TV Actor Death: ঘুমের মধ্যেই খিঁচুনি! মাত্র ৩৩ বছরে প্রয়াত টেলি নায়ক, নিউ ইয়র্ক ঘুরতে যাওয়ার টিকিট-ভিসা ছিল রেডি

TV Actor Death: ঘুমের মধ্যেই খিঁচুনি! মাত্র ৩৩ বছরে প্রয়াত টেলি নায়ক, নিউ ইয়র্ক ঘুরতে যাওয়ার টিকিট-ভিসা ছিল রেডি
মা ও ভাইকে নিয়ে বিদেশে ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা ছিল পাকা। আচমকাই সব শেষ।
জনপ্রিয় টেলিভিশন অভিনেতা অনুজ ঠাকুর-এর অকালপ্রয়াণে শোকের ছায়া নেমে এসেছে রূপোলি পর্দায়। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে ঘুমের মধ্যে হঠাৎ খিঁচুনি উঠে চিরদিনের জন্য না ফেরার দেশে পাড়ি দিয়েছেন এই অভিনেতা। মৃত্যুর আগে তাঁর মনে ছিল অনেক স্বপ্ন, অনেক পরিকল্পনা— যার মধ্যে অন্যতম ছিল পরিবারের সঙ্গে বিদেশে ছুটি কাটানো।
অনুজের মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আসার পর তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং কাস্টিং ডিরেক্টর রূপেশ সোনার হিন্দুস্তান টাইমস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এক বুক কষ্ট ও আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন।
‘নিউ ইয়র্ক ভ্রমণের ভিসা ও টিকিট কেটে রাখা ছিল!’
অনুজের এভাবে হঠাৎ চলে যাওয়া কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না তাঁর বন্ধু রূপেস। তিনি আবেগঘন কণ্ঠে জানান, মা ও ভাইয়ের সঙ্গে নিউ ইয়র্কে এক দারুণ ছুটির পরিকল্পনা করেছিলেন অনুজ। সব টিকিট কাটা হয়ে গিয়েছিল, ভিসা নিশ্চিত হয়েছিল— শুধু ফ্লাইট ধরার অপেক্ষা ছিল।
রূপেস বলেন, ‘যে জিনিসটা আমাকে সবচেয়ে বেশি তাড়া করে বেড়াচ্ছে তা হলো, মা আর ভাইকে নিয়ে নিউ ইয়র্কে ছুটি কাটাতে যাওয়ার সব প্রস্তুতি শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যাওয়ার আগেই ও সবাইকে ছেড়ে চলে গেল।’
ঘুমের মধ্যেই চিরবিদায়:
২৭ অক্টোবর ভোরবেলা এই হৃদয়বিদারক ঘটনাটি ঘটে। অনুজ প্রতিদিন ভোর সাড়ে চারটেয় উঠে শরীরচর্চা ও রানিং করতেন। ঘটনার দিনও ভোর সাড়ে চারটেয় তাঁর ফোনের অ্যালার্ম বেজেছিল, কিন্তু তিনি আর ওঠেননি। অ্যালার্মের শব্দে মা যখন ঘরে ডাকতে যান, তখনই দেখা যায় অনুজ আর সাড়া দিচ্ছেন না। চিকিৎসকদের মতে, ঘুমের মধ্যে গুরুতর খিঁচুনি ওঠার কারণেই এই আকস্মিক মৃত্যু।
শেষ সামাজিক মাধ্যম পোস্ট:
মৃত্যুর আগে অনুজ তাঁর জীবনের প্রতি মুহূর্ত উপভোগ করতে ভালোবাসতেন। গত ৩০ জুলাই ইনস্টাগ্রামে দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণের কিছু সুন্দর ছবি শেয়ার করেছিলেন তিনি, যা আজ তাঁর শেষ স্মৃতি হয়ে রয়ে গেল। ‘ধুম মাচাও ধুম’, ‘বন্ধন সাত জনমে কা’, ‘বিন্দ বানুঙ্গা ঘোড়ি চড়ুঙ্গা’ এবং ‘মহিসাগর’-এর মতো বহু চর্চিত ধারাবাহিকে তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়েছিল। অল্প বয়সে এমন এক হাসিখুশি ও সম্ভাবনাময় তারকার হঠাৎ চলে যাওয়া টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রির জন্য এক বড় ক্ষতি। প্রসঙ্গত, এর আগে ২০২১-র সেপ্টেম্বর মাসে মাত্র ৪০ বছর বয়সেই ঘুমের মধ্যে হৃদরোগে প্রয়াত হয়েছিলেন টেলি তারকা সিদ্ধার্থ শুক্লা।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More