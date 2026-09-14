গণেশ চতুর্থীতে মেতে উঠেছে গোটা টলিউড, নিজের বাড়িতেই পুজো দিলেন জিৎ-যশ-নুসরত

নিজের বাড়িতেই বড় করে গণেশ পুজো করেছেন জিৎ। গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে একটি হলুদ পাঞ্জাবিতে সেজে উঠেছিলেন তিনি। পুজোর মুহূর্তের বেশ কিছু ছবি পোস্ট করে তিনি লেখেন, শুভ গনেশ চতুর্থী সবাইকে। ভগবান গনেশ প্রত্যেককে আনন্দ, শান্তি এবং সুখের আশীর্বাদ করুক। গণপতি বাপ্পা মরিয়া।
জিতের পাশাপাশি এই দিন আনন্দে মেতে উঠেছেন যশ নুসরত। গণপতি বাপ্পার মূর্তি বাড়িতে এনে আজ আনন্দে মেতেছেন এই জুটি। এই বিশেষ দিনে যশকে পরে থাকতে দেখা যায় একটি হলুদ রঙের পাঞ্জাবি এবং নুসরত পরে ছিলেন একটি গোলাপি রঙের সালোয়ার স্যুট।
উৎসবের আমেজে মেতেছিলেন টেলিপাড়ার সেলিব্রিটিরাও। অভিনেত্রী উষসী সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের বাড়ির পুজোর ছবি পোস্ট করে লেখেন, গণপতির আশীর্বাদে জীবন ভরে উঠুক শান্তি সুখ আর সমৃদ্ধিতে। শুভ গনেশ চতুর্থী। এই দিন অভিনেত্রী নিজেকে সাজিয়েছিলেন লাল সাদা শাড়িতে।