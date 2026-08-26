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Toxic Day 1 Box Office Collection: টক্সিক মুক্তিতে প্রেক্ষাগৃহে উঠল ঝড়! মাত্র ৫ ঘণ্টায় পিছনে ফেলল ৫টি সিনেমাকে

Toxic Day 1 Box Office Collection: যশের 'টক্সিক' মাত্র পাঁচ ঘণ্টায় পাঁচটি সিনেমার রেকর্ড ভেঙেছে। এটি এমনকি ইমরান হাশমির 'আওয়ারাপন ২'-কেও ছাড়িয়ে গিয়েছে।

Published on: Aug 26, 2026, 15:00:27 IST
By Tulika Samadder
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Toxic Day 1 Box Office Collection: যশের ‘টক্সিক’ শুক্রবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। ভক্তদের মধ্যে উত্তেজনার কথা মাথায় রেখে, ছবিটির প্রথম শো সকাল ৬টায় নির্ধারিত করা হয়েছিল। এর মানে হল, সকাল ১১টার মধ্যেই ছবিটি পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলছিল। আপনি জেনে অবাক হতে পারেন যে, মাত্র পাঁচ ঘণ্টায় এই ছবিটি ২০২৬ সালে মুক্তি পাওয়া পাঁচটি ছবিকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

প্রথম দিনেই বক্স অফিসে ঝড় তুলল টক্সিক।
প্রথম দিনেই বক্স অফিসে ঝড় তুলল টক্সিক।

সকাল ১১টার মধ্যে কত কোটি আয় করল ‘টক্সিক’

স্যাকনিল্কের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, যশের 'টক্সিক' সকাল ১১টার মধ্যেই ভারতীয় বক্স অফিসে ২৭.৪৫ কোটি টাকা আয় করেছিল। উল্লেখ্য যে, ছবিটির হিন্দি সংস্করণটির সংগ্রহ সর্বোচ্চ। 'টক্সিক'-এর হিন্দি সংস্করণ ১১.৯২ কোটি টাকা, কন্নড় সংস্করণ ৯.১২ কোটি টাকা, মালয়ালম সংস্করণ ০.৪৭ কোটি টাকা, তামিল সংস্করণ ১.৩০ কোটি টাকা এবং তেলুগু সংস্করণ ৪.৬৪ কোটি টাকা আয় করেছে।

এই ৫টি ছবি পিছিয়ে পড়েছে

সকাল ১১টা পর্যন্ত প্রথম দিনে 'টক্সিক' আয় করেছে ২৭.৪৫ কোটি টাকা। আলিয়া ভাটের 'আলফা' প্রথম দিনে আয় করেছে ৯.২৫ কোটি টাকা, ইমরান হাশমির 'আওয়ারাপন ২' প্রথমদিনে আয় করেছিল ২২ কোটি টাকা, অক্ষয় কুমারের 'ওয়েলকাম টু দ্য জাঙ্গল' আয় করেছিল ১৫.২৫ কোটি টাকা, অজয় ​​দেবগনের 'ধামাল ৪' আয় করে ১৪ কোটি টাকা, এবং শাহিদ কাপুরের 'ককটেল ২' আয় করেছে ১৬.২০ কোটি টাকা।

প্রথম দিনের বক্স অফিস কালেকশন

টক্সিক- ২৭.৪৫ কোটি টাকা (সকাল ১১টা পর্যন্ত তথ্য)

আওয়ারাপান ২- ২২ কোটি টাকা

ককটেল ২- ১৬.২০ কোটি টাকা

ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল- ১৫.২৫ কোটি টাকা

ধামাল ৪- ১৪ কোটি টাকা

আলফা- ৯.২৫ কোটি টাকা

দেখুন 'টক্সিক'-এর ট্রেলার-

'টক্সিক'-এর অগ্রিম বুকিং

যশ ছাড়াও টক্সিকে অভিনয় করেছেন কিয়ারা আদবানি, নয়নতারা, হুমা কুরেশি, তারা সুতারিয়া এবং রুক্মিণী বসন্ত। স্যাকনিল্ক-এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, 'টক্সিক' রেকর্ড সংখ্যক ১,৮৪৮,০৬৭টি অগ্রিম টিকিট বুকিং পেয়েছে। এই বিপুল সাড়ার ফলে, ছবিটি মুক্তির আগেই ৫৮.২৭ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

Home/Entertainment/Toxic Day 1 Box Office Collection: টক্সিক মুক্তিতে প্রেক্ষাগৃহে উঠল ঝড়! মাত্র ৫ ঘণ্টায় পিছনে ফেলল ৫টি সিনেমাকে
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