩৪ বছরে বানিয়েছিলেন মাত্র ১টি সিনেমা
    ৩৪ বছরে বানিয়েছিলেন মাত্র ১টি সিনেমা

    পরিচালক এবং তার সিনেমার সম্পর্কে

    জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত সেই ক্লাসিক সিনেমার পরিচালক হচ্ছেন অবতার কৃষ্ণ কৌল। আর সেই ফিল্মের নাম '২৭ ডাউন', যা ১৯৭৪ সালে মুক্তি পায়। এই সিনেমাটি বাংলা সিনেমার জগতের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে প্রমাণিত হয়। এই সিনেমায় অভিনেত্রী রাখী গুলজার এবং এম কে রায়না প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন। হরিপ্রসাদ চৌরসিয়ার কাছে '২৭ ডাউন' সিনেমার সংগীত তৈরি করা হয়েছিল।

    এই সিনেমাটি রমেশ বাক্ষীর উপন্যাসের উপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছিল। সিনেমা '২৭ ডাউন' একটি নয় বরং দুটি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার অর্জন করেছিল। প্রথম বেস্ট ফিচার ফিল্ম ইন হিন্দি এবং দ্বিতীয় বেস্ট সিনেমাটোগ্রাফি। এটি সত্যি একটি বড় ব্যাপার।

    '২৭ ডাউন' মুক্তির কিছু মাসের মধ্যেই অবতারের সঙ্গে একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। ২০ জুলাই ১৯৭৪ সালে মুম্বইয়ের জল্কেশ্বরের একটি মেয়েটি জলে ডুবে যাচ্ছিল, তাকে বাঁচাতে অবতার নিজেও জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই মেয়েটিকে বাঁচাতে গিয়ে অবতার নিজের জীবন হারান।

    পরিচালকের পরিচালিত সিনেমাটি দুটি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছিল। মৃত্যুর সময় অবতারের বয়স ছিল মাত্র ৩৪ বছর। তার সাহসী শেষ কাজটি সিনেমা শিল্পকে হতবাক করে দেয়। আজও অবতারের '২৭ ডাউন' তাঁর প্রথম এবং শেষ সিনেমা হিসেবে স্মরণ করা হয়।

    Home/Entertainment/৩৪ বছরে বানিয়েছিলেন মাত্র ১টি সিনেমা, মৃত্যুর দিন পান জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার
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