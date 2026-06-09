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    নাতাশাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে গিয়ে বরুণ কী কাণ্ড করেছিলেন জানেন? সিনেমার গল্পকেও হার মানাবে

    বরুণ ধাওয়ান এবং নাতাশা দালালের প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন। তাঁরা বেশ অনেকটা সময় সম্পর্কে থাকার পর ২০২১ সালে বিয়ে করেন। কিন্তু বরুণ ধাওয়ান নাতাশাকে বিয়ের প্রস্তাব যেভাবে দিয়েছিলেন সেই গল্প সিনেমাকেও হার মানাবে। বরুণ নিজেই একটি পডকাস্টে এই গল্পটি শেয়ার করেছেন।

    Jun 9, 2026, 11:22:22 IST
    By Sayani Rana
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    বরুণ ধাওয়ান এবং নাতাশা দালালের প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন। তাঁরা বেশ অনেকটা সময় সম্পর্কে থাকার পর ২০২১ সালে বিয়ে করেন। কিন্তু বরুণ ধাওয়ান নাতাশাকে বিয়ের প্রস্তাব যেভাবে দিয়েছিলেন সেই গল্প সিনেমাকেও হার মানাবে। বরুণ নিজেই একটি পডকাস্টে এই গল্পটি শেয়ার করেছেন।

    নাতাশাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে গিয়ে বরুণ যা কাণ্ড করেছিলেন, জানালেন অভিনেতা নিজেই
    নাতাশাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে গিয়ে বরুণ যা কাণ্ড করেছিলেন, জানালেন অভিনেতা নিজেই

    অভিনেতা জানান যে, তিনি যেভাবে প্রোপজ করার পরিকল্পনা করেছিলেন, তা কোনও না কোনও কারণে বারবার ভেস্তে যাচ্ছিল। কমেডিয়ান তন্ময় ভাটের ইউটিউব চ্যানেলে বরুণ বলেন, 'আমরা আলিবাগে ছিলাম। আমি গায়ক মার্ক অ্যান্টনির 'ইউ স্যাং টু মি' গানটি চালিয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম আমরা সাঁতার কাটতে যাব এবং ও পুল থেকে উঠে আসা মাত্রই আমি ওঁকে প্রপোজ করব।'

    বরুণ জানান, নাতাশা পুল থেকে উঠে আসার আগে তিনি আংটিটি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তিনি যখন আংটিটি খুঁজে পান, ততক্ষণে নাতাশা পুল থেকে উঠে এসেছেন। এমনটা একবার নয়, বেশ কয়েকবার হয়েছে। বরুণ বলেন, ‘আমি তিনবার ভুল করে ফেলি। তাই, সিনেমায় দেখানো নিখুঁত প্রপোজাল বাস্তবে হয় না।’

    বরুণ আরও জানান যে, নাতাশা প্রপোজ করার বিষয়টা আঁচও করতে পেরেছিলেন। অভিনেতা জানান যে, নাতাশা তখনও পর্যন্ত এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, যা পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তুলেছিল, কারণ তিনি জানতেন না যে বরুণ ধাওয়ান তাঁকে প্রস্তাব দিতে চলেছেন।

    এরপর নাতাশাকে এক জায়গায় আটকে রাখার জন্য বরুণকে তাঁর বন্ধুদের সাহায্য নিতে হয়েছিল। নায়ক বলেন, 'আমি আমার বন্ধুদের বলেছিলাম ওকে এক জায়গায় আটকে রাখতে এবং এদিক-ওদিক ঘুরতে না দিতে। তবে ও বুঝে গিয়েছিল যে আমি ওঁকে প্রোপজ করতে চলেছি। বরুণ জানান যে, তিনি গানটি তিনবার বাজিয়েছিলেন। আর তাতেই নাতাশার মনে হয়েছিল যে বরুণ তাঁকে প্রপোজ করতে চলেছেন।

    কাজের সূত্রে, বরুণের 'হ্যায় জাওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়' ছবিটি সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে। এই ছবিতে তিনি এমন এক ব্যক্তির চরিত্রে অভিনয় করেছেন, যে তার স্ত্রীকে ডিভোর্স দিতে চলেছেন কারণ তার স্ত্রী মা হতে চান না। এই সময়ে সে অন্য এক নারীর প্রেমে পড়েন। পরে সে জানতে পারেন যে তারা দু'জনেই একসঙ্গে গর্ভবতী। এরপর কী হবে তার উত্তর মিলবে প্রেক্ষাগৃহে।

    Home/Entertainment/নাতাশাকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে গিয়ে বরুণ কী কাণ্ড করেছিলেন জানেন? সিনেমার গল্পকেও হার মানাবে
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