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অল্পের জন্য যশের হাতছাড়া ধুরন্ধর ২-এর রেকর্ড, ১ম দিনে বক্স অফিসে ১০১ কোটির ব্যবসা টক্সিকের

যশের তাণ্ডবে কেঁপে উঠল বক্স অফিস: প্রথম দিনেই ১০১ কোটির ব্যবসা করল 'টক্সিক'। তবে হাতছাড়া রণবীর সিং-এর ধুরন্ধরের এই রেকর্ড। 

Published on: Aug 27, 2026, 08:31:30 IST
By Priyanka Mukherjee
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নেতিবাচক পর্যালোচনা, মুক্তির বিলম্ব কিংবা বিতর্কিত দৃশ্য—কোনো কিছুই থামাতে পারল না দক্ষিণী মেগাস্টার যশ-এর ঝড়! গীতু মোহনদাস পরিচালিত বহুল প্রতীক্ষিত ছবি 'টক্সিক' মুক্তির প্রথম দিনেই বক্স অফিসে বিপুল আয়ের খাতা খুলেছে। ভারতের প্রেক্ষাগৃহে ওনামের ছুটির দিনে পা রেখেই বক্স অফিসে একাধিক বিশ্বরেকর্ড ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে ছবিটি।

যশের হাতছাড়া ধুরন্ধর ২-এর রেকর্ড, ১ম দিনে বক্স অফিসে ১০১ কোটির ব্যবসা টক্সিকের
যশের হাতছাড়া ধুরন্ধর ২-এর রেকর্ড, ১ম দিনে বক্স অফিসে ১০১ কোটির ব্যবসা টক্সিকের

আয়ের পরিসংখ্যান ও রেকর্ড ভাঙার খেলা

স্যাকনিল্কের (Sacnilk) রিপোর্ট অনুযায়ী, মুক্তির প্রথম দিনেই ভারতজুড়ে ছবিটির নিট সংগ্রহ পৌঁছেছে ১০১ কোটি টাকায়। সবাইকে চমকে দিয়ে হিন্দি ভার্সন থেকেই এসেছে সবচেয়ে বড় অঙ্ক—প্রায় ৫৫ কোটি টাকা।

কন্নড় ও অন্যান্য ভাষা: মূল কন্নড় ভাষায় ব্যবসা ২৫ কোটি টাকার নিচে থাকলেও পুরো দিনজুড়ে প্রেক্ষাগৃহে ছিল রেকর্ড ৮৯% দর্শক উপস্থিতি। এছাড়া তেলুগু ভার্সন বেশ ভালো পারফর্ম করলেও তামিল ও মালয়ালম ডাব কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে।

অন্যান্য বছরের ব্লকবাস্টার ছবিগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে, 'টক্সিক' কেবল প্রথম সকালের শোগুলো দিয়েই 'ধুরন্ধর' (২০০৫)-এর পুরো দিনের আয়কে টেক্কা দিয়েছিল। এরপর দুপুরের শোতে 'পঠান', 'অ্যানিমেল', 'জাওয়ান' এবং সন্ধ্যার মধ্যে 'কল্কি ২৮৯৮ এডি'-র মতো একাধিক মেগা ব্লকেবাফটার ছবির দিন-১ পারফরম্যান্সকে ছাড়িয়ে যায় ছবিটি।

তবে সামান্য কিছু দূরত্বের জন্য ২০২৬ সালের সবথেকে বড় ওপেনিং রেকর্ডটি হাতছাড়া হয়েছে যশের। চলতি বছরে ১০৩ কোটি টাকা আয় করে তালিকায় শীর্ষে রয়েছে 'ধুরন্ধর ২'। অন্যদিকে, কন্নড় সিনেমার ইতিহাসে 'কেজিএফ চ্যাপ্টার ২'-এর দিন-১ এর সর্বকালের সেরা ১১৬ কোটি টাকার রেকর্ডটিও ভাঙতে পারেনি 'টক্সিক'।

এর আগে মুক্তির মাত্র ৫ দিন আগে অগ্রিম টিকিট বুকিং শুরু হতেই বিশ্বজুড়ে ঝড় উঠেছিল, যেখানে মুক্তির আগেই প্রায় ১৮ লক্ষের বেশি টিকিট বিক্রি করে ছবিটির পকেটে এসেছিল প্রায় ৬০ কোটি টাকা।

ছবির বিবরণ ও কাস্টিং

গীতু মোহনদাস পরিচালিত এই থ্রিলার ছবিতে 'রকিং স্টার' যশের পাশাপাশি অভিনয় করেছেন নয়নতারা, কিয়ারা আদভানি, হুমা কুরেশি, রুক্মিণী বসন্ত এবং তারা সুতারিয়া। সেন্সর বোর্ডের পক্ষ থেকে কোনো কাটছাঁট ছাড়াই ছবিটি সম্পূর্ণ 'A' (Adults Only) গ্রেড দিয়ে ছাড়পত্র পেয়ে গত ২৬ আগস্ট প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়।

  • Priyanka Mukherjee
    ABOUT THE AUTHOR
    Priyanka Mukherjee

    প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

Home/Entertainment/অল্পের জন্য যশের হাতছাড়া ধুরন্ধর ২-এর রেকর্ড, ১ম দিনে বক্স অফিসে ১০১ কোটির ব্যবসা টক্সিকের
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