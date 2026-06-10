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    Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai BO: মঙ্গলবার মোটা আয়, কত কোটি ঘরে তুলল বরুণের হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়

    রাম চরণ এবং জাহ্নবী কাপুরের 'পেড্ডি' এবং ববি দেওলের 'বন্দর'-এর সঙ্গে মুক্তি পেয়েছে বরুণ ধাওয়ানের 'হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়'। এমন পরিস্থিতিতে এর মঙ্গলবারের বক্স অফিস কালেকশন এখন প্রকাশিত হয়েছে। তাহলে চলুন জেনে নেওয়া যাক এখন পর্যন্ত কত টাকা সংগ্রহ করেছে ছবিটি। 

    Jun 10, 2026, 10:09:36 IST
    By Tulika Samadder
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    Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office Collection Day 5: বলিউড অভিনেতা বরুণ ধাওয়ান দীর্ঘদিন ধরে তাঁর নতুন ছবি 'হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়' এর জন্য শিরোনামে রয়েছেন। বরুণের মাল্টিস্টারার সিনেমাটি ৫ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ডেভিড ধাওয়ান।

    হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়-এর বক্স অফিস কালেকশন।
    হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়-এর বক্স অফিস কালেকশন।

    বরুণ ধাওয়ানের ছবিটি সপ্তাহান্তে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছে। একই সঙ্গে সপ্তাহের দিনগুলোতেও কোটি কোটি টাকা ঢুকছে ঘরে। এখন সামনে এল এর মঙ্গলবারের কালেকশন। চলুন জেনে নেওয়া যাক এখন পর্যন্ত কত টাকা সংগ্রহ করেছে এটি।

    বরুণ ধাওয়ানের কমেডি ড্রামা ফিল্ম 'হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়' নিয়ে দর্শকদের অনেক প্রত্যাশা রয়েছে। যদিও সিনেমায় থাকা রিমিক্স গান নিয়ে বেশ বিতর্ক হয়েছিল। কিন্তু এসব বিতর্কের মাঝেও প্রথম সপ্তাহান্তেই ভালো আয় করে ছবিটি। তবে বরুণকে বক্স অফিসে কড়া টক্কর দিয়েছে রাম চরণের 'পেড্ডি'। দু'জনের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা চলছে। তা সত্ত্বেও 'হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়' বিপুল পরিমাণ আয় করছে। ছবিটি উদ্বোধনী দিনে ৭.৫০ কোটি টাকার ব্যবসা করে। স্যাকনিলকের মতে, ছবিটি পঞ্চম দিনে, অর্থাৎ মঙ্গলবারে ৩.৯৯ কোটি টাকা আয় করেছে। এমন পরিস্থিতিতে, ভারতে এখনও পর্যন্ত 'হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়'-এর সংগ্রহ ৩১ কোটি টাকা হয়েছে।

    'হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়'-এর দিন-ভিত্তিক সংগ্রহ দেখুন-

    প্রথম দিন৯ কোটি টাকা
    দ্বিতীয় দিন৯ কোটি টাকা
    তৃতীয় দিন১০.৮০ কোটি টাকা
    চতুর্থ দিন৪.১৩ কোটি টাকা
    পঞ্চম দিন৩.৯৯ কোটি টাকা
    মোট সংগ্রহ৩১ কোটি টাকা

    বরুণ ধাওয়ানের 'হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়' মুক্তির পরই রাম চরণ এবং জাহ্নবী কাপুরের 'পেড্ডি' এবং ববি দেওলের 'বন্দর'-এর সঙ্গে বক্স অফিসে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়ে। একই সঙ্গে মোহনলালের 'দৃশ্যম', সূর্যের 'কারুপ্পু' ইতিমধ্যেই বক্স অফিস দখল নিয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে এর জন্য প্রতিযোগিতা অনেক জোরালো হয়ে উঠেছে।

    বরুণ ধাওয়ান 'হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়' ছবিতে অভিনয় করে সবার মন জয় করেছেন। সিনেমায় তাঁর অভিনয় বেশ প্রশংসিতও হয়েছে। ফরহাদ সামজি (লেখক) এর কিছু সংলাপ বেশ মজার ছিল, যা বরুণ তার কমিক পাঞ্চ লাইন দিয়ে ছবিটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। একই সঙ্গে বরুণকে যোগ্য সঙ্গত দিয়েছেন ম্রুণাল ঠাকুর, পূজা হেগড়ে। মণীশ পালের কমেডিও ছবিতে প্রাণ সঞ্চার করেছে। বরাবরের মতো জিমি শেরগিলও দারুণ কাজ করেছেন। এছাড়াও রয়েছেন মৌনি রায়, চাঙ্কি পান্ডে-র মতো তারকারা।

    (ডিসক্লেইমার: এই নিবন্ধে প্রদত্ত বক্স অফিস পরিসংখ্যানের বিবরণ বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্ট, বাণিজ্য বিশ্লেষক এবং উৎসের উপর ভিত্তি করে লেখা। প্রকৃত পরিসংখ্যান উপরে প্রদত্ত অনুমানের থেকে পৃথক হতে পারে।)

    • Tulika Samadder
      ABOUT THE AUTHOR
      Tulika Samadder

      হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে। কেরিয়ার শুরু করেন ২০১৫ সালে, শুরু থেকেই বিনোদন জগত ও লাইফস্টাইল সেকশনে কাজ করে আসছেন। তারকা থেকে সিনেমা, টলিপাড়ার খুঁটিনাটি খবর রাখা, এমনকী অজানা হাঁড়ির খবরও গসিপ-প্রেমী পাঠকদের কাছে তুলে ধরাই কাজ। এছাড়াও বলিউডের তারকাদের হালহাকিকতও তুলে ধরেন পাঠকদের সামনে। সঙ্গে সিনেমার রিভিউ, তারকাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট, সমস্তটাই নখদর্পণে। সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে তুলিকা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিরাটি মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ থেকে। এরপর মাস কমিউনিকেশন (Mass Communication) নিয়ে মাস্টার্স করেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১০ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে তুলিকার কাজের জগতে হাতেখড়ি হয় সংবাদপত্র দিয়ে। ডিজিটাল সাংবাদিকতায় কাজ শুরু হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার হাত ধরেই। ২০২১ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িত। সাহিত্যের প্রতি তুলিকার ঝোঁক ছোটবেলা থেকেই, সেই থেকেই সিনেমার প্রতি ভালোবাসা তৈরি। এছাড়াও ঘুরতে যেতে ভালোবাসেন, আরও বিশেষভাবে বললে তুলিকা পাহাড়-প্রেমী। আর তাই পাঠককে দিতে পারেন নানা জানা-অজানা জায়গায় ভ্রমণের সুলুক সন্ধান, তাও পকেট বাঁচিয়ে কম খরচে। সঙ্গে নিজে গাছপ্রেমী, দিনের বড় একটা অংশ কাটে ছাদবাগানে, আর নিজের প্রাপ্ত জ্ঞান থেকেই তুলিকার গার্ডেনিংয়ের কপি লেখা শুরু।Read More

    Home/Entertainment/Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai BO: মঙ্গলবার মোটা আয়, কত কোটি ঘরে তুলল বরুণের হ্যায় জওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়
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