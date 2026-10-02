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'বিমল এলাইচি’ মামলায় শুনানি শেষ হল দুই তারকার, আর কী জানালেন তুকারাম মুন্ডে?

শাহরুখ খান, অজয় ​​দেবগণ এবং টাইগার শ্রফ ‘বিমল এলাচি’ বিজ্ঞাপন মামলায় FDA-র নোটিশের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। দুই অভিনেতার ব্যক্তিগত শুনানি শেষ হয়েছে।

Published on: Oct 2, 2026, 19:30:53 IST
By Swati Das Banerjee
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মহারাষ্ট্র খাদ্য ও ওষুধ প্রশাসনের (FDA) কমিশনার তুকারাম মুন্ডে ‘বিমল এলাচি’ বিজ্ঞাপন মামলায় শাহরুখ খান, অজয় ​​দেবগণ এবং টাইগার শ্রফকে কারণ দর্শানোর নোটিশ পাঠিয়েছিলেন। আগে শোনা গিয়েছিল, তিনজনের মধ্যে শুধুমাত্র একজনই নোটিশের প্রতিক্রিয়া দেননি, কিন্তু এখন FDA জানিয়েছে যে তিনজনেরই প্রতিক্রিয়া পাওয়া গিয়েছে।

আর কী জানালেন তুকারাম মুন্ডে?
আর কী জানালেন তুকারাম মুন্ডে?

পুরো ব্যাপারটি কোথায় পৌঁছেছে?

মঙ্গলবারের প্রেস কনফারেন্সে তুকারাম মুন্ডে জানিয়েছেন যে তিনজনের প্রতিক্রিয়া এসেছে। দুই অভিনেতা ব্যক্তিগত শুনানির অনুরোধ করেছিলেন। সেই অনুযায়ী সোমবার তাদের ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখন FDA এই মামলায় আগামী আইনগত প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করছে। তবে, তিনি জানাননি যে কোন দুই অভিনেতা শুনানির অনুরোধ করেছিলেন।

FDA-এর অভিযোগ কি?

১১ আগস্ট FDA শাহরুখ খান, অজয় ​​দেবগণ এবং টাইগার শ্রফকে নোটিশ জারি করেছিল। তিনজনের প্রতি ১৫ দিনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া চাওয়া হয়েছিল। FDA-এর অভিযোগ, ‘বিমল এলাচি’-র আড়ালে নিষিদ্ধ পান মশলা ব্র্যান্ডের প্রচার করা হচ্ছে।

তুকারাম মুন্ডে তিনজন সুপারস্টারকে নোটিশ পাঠানোর পর এনডিটিভিকে বলেছিলেন, 'আপনারা বড় তারকা হতে পারেন, কিন্তু আমার জন্য তারা এই মামলায় কেবলমাত্র বিজ্ঞাপনদাতা। আমি তাদের আইন লঙ্ঘনকারী হিসেবে দেখছি এবং আইন তার কাজ করবে।'

বিজ্ঞাপনরত শিল্পীদের দায়িত্ব তুকারাম মুন্ডে এই যুক্তিও নাকচ করেছেন যে কোনও বিজ্ঞাপনে প্রদর্শিত পণ্যের দায়িত্ব শুধুমাত্র কোম্পানির। তিনি বলেন যে খাদ্য নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী কোনও পণ্য প্রচারকারী শিল্পীদেরও দায়িত্ব রয়েছে। বিজ্ঞাপন করার আগে তাদের দেখতে হবে যে যেই পণ্যের প্রচার করা হচ্ছে, তা আইনসঙ্গত কিনা এবং সঠিক দাবি করা হচ্ছে কিনা।

আইন কী বলে?

FDA এই পদক্ষেপটি খাদ্য নিরাপত্তা এবং মান আইন, ২০০৬ এর অধীনে নিয়েছে। এই আইনের ধারা ২৪ (ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অ্যাক্ট ২০০৬) ভ্রান্ত বিজ্ঞাপন এবং কোনও পণ্য সম্পর্কে ভুল দাবি করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। অন্যদিকে, ধারা ৫৩ (FSSA ২০০৬) অনুযায়ী ভ্রান্ত বা নিষিদ্ধ পণ্যের বিজ্ঞাপনে অংশগ্রহণ বা প্রকাশের জন্য ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দেওয়ার অধিকার দেয়।

Home/Entertainment/'বিমল এলাইচি’ মামলায় শুনানি শেষ হল দুই তারকার, আর কী জানালেন তুকারাম মুন্ডে?
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