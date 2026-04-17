    Border Movie Temple: পাকিস্তান ৩০০০ বোমা ফেলে, তবুও বর্ডার ছবিতে দেখানো এই ভারতীয় মন্দির এখনো অক্ষত

    আজ আমরা বর্ডার সিনেমায় বর্ণিত এক মন্দিরের অলৌকিক কাহিনি আপনাদের সামনে তুলে ধরব, যা শুনে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। এই মন্দিরে পাকিস্তানের তরফে ৩ হাজার বোমা ফেলা হয়েছিল। কিন্তু এখনও সেই মন্দির অক্ষত। 

    Apr 17, 2026, 08:00:38 IST
    By Tulika Samadder
    সানি দেওল ও সুনীল শেট্টি অভিনীত বর্ডার ছবিটি নিশ্চয়ই আপনারা সবাই দেখেছেন। এই সিনেমাটি সুপারহিট ছিল এবং বক্স অফিসে একাধিক রেকর্ড ভেঙেছিল। ছবিতে একটি মন্দিরের দৃশ্য ছিল, যা অনেকেই মনে করতে পারবেন—এই দৃশ্য নিয়ে সুনীল শেট্টি নিজেও বহুবার আলোচনা করেছেন। এই মন্দিরকে ঘিরে এমন কিছু তথ্য রয়েছে, যা জানলে আপনিও অবাক হয়ে যাবেন।

    বর্ডার ছবিতে দেখানো এই ভারতীয় মন্দিরে ৩০০০ বোমা ফেলেছিল পাকিস্তান।
    মন্দির নিয়ে কী সেই অলৌকিক তথ্য?

    যে মন্দিরটির কথা বলা হচ্ছে, সেটি হল টনট মাতা টেম্পল, যা রাজস্থানের জয়সলমেরে অবস্থিত এবং পাকিস্তান সীমান্তের খুব কাছেই রয়েছে। এই মন্দির সম্পর্কে প্রচলিত রয়েছে যে, যখন ব্যাটেল অফ লংগেওয়ালা সংঘটিত হয়েছিল এবং ভারত পাকিস্তানকে পরাজিত করে বিজয় অর্জন করেছিল, তখন সেখানে এমন কিছু ঘটনা ঘটেছিল যা শুনলে আপনার গায়ে কাঁটা দেবে।

    ৩ হাজার বোমা হামলা

    যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকিস্তানের তরফে এই মন্দিরে প্রায় ৩ হাজার বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছিল। কিন্তু বলা হয়, এই বোমাগুলোর অনেকগুলোই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছিল এবং কিছু বোমা নাকি বিস্ফোরিত হয়নি। রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৭১ সালে আবারও তনোট এলাকায় হামলা হয় ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়। সেই সময় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ট্যাঙ্ক নিয়ে আক্রমণ চালায়, কিন্তু সেই ট্যাঙ্ক বালিতে আটকা পড়ে যায়।

    মন্দিরে প্রদর্শিত অবিস্ফোরিত বোমা

    যুদ্ধের পর জয় পায় ভারত। আর তারপর মন্দিরে বিজয় স্তম্ভ ও একটি ভিক্টরি টাওয়ার নির্মাণ করা হয়। যে বোমাগুলো বিস্ফোরিত হয়নি, সেগুলোও মন্দিরের ভিতরে সংরক্ষণ করে প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে।

    বিএসএফ-এর তত্ত্বাবধানে মন্দির

    এই মন্দিরের দায়িত্ব বর্তমানে Border Security Force বা বিএসএফ-এর হাতে রয়েছে। তারাই মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং সেখানে পুজোর আয়োজনও করে।

    টনট মাতা মন্দিরে ফেলা সেই বোমা।
    ‘বর্ডার’ ছবির সম্পর্কে কিছু তথ্য

    বর্ডার ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন জেপি দত্ত। এতে অভিনয় করেছিলেন সানি দেওল, সুনীল শেট্টি, অক্ষয় খান্না, জ্যাকি শ্রফ-সহ আরও অনেক তারকা। ১৯৯৭ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই সিনেমাটি বিশ্বব্যাপী ৫৫.৫০ কোটি টাকা আয় করেছিল।

    ‘বর্ডার ২’ও সুপারহিট

    ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে মুক্তি পায় ছবিটির সিক্যুয়েল বর্ডার ২, যা পরিচালনা করেন অনুরাগ সিং। এই ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন বরুণ ধাওয়ান, দিলজিৎ দোসাঞ্ঝ, আহান শেট্টি এবং সানি দেওল। ‘বর্ডার ২’ বিশ্বব্যাপী ৪৪৯.৪৪ কোটি টাকা আয় করেছে।

      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

