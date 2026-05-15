পছন্দ নয় স্ত্রী-র, তাই ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে না টোটার! চেনেন অভিনেতার বউকে? কী করেন শর্মিলি

পছন্দ নয় স্ত্রী-র, তাই ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে না টোটার! চেনেন অভিনেতার বউকে? কী করেন শর্মিলি
‘আমার কাছে এটা যদিও অভিনয়, কিন্তু ও আমাকে বলেছিল…’! কেন ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করেন না, খোলসা করলেন অভিনেতা টোটা রায় চৌধুরী।
টলিপাড়ার ‘হার্টথ্রব’ বলা হয় অভিনেতা টোটা রায় চৌধুরীকে। বাংলার পাশাপাশি, হিন্দি সিনেমাতেও নিজের ছাপ ফেলেছেন। শুধু তাই নয়, হলিউড প্রোজেক্টেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে অভিনেতা অকপটে জানান যে, স্ত্রী শর্মিলি রায় চৌধুরী পছন্দ করেন না, তাই বেশ কয়েকবছর ধরে কোনো ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করেন না।
স্ট্রেট আফ উইথ শ্রী পডকাস্টে এসে টোটাকে বলতে শোনা যায়, ‘আমি ইনটিমেট সিন করা অনেক বছর হল বন্ধ করে দিয়েছি। কারণ আমার স্ত্রী পছন্দ করেন না। আমার কাছে এটা যদিও অভিনয়। ওরকমভাবে তো বলে না কখনো পরিষ্কারভাবে, আমাকে একবার বলেছিল, এগুলো জানো তো আমার দেখতে ভালো লাগে না। আমি ভাবলাম, ও যদি অভিনেত্রী হত, আমি যদি দেখতাম ও খুব ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করছে, আমারও তো সেটা ভালো লাগত না।’
‘খুব রিসেন্টলি একটা হলিউড প্রোজেক্ট এসছিল আমার কাছে, একটা ওটিটি শো, যার পুরোটাই নিউ ইয়র্কে হবে শ্যুট। ২০২৭-এ রিলিজ করবে। আমার অডিশন দেখে তাঁদের পছন্দ হয়েছিল একটা চরিত্রের জন্য, গুরুত্বপূ্র্ণ চরিত্র। সিলেক্টেড হয়ে গেছিলাম। তারপর আমাকে বলা হল, এখানে খুব ইনটিমেট একটা সিন আছে। আমি বললাম, তোমরা বলছ ইনটিমেট সিন, হলিউডের লোকেরা। তার মানে কোন মাত্রায় যেতে পারে! বলল তুমি চিন্তা কোরো না, ইনটিমেসি কোচ থাকবে। আমি বললাম সেটা আমি বুঝেছি, কিন্তু এখানে যে আমার সঙ্গে বসবাস করে, তার ভালো লাগবে না। হয় তোমরা এই সিনটা ড্রপ করো, নয় আমাকে।’, আরও বলেন টোটা।
প্রসঙ্গত, টোটা আর শর্মিলা ২৫ বছরেরও বেশি সময় পার করেছেন এবং তাঁদের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। শর্মিলি সাধারণত লাইমলাইট বা প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করেন। দুজনের আলাপ সেই কলেজ জীবন থেকে। প্রথমে বন্ধুত্ব, তার পর প্রেম। সেখান থেকেই বিয়ে। অর্থাৎ অভিনেতা হিসেবে টোটার কেরিয়ারের সমস্ত কঠিন সময়ে শক্ত করে হাত ধরে ছিলেন স্ত্রী শর্মিলি। কর্মজীবনেও নানা ওঠাপড়ায় পাশ থেকে সরে যাননি। এমনকী, নিজের মডেলিং কেরিয়ার ছেড়ে সামলেছেন সংসার-সন্তান। অন্য দিকে, টোটা-শর্মিলি কন্যা মৃগাক্ষী রায় চৌধুরী এখন বেঙ্গালুরুতে কর্মরতা।
২০০৩ সালে ঋতুপর্ণ ঘোষের ‘চোখের বালি’ সিনেমার মাধ্যমে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছন টোটা। শুভ মহরৎ’, ‘গল্প হলেও সত্যি’, ‘জানবাজ’-এর মতো বাংলা সিনেমাতে দেখা মিলেছে তাঁর। ‘হেলিকপ্টার ইলা’ (২০১৮), ‘দ্য গার্ল অন দ্য ট্রেন’ (২০২১) এবং ‘রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি’ (২০২৩)-র মতো হিন্দি ছবিতেও কাজ করেছেন।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার।