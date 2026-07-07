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    ‘আপনার সঙ্গে কাটানো সময়…’, বয়সে ছোট অমিত শাহ-র সাথে আড্ডা বুম্বাদার,উপহারও মিলল!

    টলিউড সুপারস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বালিগঞ্জের বাড়ি ‘উত্সব’-এ এসে নায়কের সাথে দেখা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কী কথা হল দুজনের?

    Published on: Jul 7, 2026, 08:10:16 IST
    By Priyanka Mukherjee
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    টলিউডের ‘ইন্ডাস্ট্রি’ তথা মহাতারকা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়-এর বালিগঞ্জের বাসভবন ‘উত্সব’-এ এক ঐতিহাসিক এবং হাই-প্রোফাইল সাক্ষাৎ ঘটল। প্রসেনজিতের বাড়িতে সোমবার বিকালে সশরীরে হাজির হয়েছিলেন দেশের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah)। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক এবং সৌজন্যমূলক এই সাক্ষাৎ ঘিরে এই মুহূর্তে রাজনৈতিক এবং বিনোদন মহলে চর্চা তুঙ্গে।

    ‘আপনার সঙ্গে কাটানো সময়…’, বয়সে ছোট অমিত শাহ-র সাথে আড্ডা বুম্বাদার,উপহারও মিলল!
    ‘আপনার সঙ্গে কাটানো সময়…’, বয়সে ছোট অমিত শাহ-র সাথে আড্ডা বুম্বাদার,উপহারও মিলল!

    স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিজে তাঁর আন্তরিক সফরের একগুচ্ছ ছবি সমাজমাধ্যমে শেয়ার করে বাংলা চলচ্চিত্র জগতের এই প্রবাদপ্রতীম নায়কের প্রতি গভীর সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন, পালটা ধন্যবাদ জানান ‘বুম্বাদা’।

    ‘আপনাকে বাড়িতে স্বাগত জানাতে পেরে সম্মানিত’— প্রসেনজিৎ

    স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ওঁর বাসভবনে আসার মুহূর্তটিকে জীবনের অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন প্রসেনজিৎ। নিজের অফিশিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কাটানো চমৎকার মুহূর্তের ছবি শেয়ার করে বাংলায় তিনি লিখেছেন, ‘আপনাকে আমার বাড়িতে স্বাগত জানাতে পেরে আমি সত্যিই সম্মানিত বোধ করেছি, অমিত শাহজি। আপনার আন্তরিক আগমন, এবং আমাকে উপহার হিসেবে দেওয়া বইগুলির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনার সঙ্গে কাটানো সময়, আমার কাছে অত্যন্ত স্মরণীয় হয়ে থাকবে। আপনার এই সৌজন্যের নিদর্শন আমি সযত্নে লালন করব। আপনার এই আগমনে আমি গভীরভাবে সম্মানিত ও কৃতজ্ঞ।’

    উপহারে বই এবং মিষ্টি আড্ডা

    ছবিগুলোতে দেখা যাচ্ছে, প্রসেনজিতের ড্রয়িংরুমে বসে দুজনে বেশ হালকা মেজাজে দীর্ঘক্ষণ আড্ডা দিচ্ছেন। বুম্বাদার আতিথেয়তায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও ছিলেন বেশ সাবলীল। এই সৌজন্যমূলক সাক্ষাতের সময় অমিত শাহ অভিনেতার হাতে বেশ কিছু চিন্তাশীল ও মূল্যবান বই উপহার হিসেবে তুলে দেন। প্রসেনজিৎও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে উত্তরীয় পরিয়ে এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে তাঁর নিজস্ব বাসভবনে অভ্যর্থনা জানান। এদিন অমিত শাহ-র সঙ্গে অভিনেতার বাড়িতে পৌঁছেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও।

    রাজনৈতিক মহলে জল্পনা, নাকি নিছকই সৌজন্য?

    সাধারণত বিনোদন জগতের শীর্ষ তারকাদের সাথে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের এই ধরণের সাক্ষাৎ নতুন কিছু নয়। তবে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রাখলে, প্রসেনজিতের বাড়িতে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এভাবে পা রাখাটা বিশেষ তাত্পর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। যদিও প্রসেনজিৎ বরাবরই নিজেকে সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে রেখে একজন নিরপেক্ষ শিল্পী হিসেবেই বাঁচতে ভালোবাসেন। তাই এদিনের সাক্ষাৎটিকেও তিনি সম্পূর্ণ রূপে একটি ‘সৌজন্য সফর’ এবং ‘ব্যক্তিগত আড্ডা’ হিসেবেই তুলে ধরেছেন, যেখানে রাজনীতির চেয়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধই বড় হয়ে উঠেছে। তবে বুম্বাদা-র ফেসবুকের কমেন্ট বক্সে অনেকেই একটা বিষয়কে বারবার টেনেছেন। বয়সে বুম্বাদা-র চেয়ে ছোট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। হ্য়াঁ, ৬৩ বছর বয়সী প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের পাশে ৬১ বছরের অমিত শাহ-কে দেখে হতবাক অনেকেই।

    • Priyanka Mukherjee
      ABOUT THE AUTHOR
      Priyanka Mukherjee

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    Home/Entertainment/‘আপনার সঙ্গে কাটানো সময়…’, বয়সে ছোট অমিত শাহ-র সাথে আড্ডা বুম্বাদার,উপহারও মিলল!
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