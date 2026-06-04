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    TRP Chart: তালিকা ওলটপালট! সব রেকর্ড ভেঙে প্রথমবার বেঙ্গল টপার জি বাংলার ‘জোয়ার ভাঁটা'

    TRP Chart: ‘বেটার লেট দ্যান নেভার…’, টিআরপি তালিকায় বাজিমাত নিশা-উজির। প্রথমস্থানে জি বাংলার এই মেগা। বাকিরা কে কোথায়?

    Jun 4, 2026, 13:24:25 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    বৃহস্পতিবার মানেই বাংলা টেলিভিশনের ভাগ্য নির্ধারণের দিন। আর এই সপ্তাহের টিআরপি রিপোর্ট কার্ড আসতেই রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে টলিপাড়ায়। চেনা ছক ভেঙে, বাকি সব মেগাকে পেছনে ফেলে এই প্রথমবার সেরার সিংহাসন ছিনিয়ে নিল জি বাংলার নতুন মেগা ‘জোয়ার ভাঁটা’। আরাত্রিকা মাইতি এবং শ্রুতি দাসের জুটির অনবদ্য রসায়ন যে দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছে, তা রেটিং চার্টেই স্পষ্ট।

    TRP তালিকা ওলটপালট! সব রেকর্ড ভেঙে প্রথমবার বেঙ্গল টপার জি বাংলার ‘জোয়ার ভাঁটা'
    TRP তালিকা ওলটপালট! সব রেকর্ড ভেঙে প্রথমবার বেঙ্গল টপার জি বাংলার ‘জোয়ার ভাঁটা'

    ‘জোয়ার ভাঁটা’র পয়লা নম্বর ম্যাজিক

    গত কয়েক সপ্তাহ ধরে রেটিং তালিকায় ওঠানামা চললেও এবার সোজা ৫.১ রেটিং নিয়ে প্রথম স্থানে জায়গা করে নিয়েছে ‘জোয়ার ভাঁটা’। এই প্রথমবার ‘বেঙ্গল টপার’-এর মুকুট উঠল এই ধারাবাহিকের মাথায়। দুই জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রুতি দাস এবং আরাত্রিকা মাইতির এই গল্পে একের পর এক টুইস্টই এই বাজিমাতের মূল কারণ। তবে খেয়ার বিয়েকে ঘিরে যে টানটান উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল, তার প্রতিফন এবার পর্দায়।

    জোয়ার ভাঁটাকে টেক্কা দিয়ে দ্বিতীয় পরশুরাম আজকের নায়ক ও প্রফেসর বিদ্যা ব্য়ার্নাজি। সংগ্রহে ৪.৯ নম্বর। পারুলের প্রেগন্যান্সি নিয়ে বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা পরিণীতার নম্বর কমেছে। এই সপ্তাহে সেরা তিনে স্থান ধরে রাখলেও আগামিতে দর্শকরা এই মেগা থেকে মুখ ফেরালে খুব বেশি অবাক হওয়ার নয়।

    এখন জলসা এবং জি বাংলার একাধিক মেগার সম্প্রচার সময় ৪৫ মিনিট হওয়ার জেরে টিআরপি চার্টের দশা বেশ জগা-খিচুড়ি। এক নজরে দেখুন কে পেল কত নম্বর?

    ১,জোয়ার ভাঁটা, জি বাংলা, ৫.১

    ২.পরশুরাম আজকের নায়ক + প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি,স্টার জলসা, ৪.৯

    ৩. পরিণীতা,জি বাংলা, ৪.৬ এবং প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি + গঙ্গা,স্টার জলসা,৪.৬

    ৪. তারে ধরি ধরি মনে করি এবং কনে দেখা আলো,জি বাংলা,৪.৪

    এবং গঙ্গা + প্রতিজ্ঞা + সংসারের সংকীর্তন,স্টার জলসা,৪.৪

    ৫. কুসুম,জি বাংলা,৪.১ এবং ও মোর দরদিয়া + ঘূর্ণি,স্টার জলসা,৪.১

    ৪.৬ রেটিং নিয়ে যৌথভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে রয়েছে ‘পরিণীতা’ এবং ‘প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি + গঙ্গা’। অন্যদিকে ৪.৪ রেটিং নিয়ে এক রাজকীয় জটলা তৈরি হয়েছে পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম স্থানে; যেখানে জি বাংলার দুই মেগা ‘তারে ধরি ধরি মনে করি’ ও ‘কনে দেখা আলো’র সঙ্গে একাসনে বসেছে স্টার জলসার মহা-সপ্তাহের বিশেষ পর্ব।

    ৪.১ রেটিং নিয়ে পঞ্চম স্থান ধরে রেখেছে ‘কুসুম’ এবং ‘ও মোর দরদিয়া + ঘূর্ণি’।

    সব মিলিয়ে চলতি সপ্তাহের টিআরপি চার্ট প্রমাণ করে দিল, দর্শকরা এখন নতুন গল্প এবং জমজমাট ড্রামার দিকেই বেশি ঝুঁকছেন। আগামী সপ্তাহে ‘জোয়ার ভাঁটা’ নিজের এই শীর্ষস্থান ধরে রাখতে পারে কি না, সেটাই এখন দেখার

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/TRP Chart: তালিকা ওলটপালট! সব রেকর্ড ভেঙে প্রথমবার বেঙ্গল টপার জি বাংলার ‘জোয়ার ভাঁটা'
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