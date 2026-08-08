রোমান্টিক ছবির পর এবার হরর ছবির জগতে পদার্পণ বরুণের, কোন ছবিতে দেখা যাবে তাঁকে?
বরুণ ধাওয়ানের কেরিয়ারে একটি নতুন সিনেমা যুক্ত হতে চলেছে। যশরাজ ফিল্মস তাদের প্রোডাকশন হাউসের প্রথম ভূতের সিনেমা তৈরির জন্য বরুণ ধাওয়ানকে কাস্ট করার খবর এসেছে। সিনেমাটি পরিচালনা করতে আসছেন একজন বিশেষ পরিচালক।
বলিউড অভিনেতা বরুণ ধাওয়ানের পূর্বের কিছু সিনেমা বক্স অফিসে বিশেষ সাফল্য পায়নি। তাই অভিনেতা একটি হিটের অপেক্ষায় আছেন। রিপোর্ট অনুযায়ী, অভিনেতা যশরাজ ফিল্মসের প্রোডাকশনের সঙ্গে তাঁদের প্রথম ভূতের সিনেমার জন্য যুক্ত হয়েছেন। এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম প্রাচীন এবং পরিচিত প্রোডাকশন হাউস যশরাজ রোমান্টিক ও পরিবার-বিষয়ক সিনেমার জন্য পরিচিত।
কিন্তু এবারে তাঁরা দর্শকদের ভয় দেখানোর জন্য প্রস্তুত। তাঁদের প্রথম ভয়ঙ্কর সিনেমায় বরুণ ধাওয়ান লিড হিরো হিসেবে থাকবেন। বরুণ ধাওয়ানকে সর্বশেষ যশরাজ ফিল্মসের সঙ্গে ২০১৮ সালে 'সুই ধাগা' সিনেমায় দেখা গিয়েছিল। এবার প্রায় ৮ বছর পর অভিনেতা আবারও YRF-এর পরবর্তী সিনেমায় হিরো হচ্ছেন।
এটি যশরাজের প্রথম ভয়ঙ্কর সিনেমা হবে যা 'দ্য রকেট বয়েজ' এর মতো ওয়েব সিরিজ বানানো অভয় পান্নুর দ্বারা পরিচালিত হবে। তিনি এই ভয়ঙ্কর সিনেমাটির স্ক্রিপ্টও তৈরি করেছেন। যশরাজ ফিল্মসের CEO অক্ষয় বিধওয়ানি সিনেমাটি প্রযোজনা করবেন। এর আগে তিনি 'সইয়ারা'তে অর্থ বিনিয়োগ করেছেন।
রিপোর্টে বলা হয়েছে, যশরাজ ফিল্মস প্রথম হরর সিনেমা নিয়ে আসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সিনেমার কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। একই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সিনেমাটি আগামী ২০২৭ সালে থিয়েটারে মুক্তি পাবে। সিনেমাটির জন্য নির্মাতারা শীঘ্রই ঘোষণা করবেন।
যশ চোপড়া এই প্রোডাকশনের অধীনে 'দিওয়ার', 'সিলসিলা', 'চাঁদনী' এবং 'লমহে' এর মতো চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। পরে তাঁর পুত্র আদিত্য চোপড়া শাহরুখ খানের সঙ্গে 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে', 'মোহাব্বতে', 'রব নে বানাদি জোড়ি' নিয়ে আসেন। যশরাজ ফিল্মস 'দ্য রেলওয়ে ম্যান' ওয়েব সিরিজের সাথে ডিজিটাল প্ল্যাটফরমেও প্রবেশ করেছে।
বরুণ ধাওয়ানের সিনেমা
সম্প্রতি বরুণকে পিতা ডেভিড ধাওয়ানের পরিচালনায় 'হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়' সিনেমায় দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এই সিনেমা বিশেষ কিছু করতে পারেনি এবং ফ্লপ হয়ে যায়। এর আগে 'বর্ডার ২' এ তাঁর কাজ প্রশংসিত হয়েছিল। তবে বরুণের বেবি জনও দর্শকদের বিশেষভাবে পছন্দ হয়নি। এখন তার আসন্ন চলচ্চিত্রগুলোর অপেক্ষা করা হচ্ছে। যশরাজের প্রোডাকশনে তৈরি হওয়া তাঁর পরবর্তী সিনেমা, 'ভেড়িয়া ২' আসছে। আশা করা হচ্ছে বরুণ এই সিনেমাগুলো দিয়ে চমক দেখাতে পারবেন।
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