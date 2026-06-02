    Varun Dhawan: মুক্তির আগে বরুণের ছবিতে কাঁচি সেন্সর বোর্ডের, মিউট করে দেওয়া হল বিশেষ একটি শব্দ

    Varun Dhawan: বরুণ ধাওয়নের ছবি 'এ জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়’-এর কিছু দৃশ্যে সেন্সর বোর্ড কর্তৃক কাটছাঁট করা হয়েছে। একটি দৃশ্যে কন্ডোম এবং এর ফ্লেভার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছিল। 

    Jun 2, 2026, 19:15:47 IST
    By Swati Das Banerjee
    Varun Dhawan: বরুণ ধাওয়ান তার নতুন সিনেমা 'এ জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়' নিয়ে আসছেন। সিনেমাটি এই সপ্তাহে মুক্তি পেতে যাচ্ছে। কিন্তু CBFC ছবি মুক্তির আগে সিনেমাটির কিছু দৃশ্যে কাটছাঁট করেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, CBFC সিনেমায় প্রদর্শিত কন্ডোম ব্র্যান্ড এবং একটি অশালীন হাতের ভঙ্গি পরিবর্তন করার কথা বলেছে।

    মুক্তির আগে বরুণের ছবিতে কাঁচি সেন্সর বোর্ডের
    এই কাটছাঁটের পরেই সিনেমাটি থিয়েটারে মুক্তি পাবে। এই সিনেমায় পূজা হেগড়ে এবং মৃণাল ঠাকুর প্রধান চরিত্রে রয়েছেন। পরিচালক ডেভিড ধাওয়ানের পরিচালনায় নির্মিত এটি শেষ সিনেমা বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

    সিনেমাটির এই দৃশ্যগুলিতে কাটছাঁটের প্রসঙ্গে

    বলিউড হাঙ্গামার রিপোর্ট অনুযায়ী, CBFC-এর পরীক্ষণ কমিটি সিনেমা 'এ জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়'-এর একটি কন্ডোম দৃশ্য ব্লার করার কথা বলেছে। এর সাথে, দৃশ্যে কন্ডোমের ‘ফ্লেভার’ শব্দ ব্যবহারের কথাও বলা হয়েছে। কমিটি এই 'ফ্লেভার' শব্দটি মিউট করার নির্দেশ দিয়েছে।

    সিনেমায় ক্রিকেটার জস বাটলার এবং বেন স্টোকসের নামও সম্পাদনা করা হয়েছে। সিনেমার একটি নাচের দৃশ্যে মহিলার মুখে জুম ইন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কারণ মহিলার আন্ডারগার্মেন্টস দেখা যাচ্ছিল। জুম ইন করে মহিলার মুখেই ক্যামেরা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। CBFC-এর এই সুপারিশগুলো নির্মাতারা মেনে নিয়েছিলেন। ২৭ মে বোর্ড নির্মাতাদের সিনেমাটির CBFC সার্টিফিকেট দিয়েছে। এখন এই সিনেমাটি ৫ জুন থিয়েটারে মুক্তি পেতে প্রস্তুত।

    সিনেমাটির কাহিনী

    সম্প্রতি সিনেমাটির ট্রেলার প্রকাশিত হয়েছে। এই ট্রেলার অনুযায়ী, সিনেমাটির কাহিনী বরুণের চরিত্র জস এবং তার দুই সঙ্গীর চারপাশে ঘোরে। যশ তার স্ত্রী বাণীর (মৃণাল ঠাকুর) থেকে ডিভোর্স নিতে চায় কারণ সে মা হতে পারছে না। তাদের ডিভোর্সের মামলা চলছে কোর্টে।

    এই সময় যশ লন্ডনে যায় এবং তার প্রীতি (পূজা হেগড়ে)-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। উভয়ের মধ্যে প্রেম হয় এবং প্রীতি মা হতে চলেছে। এই সময় বাণীও একটি সুখবর দেয়। দুজনের একসঙ্গেই ডেলিভারি হওয়ার কথা। এই ত্রিকোণ সম্পর্কের মধ্যে জিমি শেরগিল ভিলেন হিসেবে উপস্থিত হতে পারেন। সিনেমায় অভিনয় করেছেন মনীশ পল এবং মৌনি রায়।

    সিনেমাটির নিয়ে বিতর্ক 'হে যুবক, প্রেম হওয়া উচিত' বিতর্কের সম্মুখীন হচ্ছে। বাসু ভগনানি নির্মাতাদের বিরুদ্ধে গান 'চুনরি চুনরি' তাদের অনুমতি ছাড়াই ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছেন। সিনেমাটির এই গানটি দর্শকদের বিশেষভাবে পছন্দ হচ্ছে না।

