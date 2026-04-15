Sayantika Banerjee: বহু বছর নেই সিনেমা, রাজনীতি পেশা! বিধায়ক হওয়ার পর সায়ন্তিকার সম্পত্তি কতটা বাড়ল

Sayantika Banerjee: বহু বছর নেই সিনেমা, রাজনীতি পেশা! বিধায়ক হওয়ার পর সায়ন্তিকার সম্পত্তি কতটা বাড়ল
ভোটর মনোনয়নপত্র জমা দিতেই চর্চায় সায়ন্তিকার সম্পত্তি। তা কত বড়লোক তৃণমূলের বিদায়ী বিধায়ক?
বারনগর থেকে তৃণমূলের টিকিটে ভোটে দাঁড়িয়েছেন অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও বর্তমানে অভিনয়ের থেকে রাজনীতিতেই বেশি মন দিয়েছেন তিনি। ভোটর মনোনয়নপত্র জমা দিতেই চর্চায় সায়ন্তিকার সম্পত্তি। তা কত বড়লোক তৃণমূলের বিদায়ী বিধায়ক?
ব্যাঙ্কের হাল বেহাল
২০২০-২১ অর্থবর্ষে তাঁর আয় ছিল ৯ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯৮০ টাকা, যা ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে কমে দাঁড়িয়েছে ৪ লক্ষ ৯৮ হাজার ৪৮০ টাকায়। অর্থাৎ হাতে সিনেমা না থাকায়, কমেছে ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স, অন্তত খাতায়-কলমে। সায়ন্তিকা জানিয়েছেন যে, বর্তমানে তাঁর হাতে রয়েছে মাত্র ৩০ হাজার টাকা। সায়ন্তকার পেশ করা হলফনামা অনুসারে তাঁর নামে একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকলেও, সেভাবে টাকা নেই। কয়েকটির ব্যালেন্স শূন্য। সর্বাধিক টাকা থাকা অ্যাকাউন্টটিতে রয়েছে ৯ লক্ষ ১৫ হাজার ৭১৭ টাকা।
বিলাসবহু গাড়ি থাকলেও, নেই সোনা
তবে ব্যাঙ্কর হাল মোটামুটি হলেও, বেশ বিলাসবহুল গাড়িতে চড়েন তিনি। অভিনেত্রীর রয়েছে মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়ি, যার মূল্য প্রায় ৩১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫২৫ টাকা। তবে সোনা নেই খুব বেশি। মাত্র ৩.৫২ গ্রাম সোনার গয়না রয়েছে তাঁর। আর যেটির বাজারমূল্য বর্তমানে ৪৮ হাজার টাকা মতো। সব মিলিয়ে সায়ন্তিকার অস্থাবর সম্পত্তির মোট মূল্য ৪১ লক্ষ ৮৭ হাজার ৪৩১ টাকা।
মাথায় লোনের বোঝা, নেই নিজের বাড়ি-জমি
তবে এই যে গাড়িটিতে সায়ন্তিকা চড়েন, সেটি ঋণ নিয়ে কেনা। গাড়ির জন্য প্রায় ২৬ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯১১ টাকার ঋণ রয়েছে। এছাড়াও তাঁর পার্সোনাল লোন রয়েছে ২৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ অভিনেত্রীর ঘাড়ে ঋণের বোঝা এই মুহূর্তে প্রায় ৫২ লাখ টাকার আশেপাশে। এদিকে সায়ন্তিকার নিজের নামেও নাকি কোনো বাড়ি নেই। নেই জমিও। এমনকী, হলফনামায় জানানো হয়েছে সায়ন্তিকার নাম নেই পৈত্রিক সম্পত্তিতেও।
সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিনেমা কেরিয়ার
আওয়ারা' (২০১২) ছবির মাধ্যমে সায়ন্তিকা বাণিজ্যিক সাফল্য পান এবং পরিচিতি লাভ করেন। তিনি নাচের রিয়েলিটি শো 'নাচ ধুম মাচা লে'-র মাধ্যমে কেরিয়ার শুরু করে 'টার্গেট', 'হ্যাংওভার', 'বিন্দাস', 'অভিমান' ও 'ব্যোমকেশ পর্ব'-র মতো বহু সফল বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছেন। ২০১৯ সালে 'শেষ থেকে শুরু' ছবিতে ক্যামিও চরিত্রে কাজ করেন। ২০২৩ সালে জায়েদ খানের বিপরীতে বাংলাদেশের 'ছায়াবাজ' সিনেমায় শেষ দেখা গিয়েছে সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।