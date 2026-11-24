প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।
Aaj Shanibaar: 'জিটিএ খেলার জন্য ছেলেকে বকতাম, সেখানেই আমার ৪৪ বছর পুরোনো গান বাজছে', বলছেন আজ শনিবার গায়িকা রূপা
পড়াশোনা ছেড়ে ‘জিটিএ’ খেলার জন্য একসময় ছেলেকে বকাঝকা করতেন, আজ ৪৪ বছর পর সেই গেমের রেডিওতেই বাজছে মায়ের গান! ‘জিটিএ ৬’-এ নিজের ‘আজ শনিবার’ গান শুনে কী প্রতিক্রিয়া বাঙালি গায়িকা রূপা বিশ্বাস সেনের?”
বিশ্বের অন্যতম প্রতীক্ষিত ভিডিয়ো গেম ‘গ্র্যান্ড থেফট অটো ৬’ (GTA 6)-এর ইন-গেম রেডিও স্টেশন ‘ওয়ার্ল্ডওয়াইড এফএম’-এ জায়গা করে নিয়েছে ৪৪ বছর আগের একটি বাংলা ডিস্কো গান— ‘আজ শনিবার’। গত ১৯ নভেম্বর গেমটি মুক্তি পাওয়ার পর থেকেই বিশ্বজুড়ে গেমারদের মুখে মুখে ফিরছে এই গান, আর রাতারাতি ভাইরাল হয়ে গিয়েছেন বাঙালি সংগীতশিল্পী রূপা বিশ্বাস সেন (Rupa Biswas Sen)। মজার বিষয় হলো, একসময় পড়াশোনা ছেড়ে এই ‘জিটিএ’ গেম খেলার জন্যই নিজের ছেলেকে বকাঝকা করতেন গায়িকা! সম্প্রতি ‘হিন্দুস্তান টাইমস’-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সেই মজার স্মৃতি এবং গানটি তৈরির অজানা ইতিহাস শেয়ার করেছেন তিনি।
ছেলেকে ‘জিটিএ’ খেলার জন্য বকতেন, কীভাবে জানলেন গেমে নিজের গান থাকার খবর?
সাক্ষাৎকারে রূপা বিশ্বাস সেন জানান, কানাডায় থাকা এক বন্ধুর কাছ থেকে খুব সকালে মেসেজ পেয়ে তাঁর ছেলে দেবায়ন এবং পুত্রবধূ সৌমিতা প্রথম তাঁকে এই খবরটি দেন।
নিজের বিস্ময় ও হাসির স্মৃতি ভাগ করে নিয়ে গায়িকা বলেন, ‘মজার ব্যাপার হলো, একসময় পড়াশোনা না করে জিটিএ (GTA) খেলার জন্য আমি ওকে খুব বকাঝকা করতাম। আর আজ ও আমাকে বলছে যে আমার গানই সেই গেমে রয়েছে! কে ভেবেছিল এমনটা হবে? জীবনের রসবোধ সত্যিই অদ্ভুত!’
রকস্টার গেমস (Rockstar Games) যে তাঁর গানটি বেছে নিয়েছে, তা আগে থেকে জানতেন না রূপা। তাঁর মিউজিক লাইসেন্সিংয়ের দায়িত্বে থাকা রেকর্ড লেবেল ‘নিউমেরো গ্রুপ’ (Numero Group)-এর মাধ্যমেই এটি হয়েছে। নিজে গেমটি না খেললেও, ছেলের দেখানো ভিডিয়োতে গেমের গাড়ির রেডিওতে নিজের কণ্ঠ শুনে অভিভূত হয়ে পড়েন তিনি।
দোকান থেকে নিজেকেই কিনতে হয়েছিল নিজের অ্যালবাম! ‘আজ শনিবার’ গানের নেপথ্য কাহিনি:
১৯৮২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত রূপা বিশ্বাস সেনের ‘ডিস্কো জ্যাজ’ (Disco Jazz) অ্যালবামের গান ‘আজ শনিবার’। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের সঙ্গে ডিস্কো ও ফাঙ্ক-এর ফিউশন ঘটিয়ে কানাডার ক্যালগারিতে এই অ্যালবামের সুর ও সংগীতায়োজন করেছিলেন প্রয়াত কিংবদন্তি সরোদ বাদক আশিস খান।
ছুটি কাটাতে গিয়ে রেকর্ড: ১৯৮১ সালে দাদা তিলকের আমন্ত্রণে সপরিবারে কানাডার ক্যালগারিতে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন রূপা। সেখানে একটি ঘরোয়া আড্ডা ও পরে এক কনসার্টে তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হন আশিস খান এবং প্রাণেশ খান। এরপরই তৈরি হয় ‘ডিস্কো জ্যাজ’। রেকর্ডিংয়ের সময় জীবনে প্রথমবার ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন হাতে পেয়ে ভেবেছিলেন তাঁর সঙ্গে কেউ মজা করছেন!
মুক্তির পর হতাশা: ১৯৮২ সালে অ্যালবামটি মুক্তি পেলেও সে সময় তেমন সাড়া মেলেনি। আক্ষেপের সুরে রূপা জানান, “তখন অ্যালবামটি খুব একটা আলোচনায় আসেনি। আমার মনে আছে, দোকানে গিয়ে আমাকেই নিজের অ্যালবাম কিনতে হয়েছিল! খুব মনখারাপ হয়েছিল, কারণ আমরা অনেক ভালোবাসা ও পরিশ্রম দিয়ে কাজটা করেছিলাম। তবে হয়তো গানটা সময়ের চেয়ে এগিয়ে ছিল।”
‘বাংলা না বুঝলেও তরুণ প্রজন্ম নাচছে, এটাই বড় পাওয়া’— নতুন প্রজন্মকে বার্তা গায়িকার:
বিয়ে এবং সংসারের দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে পেশাদার গানের জগৎ থেকে কিছুটা দূরে সরে গেলেও সংগীতকে কখনও ছাড়েননি রূপা। বর্তমানে কলকাতার বাড়িতে পরিবার ও বাগান পরিচর্যা নিয়েই সময় কাটে তাঁর।
বিশ্বজুড়ে তরুণ প্রজন্মের ভালোবাসায় আপ্লুত গায়িকা বলেন, ‘একটা সম্পূর্ণ নতুন প্রজন্ম আমাদের বহু বছর আগের তৈরি গান খুঁজে পাচ্ছে এবং উপভোগ করছে— এটা আমার কাছে ভীষণ গর্বের। তরুণ-তরুণীরা একটি বাংলা শব্দ না বুঝলেও আমার গানের তালে নাচছে, রিলস বানাচ্ছে— এটা দেখে মন ভরে যাচ্ছে। সংগীতের কোনো ভাষা, সীমানা বা বয়স হয় না। এই সফর আমাকে শিখিয়েছে যে স্বপ্ন পূরণের কোনো বয়স হয় না— ওয়ান্স আ সিঙ্গার, অলওয়েজ আ সিঙ্গার!’