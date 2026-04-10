টাইগার শ্রফ পুনের ফ্ল্যাট বিক্রি করে দিলেন! জানেন কত কোটি টাকা পেলেন?
জ্যাপকি-র হাতে আসা সম্পত্তি নিবন্ধনের নথি অনুযায়ী, টাইগার শ্রফ পুনেতে মোট ৮.৮৭ কোটি টাকায় একটি আবাসিক সম্পত্তি বিক্রি করেছেন। জ্যাপকি জানিয়েছে, টাইগার ২০২৪ সালের মার্চ মাসে ৭.৫ কোটি টাকায় সম্পত্তিটি কিনেছিলেন, যার অর্থ বিনিয়োগের উপর মোট রিটার্ন (ROI) ১৮.৩%।
জ্যাপকি-র হাতে আসা সম্পত্তি নিবন্ধনের নথি অনুযায়ী, টাইগার শ্রফ পুনেতে ৮.৮৭ কোটি টাকায় একটি আবাসিক সম্পত্তি বিক্রি করেছেন। তথ্য থেকে জানা যায়, অভিনেতা ২০২৪ সালের মার্চ মাসে ৭.৫ কোটি টাকায় সম্পত্তিটি কিনেছিলেন , যার ফলে বিনিয়োগের উপর মোট রিটার্ন (ROI) দাঁড়িয়েছে ১৮.৩%।
নথি অনুযায়ী, সম্পত্তিটি পঞ্চশীল রিয়েলটির 'ইউ পুনে' বিল্ডিং-এ অবস্থিত এবং এটি তিনটি পার্কিং স্পেস সহ বিক্রি করা হয়েছিল।
জ্যাপকি জানিয়েছে, অ্যাপার্টমেন্টটির আয়তন ৪,২৪৯ বর্গফুট এবং এটি প্রতি বর্গফুট ২০,৮৯১ টাকা দামে বিক্রি হয়েছে। লেনদেনটি ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ নিবন্ধিত হয়েছিল, যার জন্য ৬২ লক্ষ টাকারও বেশি স্ট্যাম্প ডিউটি এবং ৩০,০০০ টাকা নিবন্ধন ফি প্রদান করা হয়েছিল।
নথি অনুযায়ী, অ্যাপার্টমেন্টটি চেরিস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড নামের একটি কোম্পানির কাছে বিক্রি করা হয়েছিল। জ্যাপকি জানিয়েছে, এর আগে টাইগার শ্রফ একই কোম্পানি, চেরিস (ইন্ডিয়া)-কে পাঁচ বছরের জন্য মাসিক ৩.৫ লক্ষ টাকা ভাড়ায় সম্পত্তিটি ভাড়া নিয়েছিলেন।
মন্তব্যের জন্য টাইগার শ্রফের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। চেরিস (ইন্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেডকে ইমেইলের মাধ্যমে একটি প্রশ্ন পাঠানো হয়েছে। কোনো উত্তর পেলে এই প্রতিবেদনটি হালনাগাদ করা হবে।
টাইগার শ্রফ হলেন প্রবীণ অভিনেতা জ্যাকি শ্রফের পুত্র। স্টান্ট, অ্যাথলেটিকস এবং নাচের উপর মনোযোগ দিয়ে টাইগার বলিউডে নিজের একটি স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করেছেন। তাঁর ফিটনেস রুটিন এবং মার্শাল আর্ট প্রশিক্ষণের জন্যও তিনি ব্যাপকভাবে অনুসৃত হন। টাইগার শ্রফ কিশোরদের নিয়ে নির্মিত ড্রামা ‘স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার ২’ এবং অ্যাকশন থ্রিলার ‘ওয়ার’ উভয় ছবিতেই অভিনয় করেছেন।
গত এক বছরে অক্ষয় কুমার, অমিতাভ বচ্চন, প্রভু দেবা, প্রীতি জিনতা , সোনাক্ষী সিনহাসহ বলিউডের বেশ কয়েকজন তারকা তাঁদের সম্পত্তি বিক্রি করেছেন।
২০২৫ সালে অক্ষয় কুমার ১০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যে একাধিক সম্পত্তি বিক্রি করেন । বলিউড কিংবদন্তি অমিতাভ বচ্চনের ক্ষেত্রেও, তিনি ২০২৫ সালে প্রায় ১০০ কোটি টাকার সম্পত্তি বিক্রি করে খবরের শিরোনামে এসেছিলেন।
সিআরই ম্যাট্রিক্সের হাতে আসা সম্পত্তি নিবন্ধনের নথি অনুযায়ী, ২০২৬ সালের মার্চ মাসে বলিউড অভিনেত্রী প্রীতি জিনতা মুম্বাইয়ের বান্দ্রার পালি হিল এলাকায় ১৮.৫০ কোটি টাকায় একটি অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রি করেছেন ।