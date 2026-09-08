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নেড়া মাথা, মৃতদেহের মাঝে শুয়ে! KGF-কেও টেক্কা দেবে SVC63-তে সলমনের হিংস্র অবতার

বেশ কয়েক বছর ধরেই বড়সড় হিটের অপেক্ষায় সলমন খান। ‘কিসি কা ভাই কিসি কি জান’ ও ‘সিকন্দর’-এর পর এবার SVC63-তে একেবারে নতুন অবতারে ফিরতে চলেছেন অভিনেতা। এই ছবির টিজারে নাকি দেখা যাবে অভিনেতার সবচেয়ে হিংস্র রূপ। নেড়া মাথা, খালি গায়ে মৃতদেহের মাঝে ছুরি হাতে তাঁর লুক ঘিরেই এখন তুঙ্গে কৌতূহল।

Published on: Sep 8, 2026, 15:38:06 IST
By Tulika Samadder
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সলমন খান গত কয়েক বছর ধরে বক্স অফিসে সফল ছবি দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। তার আগের ছবি 'কিসি কা ভাই কিসি কি জান', 'সিকান্দার' দর্শকদের হতাশ করেছে। এখন অভিনেতার ভক্তরা তাঁর আসন্ন ছবি SVC63 এর জন্য অপেক্ষা করছেন। এই ছবির নাম বলা হচ্ছে মনস্টার। এখন যদি সর্বশেষ প্রতিবেদনটি বিশ্বাস করা হয়, তবে অভিনেতাকে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন দেওয়ার জন্য নির্মাতারা তাঁর রাগান্বিত ও দুর্ধর্ষরূপ দর্শকদের দেখানোর পরিকল্পনা করেছেন। এই ছবিতে সলমন খানের নায়িকা হিসেবে নয়নতারাকে দেখা যাবে।

এসভিসি ৬৩-তে সলমনের লুক কেমন হবে?
এসভিসি ৬৩-তে সলমনের লুক কেমন হবে?

নেড়া মাথা, খালি গায়ে ভয়ংকর সলমন!

রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, টিজারের একটি দৃশ্যে নেড়া মাথা ও খালি গায়ে দেখা যাবে সলমন খানকে। তাঁর লুক হবে অত্যন্ত ইন্টেন্স এবং দৃশ্যগুলির আবহ থাকবে সিরিয়াস ও অন্ধকার। এরপরের দৃশ্যে দেখা যাবে, একাধিক মৃতদেহের মাঝে পড়ে রয়েছে সলমনের চরিত্র। সেখান থেকেই উঠে দাঁড়াবেন তিনি। তারপর হাতে তুলে নেবেন একটি ছুরি। আর ঠিক সেই সময়েই পর্দায় ভেসে উঠবে ছবির টাইটেল। এই টিজারেই নাকি সলমনের এমন হিংস্র রূপ দেখা যাবে, যা তাঁর অনুরাগীদের কাছেও একেবারে নতুন।

‘KGF’-এর সঙ্গে তুলনা শুরু

সলমন খানের ছবির সঙ্গে এখন তুলনা হচ্ছে কেজিএফ-এর। বলা হচ্ছে, সলমন খানের এই টিজারটিই শিরোনামে আসার জন্য যথেষ্ট। বাণিজ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই ছবির মাধ্যমে সলমন এমন এক রূপে প্রত্যাবর্তন করবেন, যা আগে কখনও দেখা যায়নি। এই তথ্যটি সামনে আসার পর, কিছু ব্যবহারকারী বলেছেন যে সলমন খানের ছবির টিজারটি কেজিএফ এবং বর্তমান সময়ের অ্যাকশন ছবিগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। আপাতত ভাইজানের ভক্তরা তাঁর নতুন অবতারের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

সলমনের ছবি এসভিসি ৬৩-এর মুক্তির তারিখ

সলমন খানের শেষ ছবি ‘সিকান্দার’-এর পর তাঁর ভক্তরা অভিনেতাকে একদম নতুন অবতারে দেখতে চেয়েছিলেন। কিছু ভক্ত অভিনেতার সঙ্গে দেখা করে তাদের উদ্বেগ প্রকাশও করেছিলেন। ভক্তদের কথা শোনার পর, সালমান দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা ভামসি পাইদিপল্লী পরিচালিত ‘এসভিসি ৬৩’ ছবিতে চুক্তিবদ্ধ হন। ছবিটি প্রযোজনা করছেন দিল রাজু। ছবিটি ২০২৭ সালের ঈদে মুক্তি পাবে।

  • Tulika Samadder
    ABOUT THE AUTHOR
    Tulika Samadder

    হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

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