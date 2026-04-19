সলমনের সামনে নাচতে গিয়ে ঘাবড়ে গেলেন বরুণ! ‘সবচেয়ে বড় ব্যাচেলরের পাশে…’, যা বললেন নায়ক

বলিউড অভিনেতা বরুণ ধাওয়ানের অনুরাগীর সংখ্যা কম নয়। তিনি তার কেরিয়ার জুড়ে অসংখ্য দুর্দান্ত ছবি উপহার দিয়েছেন। বর্তমানে, বরুণ তাঁর আসন্ন ছবি 'হ্যায় জাওয়ানি তো ইশক হোনা হি হ্যায়'-এর জন্য চর্চায় রয়েছেন। ছবিটিতে বরুণের পাশাপাশি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন পূজা হেগড়ে এবং মৃণাল ঠাকুর। ছবিটি মুক্তির জন্য প্রস্তুত।
সম্প্রতি 'হ্যায় জাওয়ানি তো ইশক হোনা হি হ্যায়' ছবির প্রথম গান ‘বিয়া করওয়া দো জি’ মুক্তি পেয়েছে। এই গানটিকে ঘিরে তৈরি হওয়া আলোচনার মধ্যেই বরুণ সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি নতুন ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন, যা সবার মনোযোগ আকর্ষণ করছে। ভিডিয়োটিতে সুপারস্টার সলমন খানের এক ঝলক দেখা গিয়েছে তা দেখে ভক্তরা বেশ উত্তেজিত।
বরুণ ধাওয়ান তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে ‘হ্যায় জাওয়ানি তো ইশক হোনা হি হ্যায়’-এর সেট থেকে গানটির শ্যুটিংয়ের একটি বিহাইন্ড-দ্য-সিনস (বিটিএস) ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। ভিডিয়োটিতে সলমন খানকে দেখা যায়। এটি শেয়ার করে বরুণ একটি মজার ক্যাপশন লিখেছেন, ‘ভারতের সবচেয়ে বড় ব্যাচেলরের পাশে নাচতে গেলে সব সময়ই নার্ভাস লাগে।’ ভিডিয়োটিতে পরিচালক ডেভিড ধাওয়ান এবং মনীশ পলের পাশাপাশি সলমনকেও দেখা গিয়েছে। ভিডিয়োটি সোশ্যাল মিডিয়ায় দ্রুত ভাইরাল হচ্ছে এবং নেটিজেনদের কাছ থেকেও প্রচুর প্রতিক্রিয়া পাচ্ছে।
উল্লেখ্য যে, পরিচালক ডেভিড ধাওয়ানের সঙ্গে সলমন খানের সম্পর্ক বেশ ভালো। অভিনেতা হিসেবে সলমন ডেভিড পরিচালিত বেশ কয়েকটি কাল্ট কমেডি ছবিতে কাজ করেছেন, যেমন 'জুড়ওয়া' এবং ‘মুঝসে শাদি করোগি?’ তাই তাঁদের দু'জনের মধ্যে একটা দৃঢ় বন্ধন রয়েছে। এই ভিডিয়োটি প্রকাশের পর জল্পনা আরও তীব্র হয়েছে যে, সলমন ‘হ্যায় জাওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়’ ছবিতে একটি ক্যামিও চরিত্রে অভিনয় করতে পারেন কি না।
মিড ডে-র একটি প্রতিবেদন অনুসারে, কৃতি স্যানন এবং বরুণ ধাওয়ান সম্প্রতি একটি ডান্স নম্বরের শ্যুটিং করেছেন যা ছবিটির পোস্ট-ক্রেডিট দৃশ্যে দেখা যাবে। প্রতিবেদন অনুসারে, কৃতি এবং বরুণ ১৬ এপ্রিল মুম্বইয়ের সান্তাক্রুজে 'ইভ' নামক একটি রেস্তোরাঁয় এই গানটির শ্যুটিং করেন।