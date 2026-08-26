Toxic Day 1 Box Office Collection: টক্সিক মুক্তিতে প্রেক্ষাগৃহে উঠল ঝড়! মাত্র ৫ ঘণ্টায় পিছনে ফেলল ৫টি সিনেমাকে

Toxic Day 1 Box Office Collection: টক্সিক মুক্তিতে প্রেক্ষাগৃহে উঠল ঝড়! মাত্র ৫ ঘণ্টায় পিছনে ফেলল ৫টি সিনেমাকে
Toxic Day 1 Box Office Collection: যশের 'টক্সিক' মাত্র পাঁচ ঘণ্টায় পাঁচটি সিনেমার রেকর্ড ভেঙেছে। এটি এমনকি ইমরান হাশমির 'আওয়ারাপন ২'-কেও ছাড়িয়ে গিয়েছে।
Toxic Day 1 Box Office Collection: যশের ‘টক্সিক’ শুক্রবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। ভক্তদের মধ্যে উত্তেজনার কথা মাথায় রেখে, ছবিটির প্রথম শো সকাল ৬টায় নির্ধারিত করা হয়েছিল। এর মানে হল, সকাল ১১টার মধ্যেই ছবিটি পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলছিল। আপনি জেনে অবাক হতে পারেন যে, মাত্র পাঁচ ঘণ্টায় এই ছবিটি ২০২৬ সালে মুক্তি পাওয়া পাঁচটি ছবিকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।
সকাল ১১টার মধ্যে কত কোটি আয় করল ‘টক্সিক’
স্যাকনিল্কের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, যশের 'টক্সিক' সকাল ১১টার মধ্যেই ভারতীয় বক্স অফিসে ২৭.৪৫ কোটি টাকা আয় করেছিল। উল্লেখ্য যে, ছবিটির হিন্দি সংস্করণটির সংগ্রহ সর্বোচ্চ। 'টক্সিক'-এর হিন্দি সংস্করণ ১১.৯২ কোটি টাকা, কন্নড় সংস্করণ ৯.১২ কোটি টাকা, মালয়ালম সংস্করণ ০.৪৭ কোটি টাকা, তামিল সংস্করণ ১.৩০ কোটি টাকা এবং তেলুগু সংস্করণ ৪.৬৪ কোটি টাকা আয় করেছে।
এই ৫টি ছবি পিছিয়ে পড়েছে
সকাল ১১টা পর্যন্ত প্রথম দিনে 'টক্সিক' আয় করেছে ২৭.৪৫ কোটি টাকা। আলিয়া ভাটের 'আলফা' প্রথম দিনে আয় করেছে ৯.২৫ কোটি টাকা, ইমরান হাশমির 'আওয়ারাপন ২' প্রথমদিনে আয় করেছিল ২২ কোটি টাকা, অক্ষয় কুমারের 'ওয়েলকাম টু দ্য জাঙ্গল' আয় করেছিল ১৫.২৫ কোটি টাকা, অজয় দেবগনের 'ধামাল ৪' আয় করে ১৪ কোটি টাকা, এবং শাহিদ কাপুরের 'ককটেল ২' আয় করেছে ১৬.২০ কোটি টাকা।
প্রথম দিনের বক্স অফিস কালেকশন
টক্সিক- ২৭.৪৫ কোটি টাকা (সকাল ১১টা পর্যন্ত তথ্য)
আওয়ারাপান ২- ২২ কোটি টাকা
ককটেল ২- ১৬.২০ কোটি টাকা
ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল- ১৫.২৫ কোটি টাকা
ধামাল ৪- ১৪ কোটি টাকা
আলফা- ৯.২৫ কোটি টাকা
দেখুন 'টক্সিক'-এর ট্রেলার-
'টক্সিক'-এর অগ্রিম বুকিং
যশ ছাড়াও টক্সিকে অভিনয় করেছেন কিয়ারা আদবানি, নয়নতারা, হুমা কুরেশি, তারা সুতারিয়া এবং রুক্মিণী বসন্ত। স্যাকনিল্ক-এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, 'টক্সিক' রেকর্ড সংখ্যক ১,৮৪৮,০৬৭টি অগ্রিম টিকিট বুকিং পেয়েছে। এই বিপুল সাড়ার ফলে, ছবিটি মুক্তির আগেই ৫৮.২৭ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে।
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