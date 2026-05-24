    Varun Dhawan: বড়পর্দায় আসছে বরুণের নতুন ছবি, তার আগেই জানা গেল ওটিটি-তে মুক্তির কথা, কোথায় হবে স্ট্রিমিং?

    Varun Dhawan: বরুণ ধাওয়ানের ছবি 'এ জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি' থিয়েটার রিলিজের পর এই OTT প্ল্যাটফর্মে স্ট্রিম হবে। জানুন এই ছবিটি আপনি OTT প্ল্যাটফর্মে কবে দেখতে পারবেন। বরুণ ধাওয়ানের সঙ্গে মৃণাল ঠাকুর এবং পূজা হেগড়ে প্রধান চরিত্রে রয়েছেন।

    May 24, 2026, 20:54:50 IST
    By Swati Das Banerjee
    Varun Dhawan: বরুণ ধাওয়ান বর্তমানে তার আসন্ন ছবি 'এ জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি' নিয়ে খবরের শিরোনামে রয়েছেন। ছবির পরিচালনা করেছেন ডেভিড ধাওয়ান। মৃণাল ঠাকুর এবং পূজা হেগড়ে প্রধান চরিত্রে রয়েছেন। সম্প্রতি ছবির ট্রেলার প্রকাশিত হয়েছে এবং এখন ছবির মুক্তির অপেক্ষা করা হচ্ছে। তবে ছবিটি থিয়েটারে পৌঁছানোর আগে এর OTT স্ট্রিমিংয়ের বিস্তারিত তথ্য প্রকাশিত হয়েছে।

    বড়পর্দায় আসছে বরুণের নতুন ছবি
    কোন প্ল্যাটফর্মে এবং কবে দেখা যাবে?

    ছবিটি ৫ জুন ২০২৬-এ থিয়েটারে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রস্তুত। ছবির প্রচারণামূলক উপকরণের অনুযায়ী ছবিটি থিয়েটার মুক্তির পর জি ৫-এ স্ট্রিম হবে। তবে নির্মাতারা এখনও ডিজিটাল প্রিমিয়ার তারিখ ঘোষণা করেননি। তবে এখন পর্যন্ত যে প্যাটার্ন দেখা যাচ্ছে, তাতে কোনও ছবিই থিয়েটার মুক্তির ৪৫ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে OTT-তে পৌঁছে যায়। এ অবস্থায় ধারণা করা হচ্ছে যে বরুণ ধাওয়ানের ছবি 'এ জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি' ১৫ থেকে ৩০ জুলাই-এর মধ্যে জি ৫-এ প্রিমিয়ার হতে পারে।

    ছবির গল্প

    ছবির গল্পের প্রধান চরিত্র জসের জীবন দুই নারীর মধ্যে আটকে পড়ে। জস একটি সন্তান চায় কিন্তু তার স্ত্রী বানী (মৃণাল ঠাকুর) মা হতে পারছে না। উভয়েই বিবাহ বিচ্ছেদের আবেদন জানায়। জস লন্ডনে যায় এবং সেখানে তার পরিচয় হয় প্রীত (পূজা হেগড়ে)-এর সঙ্গে। দুজনের মধ্যে প্রেম হয় এবং যখন গল্পটি এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, বানী আবার জসের জীবনে ফিরে আসে। বানী এবং প্রীত উভয়ই জসের সন্তানের মায়ের ভূমিকায় আসছেন। তারা একই বিল্ডিংয়ে বসবাস করছে। একই হাসপাতালে তাদের সন্তান জন্ম নেবে। ছবিটি আরও জটিল করার জন্য মৌনি রায়, মণীশ পল, জিমি শেরগিলের মতো অভিনেতারাও উপস্থিত থাকবেন।

    ছবিটি নিয়ে বিতর্ক

    বাসু ভাগনানি ছবির গান 'চুনরি চুনরি' নিয়ে ‘এ জওয়ানি হ্যায় দিওয়ানি’-এর নির্মাতাদের আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন। সম্প্রতি বাসু ভাগনানি অভিযোগ করেছেন যে নির্মাতারা তার অনুমতি ছাড়াই ছবিতে সেই গানটি ব্যবহার করেছেন। এই নিয়ে সমস্যা এখনও চলছে।

