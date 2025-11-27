Edit Profile
    TRP List: শুরুতেই ছক্কা হাঁকাল ‘বিদ্যা ব্যানার্জি’, যদিও হতে পারল না টিআরপি টপার, তাহলে প্রথম কে?

    শুরুতেই দুর্দান্ত ফল করল স্বস্তিকা দত্তের কামব্যাক সিরিয়াল প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি। স্লট ছিনিয়ে নিল দাদামণির থেকে। যদিও টিআরপি তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে। প্রথম হল কে?

    Published on: Nov 27, 2025 1:13 PM IST
    By Tulika Samadder
    এসে গেল টিআরপি-র সেরা দশ তালিকা। আর এই সপ্তাহে সকলের নজর ছিল স্বস্তিকা দত্তের কামব্যাক মেগা প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জীর দিকে। যা শুরুতেই করল বাজিমাত। দ্বিতীয় সপ্তাহে ধারাবাহিকের টিআরপি এল ৬.৬। শুধু তাই নয়, দাদামণির থেকে স্লটও রাখল নিজের দখলে। প্রতীক সেনের মেগার নম্বর উঠেছে মাত্র ৬.০।

    টিআরপি-র সেরা দশে কোন কোন মেগা?

    যদিও প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি দ্বিতীয় স্থানে। চলতি সপ্তাহেও প্রথম স্থানে অপ্রতিরোধ্য পরশুরাম। টিআরপি রেটিং ৬.৮। আর পরশুরামের কাছে স্লট হারিয়ে পরিণীতার রেটিং এসেছে ৬.৩, রয়েথে তৃতীয় স্থানে। চতুর্থ স্থানে যৌথভাবে রাঙাতি তীরন্দাজ আর জগদ্ধাত্রী। রেটিং এসেছে ৬.১।

    হাজারও বিতর্কের মাঝেও কিন্তু টিআরপি তালিকায় মোটামুটি ভালোই ফল করেছে চিরদিনই তুমি যে আমার। জিতু কমল ও দিতিপ্রিয়া রায়ের চলমান বিতর্কের মাঝেও জি বাংলার এই ধারাবাহিকের রেটিং এল ৬.০। পেয়েছে পঞ্চম স্থান। আর পাঁচ নম্বরে রয়েছে দাদামণি ধারাবাহিকটিও।

    এদিকে চলতি সপ্তাহেই খবর এসেছে আচমকা বন্ধ করা হচ্ছে ফুলকি। এই সপ্তাহেও দিব্যানী ও অভিষেকের মেগার নম্বর এল ৫.৮, রয়েছে ষষ্ঠ স্থানে।

    দেখে নিন টিআরপি-র সেরা দশ তালিকা-

    প্রথম: পরশুরাম (৬.৮)

    দ্বিতীয়: প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি (৬.৬)

    তৃতীয়: পরিণীতা (৬.৩)

    চতুর্থ: রাঙামতি তীরন্দাজ/ জগদ্ধাত্রী (৬.১)

    পঞ্চম: চিরদিনই তুমি যে আমার, দাদামণি (৬.০)

    ষষ্ঠ: ফুলকি (৫.৮)

    সপ্তম: চিরসখা/ জোয়ার ভাঁটা (৫.৭)

    অষ্টম: লক্ষ্মী ঝাঁপি ও মোর দরদিয়া (৫.৪)

    নবম: কম্পাস (৫.০)

    দশম: কনে দেখা আলো (৪.৮)

