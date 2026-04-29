Soumitrisha Kundu: মমতার ‘বিকৃত’ ছবি পোস্ট BJP সমর্থকের! ‘ভেবে ভোট দিন…’, সাবধানবানী সৌমিতৃষার
বহুবছর ধরেই সৌমিতৃষা কুণ্ডু তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে গলা চড়াচ্ছেন। দ্বিতীয় দফা ভোটের দিনও পোস্ট এল অভিনেত্রীর তরফ থেকে। কী সাবধানবানী দিলেন মিঠাই-নায়িকা?
বিগত ১ মাস ধরে বাংলার নানা প্রান্তে তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে প্রচার চালিয়ে গিয়েছেন সৌমিতৃষা কুণ্ডু। সোশ্যাল মিডিয়াতেও ঘাসফুল দলের হয়ে গলা চড়িয়েছিলেন। দ্বিতীয় দফা ভোটের দিনও পোস্ট এল অভিনেত্রীর তরফ থেকে। কী সাবধানবানী দিলেন মিঠাই-নায়িকা?
সৌমিতৃষা ফেসবুকে লিখেছেন, ‘মহিলাদের সম্মানের কথা বলেন আপনারা? এক রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকেই সম্মান দিতে পারলেন না! ভাবুন ভাবুন। যারা বিরোধী দলের সদস্য তাঁরাও ভাবুন, ভেবে আজকের ভোট দেবেন।’
দিনকয়েক আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ‘বিকৃত’ ও ‘কুরুচিকর’ ব্যঙ্গচিত্রকে কেন্দ্র করে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। যা এসেছিল বিজেপি সমর্থিত একটি ফেসবুক পেজ থেকে। তারপর থেকেই প্রতিবাদে সামিল গোটা রাজ্য়। এবারে কোনো দলের নাম না করে, তাতে গলা মেলালেন সৌমিতৃষাও।
আরেকটি পৃথক পোস্টে অভিনেত্রী তুলে ধরেছেন নিজের ভোট প্রচারের অভিজ্ঞতা। কিছু ছবি পোস্ট করে লেখেন, ‘এবারের নির্বাচনী প্রচারের কত মধুর স্মৃতি রয়েছে.... নিজে আম পেড়েছি, ছোট বাচ্চা থেকে বয়স্ক মানুষেরা কত আদর ভালোবাসা নিয়ে দাঁড়িয়ে, সবার ভালোবাসা পেয়েছি, সবচেয়ে বড় কথা হিন্দু-মুসলিম বলে আলাদা কেউ নেই, সবাই এক হয়ে যে জনস্রোত আমায় উপহার দিলেন, আমি নিজেও কাকে সেলাম, আদাব আর কাকে নমস্কার করেছি যেন নিজেরই খেয়াল নেই।’
এর আগে সৌমিতৃষার ভোটে দাঁড়ানো নিয়ে জল্পনা তৈরি হলে অভিনেত্রীর তরফ থেকে জবাব এসেছিল, ‘আমার তো বয়সটা কম, বিষয়টা এতদূর হতে পারে কি না, আমি সত্যি ভাবিনি। আর কখনো কিছু পাওয়ার আশাতেও আমি কখনো কোথাও যাইনি।’
‘আমি আমাদের দিদিকে, আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুব ভালোবাসি। আমার খুব ভালোলাগে ওঁকে, আমি খুব ইন্সপায়ারড ওঁকে দেখে, তাই আমাকে যেখানে ডাকে সেখানে যাই।’, আরও বলেছিলেন সৌমিতৃষা।
কাজের সূত্রে, সৌমিতৃষাকে শেষ দেখা গিয়েছে কালরাত্রি ২-তে। দুটি সিজনেই মুখ্য চরিত্র দেবী হিসেবে দেখা মিলেছে তাঁর। ২০১৬ সালের ধারাবাহিক কালার্স বাংলা চ্যানেলের ধারাবাহিক গুরুদক্ষিণা দিয়ে অভিনয় জীবন শুরু করেছিলেন সৌমিতৃষা। ২০২১ সালে কাজ করেন মিঠাইতে। যা তাঁকে পৌঁছে দেয় সাফল্যের শিখরে। আর মিঠাই-এর কাজ শেষ হতে না হতেই আসে দেবের নায়িকা হওয়ার অফার। প্রধান ধারাবাহিক দিয়ে বড় পর্দায় তাঁর পা রাখা। এরপর ১০ই জুন ছবিতে কাজ করেন।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।