    Top 10 Movies 2026: ২০২৬ সালে সবচেয়ে বেশি আয়কারী সিনেমা ধুরন্ধর ২! সেরা দশে জায়গা হল আর কাদের?

    ২০২৬ সালে অনেকগুলো সিনেমা বক্স অফিসে দুর্দান্ত ফল করেছে। তবে কিছু আবার পড়েছে মুখ থুবড়ে। আসুন আমরা আপনাকে বলি যে কোন সিনেমাগুলি এখনো পর্যন্ত আয়ের দিক থেকে শীর্ষ ১০-এর তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে।

    May 12, 2026, 12:46:24 IST
    By Tulika Samadder
    ২০২৬ সাল ভারতীয় সিনেমার জন্য সবচেয়ে স্মরণীয় বছরগুলির মধ্যে একটি হিসাবে প্রমাণিত হচ্ছে। যেখানে বলিউড তার হারানো সার্বভৌমত্ব ফিরে পেয়েছে 'ধুরন্ধর ২'-এর মাধ্যমে। একইসঙ্গে দক্ষিণ ও মারাঠি সিনেমা তাদের আঞ্চলিক সীমানা পেরিয়ে দর্শকদের মন জয় করেছে। আসুন ২০২৬ এর শীর্ষ ১০টি সিনেমার দিকে নজর দেওয়া যাক।

    ২০২৬ সালে সবচেয়ে বেশি আয়কারী ১০টি সিনেমা।
    ১. ধুরন্ধর ২: দ্য রিভেঞ্জ:

    রণবীর সিংয়ের স্পাই থ্রিলার সিনেমাটি ভারতীয় ছবির ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। 'ধুরন্ধর ২' কেবল ভারতীয় বক্স অফিসেই রেকর্ড তৈরি করেনি, আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতীয় সিনেমার মাথা উঁচু করেছে। ভারতে ছবির নেট সংগ্রহ: ১,১৪৩.৪৪ কোটি টাকা। আর বিশ্বব্যাপী ছবির মোট সংগ্রহ হয়েছে ১,৭৯৫.১০ কোটি টাকা। ছবির আইএমডিবি রেটিং- ৮.৫

    ২. বর্ডার ২:

    দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বর্ডার ২ ছবিটি পুরনো নস্টালজিয়া উসকে দিয়েছে। যদিও এর রেটিং ৬.১ ছিল, তবে সিনেমাটিতে থাকা দেশপ্রেমের দৃষ্টিকোন দর্শকদের প্রেক্ষাগৃহে টেনেছে। ছবিটি বিশ্বব্যাপী ৪৫০ কোটির অঙ্ক অতিক্রম করেছে। ভারতের নেট সংগ্রহ: ৩২৯.৪৩ কোটি টাকা। আইএমডিবি রেটিং- ৬.১

    ৩. মন শঙ্কর ভার প্রসাদ গারু:

    এই তেলুগু সিনেমাটি কড়া টক্কর দিয়েছে বলিউডকে। ছবিটি ৩০০ কোটিরও বেশি আয় করে, ২০২৬ সালের শীর্ষ ১০ সিনেমার তালিকায় তৃতীয় স্থানে পেয়েছে। ভারতে এই ছবির সংগ্রহ ২১৮.৪৬ কোটি। আর আইএমডিবি রেটিং- ৫.৮।

    ৪. ভূত বাংলা:

    অক্ষয় কুমার এবং প্রিয়দর্শনের জুটি নিয়ে এসেছে ভূত বাংলা। এমনিতেই দর্শকদের পছন্দের ঘরানা হিসেবে বর্তমানে জায়গা কে নিয়েছে হর কমেডি। মুক্তির ২৫ দিন পার করে এই ছবির সংগ্রহ ভারতে ১০৬.১০ কোটি টাকা। বিশ্বব্যাপী মোট সংগ্রহ ২৪৩.১২ কোটি। আর সিনেমার আইএমডিবি রেটিং- ৬.৫।

    ৫. দ্য রাজা সাব:

    প্রভাসের তেলুগু ভাষার এই হরর-কমেডি সিনেমা সিনেমা প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করেনি। ১২৪ দিন প্রেক্ষাগৃহে থাকা সত্ত্বেও, দুর্বল রেটিং (৩.১) এবং দুর্বল গল্পের কারণে এটি বক্স অফিসে ফ্লপ হয়েছিল। ভারতে ছবির নেট সংগ্রহ ১৪৬.০৪ কোটি টাকা। আর এই সিনেমাটির বিশ্বব্যাপী মোট সংগ্রহ: ২০৮.৩৯ কোটি টাকা। আইএমডিবি রেটিং- ৩.১

    ৬. ও রোমিও

    'ও রোমিও' ৮৯ দিন ধরে বক্স অফিসে লড়াই করেছিল। ছবিটি দর্শকদের মধ্যে যতটা আলোড়ন সৃষ্টি করবে বলে আশা করা হয়েছিল, ততটা পারেনি। ইন্ডিয়া নেট কালেকশন: ৭২.৯৯ কোটি বিশ্বব্যাপী মোট সংগ্রহ: ১১০.৮১ কোটি টাকা। সিনেমার আইএমডিবি রেটিং- ৫.২

    ৮. প্রোজেক্ট হেইল মেরি (হলিউড):

    ভারতে হলিউডের উন্মাদনা যে এখনো হ্রাস পায়নি এটিই তার প্রমাণ। ছবিটি ভারতীয় বাজারে ৭২.৫০ কোটি টাকা আয় করেছে, তবে এর আসল জাদু বিশ্বব্যাপী বক্স অফিসে দেখা গিয়েছে, যেখানে এটি ৫,৭০০ কোটির বেশি ব্যবসা করেছে। আইএমডিবি রেটিং- ৮.৩

    ৯. ওস্তাদ ভগৎ সিং

    পবন কল্যাণের তেলুগু-ভাষার অ্যাকশন-কমেডি ছবিটি ভালো শুরু করেছিল, তবে বক্স অফিসে স্থায়ী হয়নি। ৫৫ দিনের মধ্যে, সিনেমাটি বিশ্বব্যাপী ৯৬ কোটি মোট সংগ্রহ করে। আইএমডিবি রেটিং - ৪.১

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

