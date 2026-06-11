TRP List: ১ম সপ্তাহেই ছক্কা মারল স্বস্তিকার ‘অন্নপূর্ণার লক্ষ্মীরা, বেঙ্গল টপার জোয়ার ভাটাঁ

TRP List: ১ম সপ্তাহেই ছক্কা মারল স্বস্তিকার ‘অন্নপূর্ণার লক্ষ্মীরা, বেঙ্গল টপার জোয়ার ভাটাঁ
প্রথম সপ্তাহেই ৪.৬ স্কোর করে সেরা পাঁচে এন্ট্রি নিল স্বস্তিকা-সৌম্যদীপের নতুন মেগা ‘অন্নপূর্ণার লক্ষ্মীরা’। বাকিরা কে কোথায়?
চলতি সপ্তাহের বাংলা টেলিভিশনের টিআরপি (TRP) রেটিং চার্ট সামনে আসতেই দেখা গেল এক চরম হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। একদিকে যেমন নিজের শীর্ষস্থান ধরে রেখে বেঙ্গল টপার (BT) হওয়ার গৌরব বজায় রাখল জনপ্রিয় মেগা ‘জোয়ার ভাঁটা’, ঠিক অন্যদিকে প্রথম সপ্তাহেই বাজিমাত করল জি বাংলার নতুন ধারাবাহিক ‘অন্নপূর্ণার লক্ষ্মীরা’।
স্বস্তিকা ঘোষ এবং সৌম্যদীপ মুখোপাধ্যায়ের কামব্যাক মেগা হিসেবে ‘অন্নপূর্ণার লক্ষ্মীরা’ নিয়ে দর্শকদের মধ্যে এমনিতেই তুমুল উন্মাদনা ছিল। ওপেনিং সপ্তাহেই (Opening Week) ভালো স্কোর করে এই ধারাবাহিক বুঝিয়ে দিল, আগামী দিনে টপারদের সিংহাসন কাড়তে তারা পুরোপুরি প্রস্তুত।
সেরা ৫ ধারাবাহিকের স্কোরবোর্ড
এই সপ্তাহের টিআরপি তালিকায় আধিপত্য বিস্তার করল কারা, রইল সেরা পাঁচের তালিকা-
১ম (Bengal Topper)-জোয়ার ভাঁটা ৫.৩
২য় -পরিণীতা- ৪.৯
৩য়- পরশুরাম, প্রতিজ্ঞা, গঙ্গা ৪.৮
৪র্থ-তারে ধরি ধরি মনে করি ৪.৭
৫ম-প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি , অন্নপূর্ণার লক্ষ্মীরা (প্রথম সপ্তাহের TRP),৪.৬
শীর্ষে ‘জোয়ার ভাঁটা’, প্রথম সপ্তাহেই চমক ‘লক্ষ্মীদের’
ধারাবাহিক ‘জোয়ার ভাঁটা’-য় এই মুহূর্তে চলা হাই-ভোল্টেজ ড্রামা দর্শকদের টিভির পর্দায় ধরে রাখতে সফল হয়েছে। ৪৫ মিনিটের টানটান এপিসোডের জোরে ৫.৩ রেটিং নিয়ে রাজকীয়ভাবে শীর্ষস্থান ধরে রাখল এই মেগা। গত সপ্তাহের পর এই সপ্তাহে, অর্থাৎ পরপর দু-বার এক নম্বরে আরাত্রিকা মাইতি, অভিষেক বীর শর্মার এই মেগা। অন্যদিকে, দ্বিতীয় স্থানে নিজের জায়গা মজবুত করেছে ‘পরিণীতা’ (৪.৯)। ৩য় এবং ৪র্থ স্থানেও চলছে দশমিকের লড়াই। পরশুরাম জয়েন্টে স্লট ধরে রাখতে পারেনি, তবে এককভাবে তৃতীয়স্থান দখল করেছে। এই মেগার পাশাপাশি জলসার প্রতিজ্ঞা এবং গঙ্গাও ৪.৮ রেটিং নিয়ে তৃতীয় হয়েছে। চতুর্থ স্থানে রয়েছে পল্লবী-বিশ্বরূপের তারে ধরি ধরি মনে করি।
তবে এই সপ্তাহের সবচেয়ে বড় চমক নিঃসন্দেহে ‘অন্নপূর্ণার লক্ষ্মীরা’। স্বস্তিকা-সৌম্যদীপের অনস্ক্রিন রসায়ন এবং পারিবারিক গল্পের মেলবন্ধনে প্রথম সপ্তাহেই ৪.৬ স্কোর করে সেরা পাঁচের তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে এই নতুন মেগা। যৌথভাবে পঞ্চম স্থানে রয়েছে ‘প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি’-ও। নতুন ধারাবাহিকের এমন দুর্দান্ত ওপেনিংয়ের ফলে আগামী সপ্তাহে সেরা পাঁচের লড়াই যে আরও কঠিন হতে চলেছে, তা বলাই বাহুল্য।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More