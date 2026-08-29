রাখিতেও হলে এল না দর্শক! টক্সিকের ৩দিনের আয় ১৬০ কোটি, ধুরন্ধর ২ কত আয় করেছিল?

রাখিতেও হলে এল না দর্শক! টক্সিকের ৩দিনের আয় ১৬০ কোটি, ধুরন্ধর ২ কত আয় করেছিল?
Toxic Day 3: বক্স অফিসে টক্সিকের তৃতীয় দিন। ছবির আয় ক্রমাগত কমছে। এমনকী শুক্রবার রাখি বন্ধনের দিনেও যশের টক্সিক তাঁর জাদু বিস্তার করতে পারেনি।
নতুন মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমার জন্য, যে কোনো ছুটির দিন বক্স অফিসে একটি বাড়তি সুবিধা নিয়ে আসে। তবে, যশের 'টক্সিক'-এর ক্ষেত্রে এমনটা ঘটল না। রাখিবন্ধনের ছুটিতেও 'টক্সিক' কোনো সুবিধা করে উঠতে পারল না। তৃতীয় দিনে ছবিটির আয় আরও কমেছে। যশের 'টক্সিক' বক্স অফিসে প্রত্যাশা অনুযায়ী ভালো ব্যবসা করতে পারছে না।
তৃতীয় দিনে 'টক্সিক' কত আয় করেছে?
যশের 'টক্সিক'-এর আয় ক্রমাগত কমছে। বৃহস্পতিবারের তুলনায় শুক্রবার ছবিটির আয় ২৯.৩% কমেছে। ছবি বক্স অফিসে ২৬.৬০ কোটি টাকা আয় করেছে। আয়ের এই পতনের ফলে ছবিটি ১৬০ কোটি টাকার অঙ্ক অতিক্রম করেছে।
'টক্সিক' এখন পর্যন্ত কত আয় করেছে?
ভারতে যশের ছবির মোট সংগ্রহ ১৯৭.৭০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। এদিকে, ভারতে ছবিটির নেট সংগ্রহ ১৬৫.৩৫ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। সিনেমাটি বিশ্বব্যাপী ২২১.৪৫ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে।
এর আগে টক্সিক বক্স অফিসে ধুরন্ধর ২-এর মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল। যদিও পরবর্তীতে যশের সিনেমাটি পিছিয়ে দেওয়া হয় মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তির আবহে। তবে বর্তমানে বক্স অফিস সংগ্রহ থেকে স্পষ্ট, সেইসময় মুক্তি পেলে যশ-কিয়ারার ছবির বক্স অফিস হত আরও টালমাটাল। কারণ প্রথম তিন দিনে ধুরন্ধর ২ আয় করেছিল ২৯৭ কোটির আশেপাশে।
|টক্সিক
|আয় (নেট কালেকশন)
|প্রথম দিন
|১০১.১০ কোটি
|দ্বিতীয় দিন
|৩৭.৬৫ কোটি
|তৃতীয় দিন
|২৬.৬০ কোটি
|মোট সংগ্রহ
|১৬৫.৩৫ কোটি
প্রতিটি ভাষায় এটি কত আয় করেছে?
‘টক্সিক’ হিন্দিতে ১৯.১৫ কোটি টাকা (গ্রস), কন্নড় ভাষায় ৫ কোটি টাকা (গ্রস), মালয়ালম ভাষায় ২০ লক্ষ টাকা (গ্রস), তামিল ভাষায় ৭০.৫ লাখ টাকা (গ্রস) এবং তেলুগু ভাষায় ১.৫০ কোটি টাকা (গ্রস) আয় করেছে। এর ফলে তৃতীয় দিনে সিনেমাটির মোট সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ২৬.৬০ কোটি টাকা (গ্রস)।
‘টক্সিক’-এর শো-এর দর্শক উপস্থিতি
শুক্রবারের টক্সিক শো-এ দর্শক উপস্থিতির তথ্য অনুযায়ী, সকালের শো-তে দর্শক উপস্থিতি ছিল ১১.৬২ শতাংশ। দুপুরের শো-তে দর্শক উপস্থিতি ছিল ২৫.০৮ শতাংশ এবং সন্ধ্যার শো-তে দর্শক উপস্থিতি ছিল ৩০.৬৯ শতাংশ। শুক্রবারের শোগুলোর গড় দর্শক উপস্থিতি ছিল ২২.৪৬ শতাংশ।
‘টক্সিক’ ছবিটি পরিচালনা করেছেন গীতু মোহনদাস। এটি একটি অ্যাকশন ক্রাইম থ্রিলার সিনেমা। যশ এই ছবিতে নয়নতারা, হুমা কোরেশি এবং কিয়ারা আদবানির মতো অভিনেত্রীদের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। ছবিটিতে যশ এবং কিয়ারার কিছু সাহসী দৃশ্য রয়েছে, যা সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। মানুষ কিয়ারার স্বামী সিদ্ধার্থকেও ট্রোল করছে।
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হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More