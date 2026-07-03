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    Ranojoy-Abhika: ‘TRP আসুক না আসুক…’, লাল শাড়িতে ছুটিকে দেখে বেসামাল অভি! কী বার্তা রণজয়ের?

    Ranojoy-Abhika: ভালোবাসায় মাখামাখি অভি-ছুটি! প্রতিজ্ঞা জুটির রসায়ন দেখে থ নেটপাড়া। 

    Jul 3, 2026, 15:00:26 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় টিআরপি (TRP) বা রেটিংয়ের লড়াই সবসময়ই তুঙ্গে থাকে। কোন ধারাবাহিক বেঙ্গল টপার হবে আর কার নম্বর কমবে, তা নিয়ে দর্শকদের পাশাপাশি চিন্তায় থাকেন নির্মাতারাও। তবে মেগা সিরিয়ালের এই ইঁদুরদৌড়কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে স্রেফ দর্শকদের ভালোবাসাকেই আপন করে নিলেন অভিনেতা রণজয় বিষ্ণু। আপতত বন্ধ রয়েছে টিআরপি।

    ‘TRP আসুক না আসুক…’, লাল শাড়িতে ছুটিকে দেখে বেসামাল অভি! কী বার্তা রণজয়ের?
    ‘TRP আসুক না আসুক…’, লাল শাড়িতে ছুটিকে দেখে বেসামাল অভি! কী বার্তা রণজয়ের?

    সম্প্রতি নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে প্রতিজ্ঞার সেট থেকে অত্যন্ত রোম্যান্টিক ও মনকাড়া ছবি শেয়ার করেছেন অভিনেতা। যেখানে লাল শাড়িতে পর্দার ‘ছুটি’-র (অভিকা মালাকার) রূপ দেখে রীতিমতো বেসামাল ‘অভি’ রণজয়। এই মিষ্টি ছবির সাথে দর্শকদের উদ্দেশ্যে রণজয় যে বিশেষ বার্তা দিয়েছেন, তা এখন নেটপাড়ায় দারুণ ভাইরাল।

    লাল শাড়িতে অনন্য ছুটি, মুগ্ধ অভি!

    রণজয়ের শেয়ার করা ছবিতে দুই প্রধান চরিত্রের কেমিস্ট্রি একেবারে জমজমাট। টকটকে লাল শিফন শাড়ি, কপালে লাল টিপ এবং ম্যাচিং গহনায় কনে সাজে ধরা দিয়েছেন অভিকা। তাঁর স্নিগ্ধ ও মায়াবী চোখের চাহনি কেড়ে নিয়েছে ভক্তদের মন। অন্যদিকে অভিকার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে রণজয়কে। ব্যাকগ্রাউন্ডের হালকা আলো এবং অফ-স্ক্রিন ও অন-স্ক্রিন মেলবন্ধনে ছবিটি যেন একটি নিখুঁত রোম্যান্টিক ফ্রেম তৈরি করেছে।

    ‘টিআরপি আসুক না আসুক…’— দর্শকদের কৃতজ্ঞতা জানালেন রণজয়

    ধারাবাহিকের টিআরপি তালিকায় ওঠানামা চললেও, দর্শকদের থেকে যে পরিমাণ ভালোবাসা তাঁরা প্রতিদিন পাচ্ছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভোলেননি অভিনেতা। ছবির ক্যাপশনে দর্শকদের উদ্দেশ্যে একটি আবেগঘন পোস্ট লিখে রণজয় জানান, ‘দর্শকদের অনেক কৃতজ্ঞতা। আপনাদের প্রিয় শো ‘প্রতিজ্ঞা’ দেখতে থাকুন। টিআরপি আসুক না আসুক, এই শো-এর প্রতি আপনাদের ভালোবাসা যেন এভাবেই দিন দিন বাড়তে থাকে…’।

    টিআরপির চেয়েও বড় দর্শকদের ভালোবাসা

    টেলিভিশনের দুনিয়ায় যেখানে টিআরপি কমে গেলে রাতারাতি সিরিয়াল বন্ধ বা স্লট পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সেখানে রণজয়ের এই বার্তা অত্যন্ত ইতিবাচক। তিনি স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, স্রেফ সংখ্যার বিচারে কোনও গল্পের মান নির্ধারণ করা যায় না। দর্শকদের প্রতিদিনের বিনোদন দেওয়া এবং তাঁদের মনের কাছাকাছি পৌঁছানোটাই একজন শিল্পীর আসল লক্ষ্য। অভিনেতার এই পরিণত ও বিনয়ী মনোভাব দেখে ‘প্রতিজ্ঞা’ ধারাবাহিকের অনুরাগীরাও ওঁর কমেন্ট বক্সে ভালোবাসার জোয়ার বইয়ে দিয়েছেন।

    কেন বন্ধ রয়েছে টেলিভিশন চ্যানেলের টিআরপি?

    বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে দর্শকদের মনে একটি বড় প্রশ্ন কাজ করছে যে, হঠাৎ কেন টেলিভিশন চ্যানেলগুলোর সাপ্তাহিক টিআরপি (TRP) রেটিং দেওয়া বন্ধ রয়েছে। মূলত, সম্প্রচারকারী চ্যানেল এবং রেটিং নির্ধারণকারী সংস্থা ‘বার্ক’ (BARC)-এর মধ্যে দর্শক পরিমাপের প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন, বার-ও-মিটারের ডেটা গণনা এবং স্বচ্ছতা সংক্রান্ত কিছু অভ্যন্তরীণ আপগ্রেড ও নীতিগত পর্যালোচনার কাজ চলার কারণেই সাময়িকভাবে এই রেটিং প্রকাশ স্থগিত রাখা হয়েছে। এছাড়াও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম বা ওটিটি (OTT)-র রমরমার যুগে প্রথাগত টেলিভিশন দর্শক ও ডিজিটাল ভিউয়ারশিপের ডেটাকে আরও নিখুঁত ও সমন্বিতভাবে হিসেব করার জন্য নতুন এক সমীক্ষা পদ্ধতি বা রদবদল আনা হচ্ছে। এই প্রযুক্তিগত সংস্কার ও আইনি জটিলতা কাটলে তবেই টিআরপি সামনে আসবে।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/Ranojoy-Abhika: ‘TRP আসুক না আসুক…’, লাল শাড়িতে ছুটিকে দেখে বেসামাল অভি! কী বার্তা রণজয়ের?
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