Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    নন্দনে জিতের সঙ্গে বৈঠক! টলিপাড়ার সাংগঠনিক জট কাটাতে নির্বাচনের পথে মিঠুন

    দীর্ঘদিন ধরে ইম্পা, ফেডারেশন এবং বিভিন্ন গিল্ডের মধ্যে যে সাংগঠনিক টানাপড়েন চলছে, তা মেটাতে সোমবার, ১৭ অগস্ট নন্দনে বসে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী, রুদ্রনীল ঘোষ, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, জিৎ-সহ টলিউডের একাধিক পরিচিত মুখ ও টেকনিশিয়ান।

    Published on: Aug 18, 2026, 12:24:17 IST
    By Tulika Samadder
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    টলিপাড়ার একাধিক সংগঠনকে ঘিরে তৈরি হওয়া জটিলতা মেটাতে এবার সক্রিয় হলেন শিল্পী ও কলাকুশলীদের একাংশ। সোমবার, ১৭ অগস্ট নন্দনে টেকনিশিয়ানদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসেন তাঁরা। মিঠুন চক্রবর্তী, রুদ্রনীল ঘোষ, রূপা গঙ্গোপাধ্যায় এবং জিৎ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন টলিউডের বেশ কয়েকজন শিল্পী ও কলাকুশলী। মূল লক্ষ্য, দীর্ঘদিনের সাংগঠনিক সমস্যা মিটিয়ে ফের স্বাভাবিক পরিবেশে কাজ শুরু করা।

    টলিপাড়ার সাংগঠনিক জট কাটাতে নির্বাচন! বৈঠক করেন জিৎ, মিঠুন, রুদ্রনীল, রূপারা।
    টলিপাড়ার সাংগঠনিক জট কাটাতে নির্বাচন! বৈঠক করেন জিৎ, মিঠুন, রুদ্রনীল, রূপারা।

    ইম্পা, ফেডারেশন এবং বিভিন্ন গিল্ডকে কেন্দ্র করে গত কয়েক মাসে একাধিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। পিয়া সেনগুপ্তের সরে যাওয়া থেকে স্বরূপ বিশ্বাসের গ্রেফতারি, পাশাপাশি ২৬টি গিল্ডের নেতৃত্ব নিয়ে টানাপড়েন—সব মিলিয়ে টলিপাড়ার সংগঠনগুলির পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। সেই প্রেক্ষাপটেই নন্দনের বৈঠককে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

    বৈঠকে গিল্ডগুলির নির্বাচন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন মিঠুন। তিনি জানান, গিল্ডগুলির নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত ফেডারেশন অব সিনে টেকনিশিয়ানস অ্যান্ড ওয়ার্কার্স অব ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার পুনর্গঠন নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করা হবে না। আগামী ৩১ অক্টোবর ও ১ নভেম্বর গিল্ডগুলির নির্বাচন হতে পারে বলেও জানানো হয়েছে।

    সদস্যদের পরিচয়পত্র নিয়েও বৈঠকে কড়া বার্তা দেওয়া হয়। প্রত্যেক সদস্যের কাছে সংগঠনের বৈধ কার্ড থাকা আবশ্যক। কার্ড না থাকলে কাজ পাওয়া বা কাজের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সমস্যায় পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানানো হয়েছে।

    সংগঠনগুলির নেতৃত্ব নিয়ে চলা বিতর্কের স্থায়ী সমাধান হিসেবে নির্বাচনের উপরেই জোর দিয়েছেন মিঠুন। একইসঙ্গে ইম্পার সঙ্গেও আলোচনায় বসার কথা জানিয়েছেন তিনি। সেই আলোচনার পর সংগঠনগুলির ভবিষ্যৎ কাঠামো, নির্বাচন এবং সভাপতির ভূমিকা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

    টলিপাড়ার সংগঠনগুলিকে রাজনৈতিক প্রভাব থেকে দূরে রাখার বিষয়টিও বৈঠকে গুরুত্ব পায়। মিঠুনের বক্তব্য, নির্বাচন হলে তা হতে হবে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত গোটা প্রক্রিয়ার উপর নজর রাখার কথাও জানান তিনি। সংগঠনের ভিতরে কোনও অনৈতিক প্রভাব বা হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করা হবে না বলেও তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে।

    বৈঠক নিয়ে ইতিবাচক জিৎও। তাঁর মতে, টলিউডের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে তিনি আশাবাদী। এখন তাই টলিপাড়ার নজর ৩১ অক্টোবর ও ১ নভেম্বরের দিকে। গিল্ডগুলির নির্বাচন শেষ হলে ২৬টি গিল্ডের নেতৃত্ব এবং ফেডারেশন-সহ অন্যান্য সংগঠনের ভবিষ্যৎ কাঠামো কোন পথে এগোয়, তা আরও স্পষ্ট হবে।

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/নন্দনে জিতের সঙ্গে বৈঠক! টলিপাড়ার সাংগঠনিক জট কাটাতে নির্বাচনের পথে মিঠুন
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes