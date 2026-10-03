মর্মান্তিক! প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হলো জনপ্রিয় মেকআপ আর্টিস্ট ও ইনফ্লুয়েন্সার ম্যাডি সান্ধুকে

মর্মান্তিক! প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হলো জনপ্রিয় মেকআপ আর্টিস্ট ও ইনফ্লুয়েন্সার ম্যাডি সান্ধুকে
অমৃতসরে গুলিতে ঝাঁঝরা মেকআপ আর্টিস্ট ও ইনফ্লুয়েন্সার ম্যাডি সান্ধু।
পঞ্জাবের অমৃতসরে ঘটে গেল এক অত্যন্ত মর্মান্তিক ও চাঞ্চল্যকর ঘটনা। দিনেদুপুরে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারালেন পঞ্জাবের জনপ্রিয় মেকআপ আর্টিস্ট এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার ম্যাডি সান্ধু (Maddy Sandhu)। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, অমৃতসর শহরের একটি ব্যস্ত এলাকায় তাঁর ওপর অতর্কিত হামলা চালানো হয় এবং গুলিবর্ষণ করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হলেও শেষরক্ষা হয়নি।
ঘটনার বিবরণ ও আতঙ্ক
সোশ্যাল মিডিয়ায় দারুণ জনপ্রিয় ও পরিচিত মুখ ছিলেন ম্যাডি সান্ধু। তাঁর মেকআপ টিউটোরিয়াল ও রিলস প্রতিনিয়ত মন জয় করত হাজার হাজার অনুরাগীর। হঠাৎ করেই শহরজুড়ে তাঁর ওপর এই প্রাণঘাতী হামলার খবর সামনে আসতেই স্থানীয় বাসিন্দা ও সোশ্যাল মিডিয়া জগতে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।
তদন্তে পুলিশ
ঘটনার খবর পাওয়ার পরেই স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন তদন্তে নেমেছে। আততায়ী কে বা কারা ছিল এবং কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এই হামলা চালানো হয়েছে, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। এলাকার সিসিটিভি (CCTV) ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পেছনের মূল কারণ উদঘাটনে বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা চলছে।
পঞ্জাবের সঙ্গীতজগতে এবং বিনোদন দুনিয়ায় বন্দুকবাজদের হামলা ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বেশ কয়েকবার খবরের শিরোনামে এসেছে। যার মধ্যে সবচেয়ে মর্মান্তিক ও আলোচিত সিধু মুসেওয়ালার হত্যা। ২০২২ সালের ২৯ মে পঞ্জাবের মানসা জেলায় প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করে লরেন্স বিষ্ণোই (Lawrence Bishnoi) এবং কানাডা ভিত্তিক গ্যাংস্টার গোল্ডি ব্রার (Goldy Brar)-এর দল।
এছাড়াও পঞ্জাবি পপ-সঙ্গীতের কিংবদন্তি গায়ক অমর সিং চমকিলা এবং তাঁর স্ত্রী অমরজোৎকে ১৯৮৮ সালের ৮ মার্চ মেহসামপুর গ্রামে অনুষ্ঠান করতে যাওয়ার সময় মোটরসাইকেলে আসা অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীরা গুলি করে হত্যা করে। আজও এই হত্যাকাণ্ডের অমীমাংসিত রহস্য নিয়ে আলোচনা হয়। এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে সম্প্রতি সিনেমাও হয়েছে, যেখানে নাম ভূমিকায় দেখা গিয়েছে দিলজিৎ দোসাঞ্জকে।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More