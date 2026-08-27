বক্স অফিসে ধুন্ধুমার টক্সিকের! যদিও IMDB রেটিংয়ে পিছিয়ে ধুরন্ধর ২, কেজিএফের থেকে

বক্স অফিসে ধুন্ধুমার টক্সিকের! যদিও IMDB রেটিংয়ে পিছিয়ে ধুরন্ধর ২, কেজিএফের থেকে
যশের 'টক্সিক' বক্স অফিসে ভালো ব্যবসা করছে, কিন্তু ছবিটি আইএমডিবি-তে ভালো রেটিং পায়নি। আইএমডিবি রেটিং-এর দিক থেকে 'টক্সিক' 'ধুরান্ধর ২' এবং 'কেজিএফ ২'-এর থেকে অনেক পিছিয়ে আছে।
সুপারস্টার যশের ছবি ‘টক্সিক’ প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। যশের ছবি ‘টক্সিক’ বক্স অফিসে অসাধারণ সাফল্য পেয়েছে এবং প্রথম দিনেই ১০০ কোটিরও বেশি আয় করেছে। ছবিটি বক্স অফিসে অসাধারণ সাফল্য পেলেও, এর আইএমডিবি রেটিং বেশ দুর্বল। কেজিএফ ২ এবং রণবীর সিংয়ের ধুরন্ধর ২-এর তুলনায় আইএমডিবি রেটিংয়ের দিক থেকে ‘টক্সিক’ অনেক পিছিয়ে আছে।
‘টক্সিক’ ১৯ মার্চ মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। যদি তা হতো, তবে দর্শকরা একটি বড় বক্স অফিস সংঘর্ষের সাক্ষি হতেন। রণবীর সিংয়ের ধুরন্ধর ২ সিনেমাটি ১৯ মার্চ মুক্তি পেয়েছিল। যদি ছবিটি ধুরন্ধর ২-এর সাথে মুক্তি পেত, তবে দুটি ছবিকেই বক্স অফিসে কঠিন প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হত। তবে, যশের ‘টক্সিক’ আইএমডিবি রেটিংয়ের দিক থেকে পিছিয়ে পড়ত।
‘টক্সিক’-এর আইএমডিবি রেটিং কত?
সুপারস্টার যশের ক্রাইম অ্যাকশন থ্রিলার ছবি ‘টক্সিক’ আইএমডিবি-তে মাত্র ৪.৩ রেটিং পেয়েছে। ছবিটির আইএমডিবি রেটিং পরিষ্কারভাবেই ইঙ্গিত দেয় যে এটি দর্শকদের মন জয় করতে পারেনি। তবে, যশের বিশাল ভক্তকুল ছবিটি দেখতে দর্শকদের প্রেক্ষাগৃহে নিয়ে এসেছে, যার ফলে ছবিটি ভালো আয় করেছে।
ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ-এর আইএমডিবি রেটিং কত?
ধুরন্ধর ২-এর আইএমডিবি রেটিং হল ৮.২। এই ছবিতে রণবীর সিং একজন গুপ্তচরের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, যিনি ভারতের শত্রুদের নির্মূল করতে পাকিস্তানে যান। ধুরন্ধর ২ ছবিটি খুব ভালো সাড়া পেয়েছিল। বুধবার, রাম গোপাল ভার্মা পোস্ট করেন যে তিনি ছবিটি আবার দেখছেন।
কীভাবে ‘টক্সিক’ এবং ‘ধুরান্ধর ২’ আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো?
‘টক্সিক’ মুক্তির দিনে রাম গোপাল ভার্মার করা এই পোস্টটি ভাইরাল হয়ে যায়। লোকেরা বলতে শুরু করে যে, রাম গোপাল ভার্মা ‘টক্সিক’-এর নাম উল্লেখ না করেই সেটিকে আক্রমণ করেছেন। রাম গোপাল ভার্মার এই পোস্টের পর, লোকেরা ‘টক্সিক’ এবং ‘ধুরান্ধর ২’-এর মধ্যে তুলনা করতে শুরু করে।
‘কেজিএফ ২’-এর আইএমডিবি রেটিং কত?
আইএমডিবি-তে রণবীর সিং-এর কাছে শুধু যশই হেরে যাননি। আইএমডিবি রেটিং-এর দিক থেকে ‘টক্সিক’ যশের নিজের ছবি ‘কেজিএফ ২’-এর কাছেও হেরে গিয়েছে। ‘কেজিএফ ২’-এরও আইএমডিবি রেটিং ৮.২। ‘কেজিএফ ২’ ২০২২ সালে মুক্তি পায়। ‘কেজিএফ’ যশের সেই ছবিগুলোর মধ্যে একটি যা প্রথম দিনেই ১০০ কোটি টাকার অঙ্ক পার করেছিল। ‘টক্সিক’ বক্স অফিসে একই কৃতিত্ব অর্জন করেছে।
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