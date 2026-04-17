Border Movie Temple: পাকিস্তান ৩০০০ বোমা ফেলে, তবুও বর্ডার ছবিতে দেখানো এই ভারতীয় মন্দির এখনো অক্ষত
আজ আমরা বর্ডার সিনেমায় বর্ণিত এক মন্দিরের অলৌকিক কাহিনি আপনাদের সামনে তুলে ধরব, যা শুনে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। এই মন্দিরে পাকিস্তানের তরফে ৩ হাজার বোমা ফেলা হয়েছিল। কিন্তু এখনও সেই মন্দির অক্ষত।
সানি দেওল ও সুনীল শেট্টি অভিনীত বর্ডার ছবিটি নিশ্চয়ই আপনারা সবাই দেখেছেন। এই সিনেমাটি সুপারহিট ছিল এবং বক্স অফিসে একাধিক রেকর্ড ভেঙেছিল। ছবিতে একটি মন্দিরের দৃশ্য ছিল, যা অনেকেই মনে করতে পারবেন—এই দৃশ্য নিয়ে সুনীল শেট্টি নিজেও বহুবার আলোচনা করেছেন। এই মন্দিরকে ঘিরে এমন কিছু তথ্য রয়েছে, যা জানলে আপনিও অবাক হয়ে যাবেন।
মন্দির নিয়ে কী সেই অলৌকিক তথ্য?
যে মন্দিরটির কথা বলা হচ্ছে, সেটি হল টনট মাতা টেম্পল, যা রাজস্থানের জয়সলমেরে অবস্থিত এবং পাকিস্তান সীমান্তের খুব কাছেই রয়েছে। এই মন্দির সম্পর্কে প্রচলিত রয়েছে যে, যখন ব্যাটেল অফ লংগেওয়ালা সংঘটিত হয়েছিল এবং ভারত পাকিস্তানকে পরাজিত করে বিজয় অর্জন করেছিল, তখন সেখানে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছিল যা শুনলে আপনার গায়ে কাঁটা দেবে।
৩ হাজার বোমা হামলা
যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকিস্তানের তরফে এই মন্দিরে প্রায় ৩ হাজার বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল। কিন্তু বলা হয়, এই বোমাগুলোর অনেকগুলোই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল এবং কিছু বোমা নাকি বিস্ফোরিত হয়নি। রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৭১ সালে আবারও তনোট এলাকায় হামলা হয় ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়। সেই সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ট্যাঙ্ক নিয়ে আক্রমণ চালায়, কিন্তু সেই ট্যাঙ্ক বালিতে আটকা পড়ে যায়।
মন্দিরে প্রদর্শিত অবিস্ফোরিত বোমা
যুদ্ধের পর জয় পায় ভারত। আর তারপর মন্দিরে বিজয় স্তম্ভ ও একটি ভিক্টরি টাওয়ার নির্মাণ করা হয়। যে বোমাগুলো বিস্ফোরিত হয়নি, সেগুলোও মন্দিরের ভিতরে সংরক্ষণ করে প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে।
বিএসএফ-এর তত্ত্বাবধানে মন্দির
এই মন্দিরের দায়িত্ব বর্তমানে Border Security Force বা বিএসএফ-এর হাতে রয়েছে। তারাই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং সেখানে পুজোর আয়োজনও করে।
‘বর্ডার’ ছবির সম্পর্কে কিছু তথ্য
বর্ডার ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন জেপি দত্ত। এতে অভিনয় করেছিলেন সানি দেওল, সুনীল শেট্টি, অক্ষয় খান্না, জ্যাকি শ্রফ-সহ আরও অনেক তারকা। ১৯৯৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই সিনেমাটি বিশ্বব্যাপী ৫৫.৫০ কোটি টাকা আয় করেছিল।
‘বর্ডার ২’ও সুপারহিট
২০২৬ সালের জানুয়ারিতে মুক্তি পায় ছবিটির সিক্যুয়েল বর্ডার ২, যা পরিচালনা করেন অনুরাগ সিং। এই ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্ঝ, আহান শেট্টি এবং সানি দেওল। ‘বর্ডার ২’ বিশ্বব্যাপী ৪৪৯.৪৪ কোটি টাকা আয় করেছে।
