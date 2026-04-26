Top 10 horror comedy film: ভারতের সর্বোচ্চ উপার্জনকারী হরর কমেডির তালিকায় ৯ নম্বরে ভূত বাংলা! ১ম স্থানে কে?

Top 10 horror comedy film: ভারতের সর্বোচ্চ উপার্জনকারী হরর কমেডির তালিকায় ৯ নম্বরে ভূত বাংলা! ১ম স্থানে কে?
অক্ষয় কুমারের 'ভূত বাংলা' ভারতের সর্বোচ্চ উপার্জনকারী হরর কমেডি ছবির তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। জেনে নিন শীর্ষ ১০-এর সম্পূর্ণ তালিকা।
অক্ষয় কুমারের ভূত বাংলো-র মুক্তির ৯ দিন পার হয়ে গিয়েছে এবং ছবিটি ইতিমধ্যেই বিশ্বব্যাপী ১৬১.৬০ কোটি টাকার ব্যবসা করে ফেলেছে। এটি একটি হরর-কমেডি ছবি, যার পরিচালক প্রিয়দর্শন। ছবিতে অক্ষয়ের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন টাবু, পরেেশ রাওয়াল, ভামিকা গাব্বি এবং রাজপাল যাদব। এই আয়ের মাধ্যমে ছবিটি এখন ভারতের সর্বাধিক উপার্জনকারী হরর-কমেডি ছবির তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে।
এই ছবি আপাতত নবম স্থানে রয়েছে। ‘ভূত বাংলা’ সর্বম মায়া-কে পিছনে ফেলে নবম স্থানে জায়গা দখল করেছে। অন্যদিকে ‘সর্বম মায়া’ এখন রয়েছে দশম স্থানে।
স্ত্রী ২ রয়েছে শীর্ষে
এই তালিকার এক নম্বরে রয়েছে স্ত্রী ২। শ্রদ্ধা কাপুর, রাজকুমার রাও, অপারশক্তি খুরানা, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পঙ্কজ ত্রিপাঠি অভিনীত এই ছবিটি বিশ্বব্যাপী ৬২৭.৫ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে।
দ্বিতীয় স্থানে ‘ভুল ভুলাইয়া ৩’
দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ভুল ভুলাইয়া ৩। কার্তিক আরিয়ান অভিনীত এই ছবিটি বিশ্বব্যাপী ২৮১.৫৬ কোটি টাকা আয় করেছে। ছবিতে তাঁর সঙ্গে ছিলেন তৃপ্তি দিমরি, মাধুরী দীক্ষিত এবং বিদ্যা বালান।
তৃতীয় স্থানে ‘গোলমাল এগেইন’
তৃতীয় স্থানে রয়েছে গোলমাল এগেইন, যার আয় ২০৫.৭২ কোটি টাকা। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন অজয় দেবগন, আরশাদ ওয়ারসি, কুনাল খেমু, তুষার কাপুর, শ্রেয়াস তালপাড়ে, টাবু এবং পরিণীতি চোপড়া। ছবিতে পরিণীতি ভূতের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।
তালিকায় রয়েছে ‘ভুল ভুলাইয়া ২’
এই তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছে ভুল ভুলাইয়া ২। কার্তিক আরিয়ান এবং কিয়ারা আদবানি অভিনীত ছবিটি ১৮৫.৫৭ কোটি টাকা আয় করেছিল।
এরপর ‘থামা’
পঞ্চম স্থানে রয়েছে থামা। আয়ুষ্মান খুরানা এবং কৃতি শ্যানন অভিনীত এই ছবিটি বিশ্বব্যাপী ১৫৭.০৫ কোটি টাকা আয় করেছিল।
‘দা রাজা সাব’-এর অবস্থান
ষষ্ঠ স্থানে দা রাজা সাব। প্রভাস অভিনীত এই ছবিটি বিশ্বব্যাপী ১৪৬.০৪ কোটি টাকা আয় করেছে। এটি প্রভাসের ক্যারিয়ারের প্রথম হরর ছবি।
‘স্ত্রী’ও রয়েছে তালিকায়
সপ্তম স্থান তখলে রেখেছে স্ত্রী, যেখানে অভিনয় করেছেন শ্রদ্ধা কাপুর এবং রাজকুমার রাও। ছবিটির আয় ১২৯.৬৭ কোটি টাকা।
‘মুঞ্জয়া’-র সাফল্য
আট নম্বরে রয়েছে মুঞ্জয়া, যা বিশ্বব্যাপী ১০৮ কোটি টাকা আয় করেছে।
নবম স্থানে ‘ভূত বাংলা’
অক্ষয় কুমার-এর ভূত বাংলা বর্তমানে ১০২.০৮ কোটি টাকার আয় নিয়ে নবম স্থানে রয়েছে। আগামী দিনে ছবিটি আরও উপরে উঠে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।
দশম স্থানে কে?
অন্যদিকে দশম স্থানে রয়েছে সর্বম মায়া, যা বিশ্বব্যাপী ৭৬.৮৪ কোটি টাকা আয় করেছিল।
