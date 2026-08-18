Sonakshi Sinha: ‘BJP-র IT সেল টাকা দিয়ে সব করাচ্ছে’, CJP-কে সমর্থন, মুসলিমকে বিয়ে করে ট্রোলড সোনাক্ষী, পাশে বাবা শক্রঘ্ন

Sonakshi Sinha: ‘BJP-র IT সেল টাকা দিয়ে সব করাচ্ছে’, CJP-কে সমর্থন, মুসলিমকে বিয়ে করে ট্রোলড সোনাক্ষী, পাশে বাবা শক্রঘ্ন
Shatrughan Sinha-'সোনা খুব শক্ত মেয়ে, ও এসব ট্রোলিংয়ের দিকে ফিরেও তাকায় না।’ বলিউডের দাবাং গার্ল কি এবার রাজনীতির পথে পা বাড়াবেন? জল্পনা জিইয়ে রাখলেন শক্রঘ্ন।
সিজেপি (CJP)-র উদ্যোগে দিল্লিতে আয়োজিত ছাত্র আন্দোলনে খোলাখুলি সমর্থন জানিয়ে নেটপাড়ায় তীব্র কটাক্ষ ও ট্রোলিংয়ের শিকার হতে হয়েছে অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহাকে (Sonakshi Sinha)। উঠে এসেছে সোনাক্ষীর মুসলিম বরের প্রসঙ্গও। এবার মেয়ের পাশে দাঁড়িয়ে সোশ্যাল মিডিয়ার এই ট্রোলিং নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন সোনা রূপালী পর্দার কিংবদন্তি অভিনেতা ও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের (TMC) সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা।
একই সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি জল্পনা বাড়ালেন সোনাক্ষীর রাজনীতিতে যোগদানের সম্ভাবনা নিয়েও।
‘বিজেপির আইটি সেল টাকার বিনিময়ে ট্রোল করায়’— শত্রুঘ্ন সিনহা
এক বিস্ফোরক সাক্ষাৎকারে সোনাক্ষীর বিরুদ্ধে চলা অনলাইন ট্রোলিংকে ‘ভুয়ো ও স্পন্সরড’ বলে দাবি করেন শত্রুঘ্ন। তিনি অভিযোগ করেন, ‘যাঁরা সোনাক্ষীকে নিয়ে হইচই করছেন বা ট্রোল করছেন, তাঁরা আসলে টাকা খাওয়া ট্রোলার। আমাদের বিজেপি বন্ধুদের যে আইটি সেল (IT Cell) রয়েছে, তারাই এই পুরো ট্রোলিংটা পরিচালনা করছে। এসবই বানানো। ওদের হাতে লিখে দেওয়া হয় আর ওরা সেটাই বলে। তবে সোনা খুব শক্ত মেয়ে, ও এসব ট্রোলিংয়ের দিকে ফিরেও তাকায় না।’
ঝাড়খণ্ডের ছাত্র আন্দোলনের সময় সোনাক্ষী চুপ ছিলেন বলে যে অভিযোগ উঠেছিল, তাও উড়িয়ে দিয়ে শত্রুঘ্ন জানান যে তাঁর মেয়ে ঝাড়খণ্ডের ছাত্রদের জন্যও সোচ্চার হয়েছিলেন।
সোনাক্ষী কি রাজনীতিতে পা রাখছেন?
নিজের চেয়েও মেয়ে সোনাক্ষীর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা ও মতামত যে অনেক বেশি স্পষ্ট ও তীব্র, তা স্বীকার করে নেন শত্রুঘ্ন। সোনাক্ষী ভবিষ্যতে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দেবেন কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি রহস্য বজায় রেখে বলেন, ‘আমি নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারব না। আগে আমি ওকে রাজনীতি নিয়ে জিজ্ঞেস করতাম। তবে এটুকুই বলব, যোগ্য বাবার যোগ্যতম কন্যা ও।’
সিজেপি আন্দোলন ও সোনাম ওয়াংচুককে সমর্থন
দিল্লির যন্তর মন্তরে আন্দোলনরত পরিবেশকর্মী সোনাম ওয়াংচুক (Sonam Wangchuk)-কে জোরপূর্বক সরিয়ে দেওয়ার ঘটনার কড়া নিন্দা করেছিলেন সোনা ক্ষী। আন্দোলনকারী তরুণ ও শিক্ষার্থীদের অহিংস ও শান্তিপূর্ণ লড়াইয়ের প্রশংসা করে একটি ভিডিও বার্তা শেয়ার করেছিলেন অভিনেত্রী।
উল্লেখ্য, এর আগেও জহির ইকবালকে (Zaheer Iqbal) বিয়ের পর ভিনধর্মে বিবাহের কারণে অনলাইনে চরম কটাক্ষের মুখে পড়েছিলেন সোনাক্ষী সিনহা। বাবা-মা পাশে থাকলেও এই বিয়েতে সোনাক্ষীর সঙ্গ দেয়নি তাঁর দুই দাদা লভ এবং কুশও।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More