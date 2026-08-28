ধুরন্ধর ২ সুনামিকে টেক্কা দিতে ব্যর্থ যশ! দ্বিতীয় দিন এক ধাক্কায় কমল ছবির আয়, দু-দিনে মোট কালেকশন কত?

ধুরন্ধর ২ সুনামিকে টেক্কা দিতে ব্যর্থ যশ! দ্বিতীয় দিন এক ধাক্কায় কমল ছবির আয়, দু-দিনে মোট কালেকশন কত?
Toxic Box Office Collection Day 2: প্রথমদিন বক্স অফিসে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিল যশের টক্সিক। তবে বৃহস্পতিবার এক ধাক্কায় কমল ছবির আয়। দু-দিনে মোট সংগ্রহ কত?
গীতু মোহনদাস পরিচালিত এবং ‘কেজিএফ’ খ্যাত সুপারস্টার যশ অভিনীত 'টক্সিক: এ ফেয়ারি টেল ফর গ্রোন-আপস' ছবিটি নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ও অনলাইনে ট্রোলের শিকার হওয়া সত্ত্বেও বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা শুরু করেছিল। কিন্তু মুক্তির দ্বিতীয় দিনেই (বৃহস্পতিবার) ছবিটির আয়ে এক ধাক্কায় বড় পতন লক্ষ্য করা গেছে।
'টক্সিক' ছবির ২য় দিনের বক্স অফিস পরিসংখ্যান
দ্বিতীয় দিনের আয় (ভারত): ট্রেড ওয়েবসাইট Sacnilk-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার ছবিটি ভারতে প্রায় ৩৬.৪০ কোটি টাকা আয় করেছে। প্রথম দিনের তুলনায় আয়ের পরিমাণ প্রায় ৬৪% কমে গিয়েছে।
মোট দেশীয় সংগ্রহ: প্রথম দিনের ১০১.১০ কোটি টাকার সাথে দ্বিতীয় দিনের আয় যুক্ত হয়ে ভারতে দুই দিনে 'টক্সিক'-এর মোট নিট সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ১৩৭.৫০ কোটি টাকা।
ভাষাগত পারফরম্যান্স: কন্নড় (যা ছবির মূল ভাষা) সংস্করণের চেয়ে হিন্দি ও তেলুগু সংস্করণে ছবিটি তুলনামূলক ভালো ব্যবসা করছে। তামিল ও মালয়ালম সংস্করণের আয় অনেকটাই দুর্বল।
'ধুরন্ধর ২'-এর সাথে আয়ের তুলনা
রণবীর সিং অভিনীত বহুল চর্চিত ছবি 'ধুরন্ধর ২'-এর বক্স অফিস সংগ্রহের সাথে তুলনায় পিছিয়ে পড়েছে 'টক্সিক':
ধুরন্ধর ২ (Dhurandhar: The Revenge): মুক্তির দ্বিতীয় দিনে 'ধুরন্ধর ২' আয় করেছিল ৮০.৭২ কোটি টাকা এবং দুই দিনে ভারতে মোট ২২৬ কোটি টাকার ব্যবসা করেছিল।
টক্সিক (Toxic): দ্বিতীয় দিনে ৩৬.৪০ কোটি টাকা তুলে ধুরন্ধর ২-এর তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে থাকলেও, ধুরন্ধর-এর প্রথম পার্টের (৩২ কোটি) দ্বিতীয় দিনের আয়কে টপকে গেছে।
নেতিবাচক সমালোচনা সত্ত্বেও আশার আলো
অতিরিক্ত সহিংসতা, বিতর্কিত দৃশ্য এবং দুর্বল চিত্রনাট্যের জন্য সমালোচকরা ছবিটিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেও উইকএন্ডের আগে 'টক্সিক'-এর হাতে আয়ের বেশ ভালো সুযোগ রয়েছে। এখন দেখার বিষয়, আগামী দিনগুলোতে ছবিটি বক্স অফিসে তার গতি বজায় রেখে বছরের সেরা আয়ের তালিকায় স্থান করে নিতে পারে কি না।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More