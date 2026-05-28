TRP: পরশুরাম-বিদ্যার দাদাগিরিতে পিছিয়ে পরিণীতা, জোয়ার ভাটা-রা! বাজিমাত গঙ্গার

TRP: পরশুরাম-বিদ্যার দাদাগিরিতে পিছিয়ে পরিণীতা, জোয়ার ভাটা-রা! বাজিমাত গঙ্গার
টিআরপি তালিকা দেখে এবারেও মাথায় পড়বে হাত। কারণ সেরা পাঁচে মোট ১২টি মেগা। দেখে নিন তালিকা-
এসে গেল টিআরপি তালিকা। এই সপ্তাহে বেঙ্গল টপারের পজিশনে আরও একবার যৌথবাবে জায়গা হল পরশুরাম আর প্রফেসর বিদ্যা ব্য়ানার্জীর। যদিও বিদ্যার ১৫ মিনিট আর পরশুরাম ধারাবাহিকের টিআরপি এসেছে একসঙ্গে। আর দুটি ধারাবাহিক মিলিয়ে টিআরপি রেটিং এসেছে ৪.৮।
এবারেও দ্বিতীয় স্থান দখলে রাখল তারে ধরি ধরি মনে করি। যাতে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করছেন বিশ্বরূপ বন্দোপাধ্যায়, রীতা দত্ত চক্রবর্তী, পল্লবী শর্মা, অহনা দত্ত এবং দুলাল লাহিড়িরা। এই মেগার রেটি এসেছে ৪.৫। অন্যদিকে বিদ্যার বাদবাকি ১৫ মিনিট ও গঙ্গার রেটিং একত্রে এসেছে ৪.৫। অর্থাৎ দ্বিতীয় স্থান দখলে রেখেছে মোট তিনটি মেগা-- গঙ্গা, তারে ধরি ধরি মনে করি ও বিদ্যা।
তৃতীয় স্থানে রইল কুসুম ও জোয়ার ভাঁটা। অনেকদিন বাদে টিআরপিতে বেশ ভালো ফল কুসুমের। যাতে মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন তনিষ্কা তিওয়ারি ও ঋত্বিক মুখোপাধ্যায়। কুসুমের প্রতি নিজের ভালোবাসা জাহির করেছেন আয়ুষ। আর তাতেই বেজায় খুশি দর্শকরা।
এদিকে জোয়ার ভাঁটা ধারাবাহিকেও এসেছে বড় মোড়। অন্যায়ের প্রতিবাদে এই প্রথম হাতে হাত রেখেছে নিশা ও উজি। অর্থাৎ দুই বোন ফের একসঙ্গে। অর্থাৎ আবারও গল্প জমে ক্ষীর।
চতুর্থ স্থানেও একগুচ্ছ ধারাবাহিক জড়ো হয়েছে। ঘূর্ণি, পরিণীতা , কনে দেখা আলো-র সঙ্গে যৌথভাবে রয়েছে প্রতিজ্ঞা ও সংসারের সংকীর্তন। পঞ্চম স্থানে স্টার জলসা-র ও মোর দরদিয়া। বিশ্বজিৎ ঘোষ ও রণিতা দাসের মেগা দর্শক মনে ছাপ ফেলতে সক্ষম এই সপ্তাহেও।
দেখে নিন টিআরপি-র সেরা দশ তালিকা:
প্রথম: পরশুরাম + প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি (15min) (৪.৮)
দ্বিতীয়: তারে ধরি ধরি মনে করি, প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি (15min) + গঙ্গা (৪.৫)
তৃতীয়: কুসুম, জোয়ার ভাটা(45 min) (৪.৩)
চতুর্থ: ঘূর্ণি, পরিণীতা(45 min), কনে দেখা আলো(1 hr), প্রতিজ্ঞা+সংসারের সংকীর্তন (1 hr) (৪.২)
পঞ্চম: ও মোর দরদিয়া (৪.০)
স্টার জলসায় সদ্য শুরু হওয়া বাবলি সুন্দরী ওপেনিং উইকেটিআরপি পেল ২.২। ২০ মে থেকে শুরু হওয়া এই মেগার সম্প্রচার হয় সোম থেকে রবিবার প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টায়। হনি বাফনা এবং ডান্স বাংলা ডান্স খ্যাত স্নেহা গুড়িয়া আছেন এই সিরিয়ালে মুখ্য চরিত্রে। সঙ্গে রয়েছেন শিশুশিল্পী শ্রীনিকাও। এটি বাংলা টেলিভিশনের ইতিহাসে প্রথম মহিলা স্ট্যান্ড-আপ কমেডি নির্ভর গল্প।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে।