‘কফি উইথ করণ ৯’-এ বরুণ-জাহ্নবীকে নিয়ে করণ জোহরের বিশেষ চমক, থাকছেন অর্জুন কাপুরও

‘কফি উইথ করণ ৯’-এ বরুণ-জাহ্নবীকে নিয়ে করণ জোহরের বিশেষ চমক, থাকছেন অর্জুন কাপুরও
‘কফি উইথ করণ’-এর নবম সিজন ঘিরে দর্শকদের কৌতূহল তুঙ্গে। এরই মধ্যে শোয়ের একটি এপিসোডের শুটিং শেষ করেছেন বরুণ ধাওয়ান ও জাহ্নবী কাপুর। তাঁদের সঙ্গে বিশেষ অতিথি হিসেবে অর্জুন কাপুরের উপস্থিতির খবর সামনে এসেছে। এদিকে সলমন খান, শাহরুখ খান ও অন্যান্য তারকাদের নিয়েও চলছে জল্পনা।
গসিপ, তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন এবং নানা অজানা কাহিনি—সব মিলিয়ে ‘কফি উইথ করণ’ বরাবরই দর্শকদের আগ্রহের কেন্দ্রে থাকে। এবার আসতে চলেছে এই জনপ্রিয় চ্যাট শোয়ের নবম সিজন। পরিচালক ও প্রযোজক করণ জোহর ইতিমধ্যেই নতুন সিজনের শুটিং শুরু করে দিয়েছেন। ফলে কোন কোন তারকাকে এবার তাঁর বিখ্যাত ‘কফি কাউচে’ দেখা যাবে, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।
এরই মধ্যে সামনে এসেছে ‘কফি উইথ করণ ৯’-এর একটি এপিসোড নিয়ে বড় খবর। জানা গিয়েছে, বরুণ ধাওয়ান ও জাহ্নবী কাপুর ইতিমধ্যেই একটি এপিসোডের বেশ কিছু অংশের শুটিং করেছেন। ‘বাওয়াল’ ছবিতে একসঙ্গে কাজ করা এই জুটিকে প্রথমবার কোনও চ্যাট শোয়ে একসঙ্গে দেখা যাবে বলে খবর।
বরুণ-জাহ্নবীর সঙ্গে জমবে আড্ডা
সূত্রের খবর অনুযায়ী, করণ জোহরের সঙ্গে বরুণ ও জাহ্নবীর কথোপকথন ছিল বেশ মজার। শুটিংয়ের সময় দু’জনেই একে অপরের সঙ্গে মজা করেছেন, টেনেছেন পরস্পরের পা। পাশাপাশি ব্যক্তিগত জীবন ও নানা বিষয় নিয়েও কিছু অজানা গল্প শেয়ার করেছেন বলে জানা যাচ্ছে। তবে এই এপিসোডের আসল চমক নাকি অন্য জায়গায়। শুটিং চলাকালীন সেটে উপস্থিত ছিলেন এক বিশেষ অতিথি, যাঁর আগমন বরুণ ও জাহ্নবীকে চমকে দিয়েছিল।
বিশেষ অতিথি হিসেবে অর্জুন কাপুর?
News18-এর একটি প্রতিবেদনে সূত্রের দাবি, এই বিশেষ অতিথি আর কেউ নন, অর্জুন কাপুর। বরুণ ধাওয়ানের সঙ্গে অর্জুনের বন্ধুত্বের কথা ইন্ডাস্ট্রিতে বেশ পরিচিত। এর আগে ২০১৬ সালে দু’জন একসঙ্গে ‘কফি উইথ করণ’-এ হাজির হয়ে তাঁদের মজার কথাবার্তায় দর্শকদের বিনোদন দিয়েছিলেন।
সূত্রের দাবি, নবম সিজনের এই এপিসোডে অর্জুনের বিশেষ উপস্থিতি দর্শকদের জন্য আলাদা আকর্ষণ তৈরি করতে পারে। পাশাপাশি শোয়ে পাঁচবার উপস্থিত হওয়ার সুবাদে অর্জুন কাপুরকে বিশেষ ‘কফি অ্যাওয়ার্ড’ দেওয়ার কথাও জানা যাচ্ছে।
‘কফি উইথ করণ’-এ পাঁচবার অর্জুন
অর্জুন কাপুর এর আগেও একাধিকবার এই শোয়ে হাজির হয়েছেন। রণবীর কাপুর-রণবীর সিংয়ের এপিসোড, অনুষ্কা শর্মা-ক্যাটরিনা কাইফের এপিসোড-সহ বিভিন্ন পর্বে তাঁকে দেখা গিয়েছে। ফলে নতুন সিজনে তাঁর বিশেষ উপস্থিতি ঘিরে ইতিমধ্যেই দর্শকদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে।
এদিকে ‘কফি উইথ করণ ৯’-এর প্রিমিয়ারের নির্দিষ্ট তারিখ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি। তবে আগের মতোই শোটি জিওহটস্টারে স্ট্রিমিং হওয়ার কথা।
আর কারা আসতে পারেন নতুন সিজনে?
নতুন সিজনের অতিথি তালিকা নিয়েও চলছে নানা জল্পনা। শোনা যাচ্ছে, প্রথম এপিসোডেই সলমন খানকে অতিথি হিসেবে দেখা যেতে পারে। শাহরুখ খানও তাঁর ছেলে আরিয়ান খানের সঙ্গে শোয়ে হাজির হতে পারেন বলে আলোচনা রয়েছে।
এছাড়াও কাজল ও করিনা কাপুর খানকে জয়া বচ্চনের সঙ্গে একই এপিসোডে দেখা যেতে পারে বলেও খবর। তবে এই অতিথিদের উপস্থিতি নিয়ে এখনও নির্মাতাদের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি।
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