Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Nutan: সেন্সর বোর্ড অনুমতি দেয়নি, বাদ পড়ে দুটি সিনেমা থেকে, আজ সেই গানটিই হয়ে রয়েছে অমর

    Nutan: একটি গান যা সেন্সর বোর্ড দুবার বাতিল করেছিল, দুই সিনেমা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত যখন সেই গান মুক্তি পায়, তখন এটি অমর গান হয়ে যায়। আজও বছরের পর বছর পুরনো এই গানটি শোনা হয়। এই গানের সুরে নাচতে নিজেদের আটকাতে পারেন না মানুষ।

    May 24, 2026, 21:39:28 IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    Nutan: হিন্দি সিনেমায় অনেক অমর গান তৈরি হয়েছে। অমর গানের তালিকায় এমন একটি গান রয়েছে যা একবার নয়, তিনবার বাতিল করা হয়েছিল। সেন্সর বোর্ড গানটির কিছু লাইন নিয়ে আপত্তি জানায়, যার ফলে সেই গানটি সিনেমায় আনা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে শেষ পর্যন্ত যখন সেই গানটি অনেক বছর পরে অন্য একটি সিনেমায় শোনা যায়, তখন সেই গানটি চিরকাল অমর হয়ে যায়। আজও বৃষ্টির গানের তালিকায় সেই গানটি অন্তর্ভুক্ত হয়।

    বাতিল হওয়া গান হয়ে যায় অমর
    বাতিল হওয়া গান হয়ে যায় অমর

    সেন্সর বোর্ডের দ্বারা বাতিল হওয়া গানটি ৫০-এর দশকের। সেই সময়ে মিউজিক কম্পোজার কল্যাণজি আনন্দজি নতুন জুটি হিসেবে সিনেমা 'মাদারি'র জন্য গান তৈরি করছিলেন। সিনেমাটি মুক্তির জন্য প্রস্তুত ছিল। যখন এই সিনেমাটি সেন্সর বোর্ডের কাছে সার্টিফিকেটের জন্য পাঠানো হয়, তখন গানটির কিছু লাইন নিয়ে বাতিল করে দেওয়া হয়।

    বোর্ডের পক্ষ থেকে গানটির লাইন পরিবর্তন করার কথা বলা হয়। কিন্তু গানটি তো আগে থেকেই শুট করা ছিল। এবং মুক্তির তারিখও নিকটবর্তী ছিল। ফলে নির্মাতারা ঝুঁকি নেননি এবং গানটিকে সিনেমা থেকে সরিয়ে দেন। তবে কল্যাণজি আনন্দজি জানতেন যে এই গানে এমন কিছু আছে যা দর্শকদের আনন্দিত করতে পারে। তিনি সেই গানটি তার আসন্ন সিনেমাগুলিতে ব্যবহারের কথা ভাবেন।

    ১৯৫৯ সালে কল্যাণজি আনন্দজির জন্য 'ঘর ঘর কি বাত' সিনেমায় গান দেওয়ার সুযোগ আসে। কিন্তু এই সিনেমায়ও তিনি তার বাতিল হওয়া গানটি ব্যবহার করতে পারেননি, কারণ সিনেমার পরিস্থিতি তেমন ছিল না। এরপর ১৯৬০ সালে 'দিল ভি তেরা হাম ভি তেরা' মুক্তি পায়।

    সিনেমার নায়ক ছিলেন ধর্মেন্দ্র। সিনেমার গানটি কল্যাণজি আনন্দজি তৈরি করছিলেন। তিনি তার সেই গানটি পরিচালক অর্জুন হিংগোরানিকে শোনান। কিন্তু তাকে এই গানটি পছন্দ হয়নি। কারণ গানটি সেন্সর বোর্ড বাতিল করেছিল। তাই পরিচালক ঝুঁকি নিতে চাননি। তবে মিউজিক কম্পোজার জুটির উপর তাদের গানটির প্রতি বিশ্বাস ছিল।

    রাজ কাপুরের সিনেমায় সুযোগ পাওয়া

    ১৯৬০ সালে একটি সিনেমা আসে 'ছলিয়া'। এই সিনেমায় রাজ কাপুর এবং নূতন প্রধান চরিত্রে ছিলেন। সিনেমার গল্প ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে হওয়া বিভাজনের উপর ভিত্তি করে ছিল। এই সিনেমায় কল্যাণজি আনন্দজিকে মিউজিক দেওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়। মনমোহন দেশাইয়ের এটি প্রথম পরিচালনায় সিনেমা ছিল। এই সিনেমার জন্য একটি বৃষ্টির গান প্রয়োজন ছিল।

    তিনি যখন মিউজিক কম্পোজার জুটি কল্যাণজি এবং আনন্দজিকে এই কথা জানালেন, তারা তৎক্ষণাৎ তাদের বাতিল হওয়া গানটি তাকে শোনালেন। মনমোহন দেশাই গানটি খুব পছন্দ করলেন। সেন্সর বোর্ড গানটির কিছু লাইন নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল, তাই গীতিকার কামাল জলালাবাদীকে আবার গানটির লাইন পরিবর্তনের জন্য ডাকানো হয়। মুখড়া একই রাখা হয় কিন্তু অন্তরে পরিবর্তন করা হয়। এই গানকে আবার গাওয়ার জন্য মুকেশকে ডাকানো হয় এবং গানটির অন্তর আবার রেকর্ড করা হয়।

    আজ এই গান অমর গানের নতুন সংস্করণে রাজ কাপুর এবং নূতন খুব নাচ করে শুটিং করেছেন। কিন্তু যখন সিনেমাটি সেন্সর বোর্ডের কাছে পৌঁছায়, তখন গানটি আবার আটকে যায়। সেন্সর বোর্ড আবার অন্তরের লাইন নিয়ে আপত্তি জানায়। গীতিকার কামাল জলালাবাদীকে আবার ডাকানো হয়। গানটির লাইন আবার পরিবর্তন করা হয়। এবং যে গানটির জন্য সবাই এত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল সেটি হল 'ডম ডম ডিগা ডিগা, মৌসুম ভিগা ভিগা'।

    এই গানের অন্তরের প্রথম লাইন ছিল 'দেখো লুটারা আজ লুট গ্যাহায় আল্লাহ' এর পরিবর্তে 'দেখো রে আজ কেউ লুট গ্যাহায়' এবং 'ভোলা ভালা চুপকে ডাক ডালা জানে তু কেমন মেহমান হে' এর পরিবর্তে 'সনম হাম মানা গরীব হইন নসীব খোটা হি সঠিক বন্দা ছোটো সঠিক দিল খজানা হে পিয়ার কা হায় আল্লাহ'। এই গানটি যখন তৈরি হয়ে সিনেমায় শোনা যায় তখন এটি অমর হয়ে যায়। আজও এই গান অমর।

    Home/Entertainment/Nutan: সেন্সর বোর্ড অনুমতি দেয়নি, বাদ পড়ে দুটি সিনেমা থেকে, আজ সেই গানটিই হয়ে রয়েছে অমর
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes