    Tnusree Wedding: আমেরিকা নিবাসী পাত্রর সঙ্গে চুপিসাড়ে বিয়ে তনুশ্রীর! কী করেন বর, এবার কি তাহলে টলিউডকে বিদায়?

    কেবারে এলাহি আয়োজনে বিয়ে করে নিলেন অভিনেত্রী তনুশ্রী চক্রবর্তী। তাও আবার লাস ভেগাসে। কে পাত্র?

    Published on: Nov 28, 2025 8:47 AM IST
    By Tulika Samadder
    শীত পড়তে না পড়তেই বিয়ের ধুম। তবে এরই মাঝে গোপনে বিয়ে করে ফেললেন টলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় নায়িকা তনুশ্রী চক্রবর্তী। যদিও কলকাতায় বিয়েটা হয়নি, এমনকী দেশেও নয়, বরং তনুশ্রী বিয়ে করলেন লাস ভেগাসে। একেবারে এলাহি আয়োজনে বিয়ে করে নিলেন সুজিত বসুকে।

    বিয়ে করলেন তনুশ্রী চক্রবর্তী।
    ঠিকই ধরেছেন পাত্র বাঙালি। তবে দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে তিনি ইউএসএ-তে রয়েছেন। আটলান্টা বেসড আইটি প্রফেশনাল, টেকনোলজিস্ট সুজিত। প্রায় পাঁচ মাস ধরে প্রেমটা চলছিল। এক ব্ধুর মাধ্যমে আলাপ তাঁদের। একবার মাঝে আমেরিকায় গিয়ে দেখাও করেছিলেন।

    আসলে বিয়েটা পুরোপুরি সারপ্রাইজ ছিল তনুশ্রীর জন্য। তিনি লাস ভেগাসে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন সুজিতের সঙ্গে। এদিকে সুজিত করে রেখেছিলেন সমস্ত আয়োজন। অগত্যা বাবা-মাকে ভিডিয়ো কলে রেখে, বিয়েটা করেই ফেলেন। স্বপ্নের মতো সুন্দর সেই মুহূর্তে। হোয়াইট গাউন পরেছিলেন অভিনেত্রী। হাতে মেহেন্দি। সঙ্গে হিরের গয়না। অন্য দিকে, বরমশাইও একেবারে সাহেবি পোশাকে। কালো স্যুটে দেখা গেল সুজিতকে। নায়িকা বউকে সুজিত প্রপোজ করেছেন হিরের আংটি দিয়ে। আর বরের জন্য তনুশ্রী আবার ট্রিপ প্ল্যান করেছেন ফ্লোরিডাতে।

    বিয়ে নিয়ে টিভি নাইনকে তনুশ্রী জানান, ‘পাঁচ মাসেই আমরা একে-অপরের খুব কাছে চলে এসেছি। দেশে ফিরে বিয়ে করব ভেবেছিলাম। তবে এখানেই যে বিয়েটা হয়ে যাবে ভাবিনি। ও আমার কাজকে খুব সম্মান করে, যেটা আমার কাছে অন্যতম ভালোলাগার জায়গা’।

    সুজিত ইউএসেতেই কর্মরত। তাহলে তনুশ্রী এখন কী করবে। আপাতত অভিনেত্রী দু দেশেই থাকবেন। কাজ ছাড়বেন না কখনোই। বরং দুই জায়গাতেই থাকবেন সুবিধা মতো। এখন দেখার, বরকে নিয়ে কবে দেশে ফেরেন তনুশ্রী। কবেই বা গ্র্যান্ড রিসেপশনের আয়োজন করেন টলিপাড়ায়।

    তনুশ্রীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রযোজক রাণা সরকার। অভিনেত্রীর বিয়ের ছবি শেয়ার করে রাণা লিখলেন, ‘খুব ভালো খবর তনুশ্রী। প্রভু জগন্নাথ তোদের জীবন খুশিতে ভরিয়ে দিক। বিবাহিত জীবন সুখের হোক। জয় জগন্নাথ 🙏’।

    কাজের সূত্রে, তনুশ্রীর ছবি ডিপ ফ্রিজ সদ্য মুক্তি পেয়েছে। তবে সেই সিনেমার স্ক্রিনিংয়ে কলকাতায় দেখা পাওয়া যায়নি নায়িকার। এবারে স্পষ্ট হল বিষয়টা। একসময় রুদ্রনীল ঘোষের সঙ্গে সম্পর্কে ছিলেন তিনি। ঠিক ছিল বিয়ে করবেন তাঁরা, কিন্তু শেষমেশ তা আর পরিণতি পায়নি। তবে বিচ্ছেদের কারণ নিয়ে মুখ কোলেননি কোনো পক্ষই সেভাবে। মাঝে ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিজেপির হয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন। তবে হেরে যান। তারপর থেকে আর রাজনীতির ময়দানে দেখা যায়নি নায়িকাকে।

