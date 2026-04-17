Shreya Ghoshal Hair Care Tips: এই ঘরোয়া টোটকাতেই একঢাল নরম-জেল্লাদার চুল শ্রেয়া ঘোষালের! খোলসা করলেন নিজেই

Shreya Ghoshal Hair Care Tips: এই ঘরোয়া টোটকাতেই একঢাল নরম-জেল্লাদার চুল শ্রেয়া ঘোষালের! খোলসা করলেন নিজেই
Shreya Ghoshal: ভারতীয় গায়িকা শ্রেয়া ঘোষাল সম্প্রতি তাঁর একঢাল কালো চুলের রহস্য ভাগ করে নিয়েছেন। জানিয়েছেন কীভাবে এত নরম, মসৃণ চুল পেয়েছেন তিনি।
এই মুহূর্তে ভারতীয় মহিলা গায়িকাদের মধ্যে পয়লা সারিতে রয়েছেন শ্রেয়া ঘোষাল। চলতি সপ্তাহেই তিনি লন্ডনের ওটু অ্যারেনায় শো করছেন, আর সেই শো হাউসফুল হয়েছে। ব্রিটিশ ভোগের একটি ভিডিয়োতে দেখা যায়, শো চলাকালীন ব্যাকস্টেজে শ্রেয়া নিজের চুলের যত্নের রহস্য জানান। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কীভাবে তাঁর চুল এত সুন্দর ও নরম থাকে।
এর উত্তরে শ্রেয়া জানান যে, ভারতীয় ঘরোয়া টোটকাই রয়েছে তাঁর একঢাল কালো, মোলায়েম চুলের পিছনে। আর সেটি হল নারকেল তেল। সেই ভিডিওতে তাঁর লম্বা, কোমর পর্যন্ত চুল খোলাই রাখা ছিল। চুলে ছিল সফট কার্ল, আর কয়েকটি আলগা চুল মুখের চারপাশে পড়ায় তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল।
নারকেল তেল কি চুলের জন্য কাজ করে?
একাধিক গবেষণায় দাবি করা হয়েছে যে, চুলের যত্নে নারকেল তেল খুবই উপকারী এবং সহজ একটি উপায়। এটি প্রাকৃতিকভাবে চুলকে মজবুত, নরম ও উজ্জ্বল করে। নারকেল তেল চুলের গোড়া শক্ত করে, ফলে চুল পড়া কমে। সঙ্গে চুলকে নরম ও মসৃণ করে। এটি খুশকি কমাতেও সাহায্য করে। এছাড়াও চুলে প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা আনে এবং শুষ্ক ও রুক্ষ চুল ঠিক করতে সাহায্য করে। শ্যম্পু করার আগে অনেকেই চুলে নারকেল তেল লাগন। এটি হালকা গরম করে লাগানোরও চল আছে। ৩০ মিনিট থেকে সারা রাত রাখতে পারেন নারকেল তেল চুলে।
শ্রেয়ার মিউজিক কেরিয়ার
শ্রেয়া ঘোষাল সারেগামাপা জিতে সঙ্গীত জগতে নিজের পথচলা শুরু করেন। ২০০২ সালে দেবদাস ছবির ‘বৈরি পিয়া’ গান দিয়ে বলিউডে তাঁর অভিষেক হয়। তাঁর বাবা বিশ্বজিৎ ঘোষাল একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এবং মা শর্মিষ্ঠা ঘোষাল সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। নিজের প্রতিভা আর কঠোর পরিশ্রমের জোরে আজ তিনি দেশের অন্যতম জনপ্রিয় গায়িকা।
‘দেবদাস’ ছবিতে কাজ করার জন্য প্রথম ছবিতেই তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পান। মোট চারবার জাতীয় পুরস্কার জিতেছেন তিনি। এছাড়া ৬টি ফিল্মফেয়ার পুরস্কারসহ আরও অনেক আইফা ও স্ক্রিন অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি বলিউডে সফলভাবে কাজ করছেন। ২০১৫ সালে তিনি তাঁর শৈশবের বন্ধু শিলাদিত্য মুখোপাধ্যায়-কে বিয়ে করেন। ২০২১ সালের ২২ মে তাদের ছেলে দেবয়ান মুখোপাধ্যায় জন্মায়। মাঝে মাঝেই ছেলেকে মায়ের সঙ্গে দেখা যায়, এমনকি লাইভ শো-তেও মায়ের গান শুনতে আসে সে।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।