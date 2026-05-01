    Uday-Anamika Daughter: পরিণীতার সেটে আচমকা ‘মেয়ে’কে নিয়ে হাজির অনামিকা, বেলাকে দেখে কী করলেন উদয়?

    Uday-Anamika Daughter: টেলিপাড়ার অন্যতম জনপ্রিয় জুটি উদয় প্রতাপ সিং এবং অনামিকা চক্রবর্তী। তবে এখন তাঁদের জীবনে সবটুকু আলো কেড়ে নিয়েছে একরত্তি ‘বেলা’। উদয়-অনামিকার আদুরে পোষ্য বেলা এখন তাঁদের চোখের মণি। অনামিকার সারাদিন কাটে এই চারপেয়ে কন্যাসন্তানকে আগলাতে।

    May 1, 2026, 18:05:15 IST
    By Priyanka Mukherjee
    স্টুডিওর আলো, ক্যামেরা আর অ্যাকশনের ব্যস্ততার মাঝে হঠাতই একঝলক টাটকা বাতাস। বর্তমানে টিআরপি টপার মেগা সিরিয়াল ‘পরিণীতা’-র সেটে তখন টানটান উত্তেজনা। নায়ক উদয় প্রতাপ সিং ব্যস্ত নিজের শট দিতে। ঠিক সেই মুহূর্তেই সেখানে উদয়কে চমকে দিতে হাজির স্ত্রী অনামিকা চক্রবর্তী। তবে অনামিকা একা নন, তাঁর কোলে সওয়ার হয়ে সেটে এল বাড়ির আদুরে সদস্য ‘বেলা’।

    পরিণীতার সেটে উদয়ের সঙ্গে দেখা করতে এল মেয়ে বেলা, অনামিকার আদুরে কন্যাকে চেনেন?
    পরিণীতার সেটে উদয়ের সঙ্গে দেখা করতে এল মেয়ে বেলা, অনামিকার আদুরে কন্যাকে চেনেন?

    অনস্ক্রিন জোকার, অফস্ক্রিন বাবা:

    এদিন শ্যুটিংয়ের প্রয়োজনে উদয়কে সাজতে হয়েছিল জোকার। মুখে মেকআপ আর রঙিন পোশাকে তখন তিনি পুরোদস্তুর চরিত্রের গভীরে। কিন্তু শট শেষ হতেই অনামিকার কোলে চারপেয়ে ‘কন্যা’ বেলাকে দেখেই আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না অভিনেতা। ল্যাজ নেড়ে আহ্লাদে আটখানা বেলাও তড়তড়িয়ে উঠে এল বাবার কোলে। মেকআপ লাগানো বাবার কোলে বেলার সেই আদুরে মুহূর্ত মুহূর্তেই ক্যামেরাবন্দি হয়ে গেল।

    বেলাকে ঘিরেই অনামিকার জগত:

    অনামিকার এখন সারাদিন কাটে বেলাকে সামলাতে। নিজের সন্তানস্নেহে তাকে বড় করে তুলছেন অভিনেত্রী। অন্যদিকে উদয় তাঁর নতুন ধারাবাহিকের সাফল্য নিয়ে দারুণ ব্যস্ত। তবে কাজের চাপে যাতে বাড়ির সদস্যদের সাথে দূরত্ব তৈরি না হয়, তাই মাঝেমধ্যেই বেলাকে নিয়ে সেটে পৌঁছে যান অনামিকা।

    সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল মুহূর্ত:

    সেটের এই মিষ্টি মুহূর্তের ছবি ইতিমধ্যেই নেটিজেনদের মন জয় করেছে। পর্দার নায়ক যখন বাস্তবে তাঁর পোষ্য কন্যার প্রতি ভালোবাসা উজাড় করে দেন, তখন সেই দৃশ্য দেখে অনুরাগীরাও মুগ্ধ। ‘পরিণীতা’-র সেটে বেলার এই আকস্মিক সফর যেন শ্যুটিংয়ের ক্লান্তি এক লহমায় দূর করে দিল।

    উদয়-অনামিকার বিচ্ছেদ জল্পনা ও অনামিকার জবাব

    মাস কয়েক আগে উদয়-অনামিকার বিচ্ছেদ জল্পনায় কার্যত মাথায় হাত পড়েছিল ভক্তদের। সে সব এখন অতীত। এই সব রটনা নিয়ে বেশ বিরক্ত অভিনেত্রী। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘লোকে আমার ডেপথ বুঝতে পারছে না। লোকে যা বলছে বলুক। ওদের যদি মনে হয় লিখুক— আমার বিয়ে ভাঙছে! আমি জানি সত্যিটা কী।’

    এখানে আকাশ নীলের হিয়া হিসাবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন অনামিকা। তারপর সেভাবে আর লাইমলাইটে আসেননি। মিঠিঝোরা ধারাবাহিকে নেতিবাচক চরিত্রে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। ওজন বাড়ায় আর কাজের ডাক পান না, এমন আফসোস শোনা গিয়েছে অনামিকার মুখে।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

