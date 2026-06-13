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    বেদাঙ্গর বাড়ি পাঁচতারা হোটেলকেও হার মানায়! দেখে অবাক ফারহা, রইল ছবি

    ইমতিয়াজ আলির 'ম্যায় ওয়াপাস আউঙ্গা' ছবির অভিনেতা বেদাঙ্গ রায়নার মুম্বইয়ের বাড়িটি কোনও পাঁচতারা হোটেলের চেয়ে কম নয়। বাড়িটিতে রয়েছে একটি সুইমিং পুল, একটি প্রশস্ত রান্নাঘর এবং একটি বিলাসবহুল বসার ঘর। এমনকী ফারহা খানও এই নবাগতের বিশাল বাড়ি দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

    Jun 13, 2026, 11:50:33 IST
    By Sayani Rana
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    ইমতিয়াজ আলির 'ম্যায় ওয়াপাস আউঙ্গা' ছবির অভিনেতা বেদাঙ্গ রায়নার মুম্বইয়ের বাড়িটি কোনও পাঁচতারা হোটেলের চেয়ে কম নয়। বাড়িটিতে রয়েছে একটি সুইমিং পুল, একটি প্রশস্ত রান্নাঘর এবং একটি বিলাসবহুল বসার ঘর। এমনকী ফারহা খানও এই নবাগতের বিশাল বাড়ি দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

    বেদাঙ্গর বাড়ি পাঁচতারা হোটেলকেও হার মানায়! দেখে অবাক ফারহা, রইল ছবি
    বেদাঙ্গর বাড়ি পাঁচতারা হোটেলকেও হার মানায়! দেখে অবাক ফারহা, রইল ছবি

    বেদাঙ্গ রায়নাকে প্রথম দেখা যায় নেটফ্লিক্সের ছবি ‘আর্চিস’-এ, যেখানে তাঁর সহ-অভিনেতা ছিলেন সুহানা খান ও খুশি কাপুর। এরপর তিনি ‘জিগজার’ ছবিতে আলিয়া ভাটের ভাইয়ের চরিত্রে অভিনয় করেন এবং বর্তমানে ‘ম্যায় ওয়াপাস আউঙ্গা’ ছবিতে তরুণ নাসিরুদ্দিন শাহের ভূমিকায় অভিনয় করছেন।

    বেদাঙ্গ মুম্বইয়ের আন্ধেরিতে একটি বিল্ডিংটিতে থাকেন। তাঁর বাড়ির প্রবেশপথই বেশ নজরকাড়া গাছপালা দিয়ে সাদামাটাভাবে সাজানো। বেদাঙ্গ রায়না তার 'ম্যায় ওয়াপসি আউঙ্গা' ছবির নায়িকা শর্বরীর সঙ্গে ফারহা খানকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

    বেদাঙ্গর বাড়ির বসার ঘর বেশ প্রশস্ত। এখানে ডিজাইনার সোফা এবং শৌখিন জিনিসপত্র রয়েছে। তাঁর মা এই জায়গাটি সুন্দর করে সাজিয়েছেন। সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডের বিপরীতে হালকা হলুদ আলো এই স্থানটাকে সুন্দর করে তুলেছে।

    বেদাঙ্গ রায়নার বাড়ির বারান্দার প্রবেশপথটিও সুন্দর গাছপালা দিয়ে সাজানো। চা খাওয়ার জন্য বসার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। তাছাড়াও নায়কের বাড়ির খাবার ঘরটিও অসাধারণ, পুরো পরিবার এখানে বসে খাবার উপভোগ করে। খাবার টেবিলের পাশে একটা বড় আয়না রয়েছে, যা প্রায়শই সমৃদ্ধির জন্য বাড়িতে লাগানো হয়।

    বেদাঙ্গের বাড়ির রাঁধুনি তাদের জন্য একটি বিশেষ রান্নাঘর প্রস্তুত করেছিলেন। সবাই বসে খাবার উপভোগ করল। রাঁধুনির তৈরি খাবারে ফারাহ খান খুব মুগ্ধ হয়েছিলেন। এটা বাড়ির বড় রান্নাঘর। এটি একটি ছোট হলঘরের সমান জায়গায় তৈরি করা হয়েছে। এত বড় রান্নাঘর দেখে ফারাহ খান অবাক হয়ে গেলেন।

    বেদাঙ্গর বাড়িতে একটি সুইমিং পুলও আছে। অভিনেতার বাড়িটি বিল্ডিং-এর একটি উঁচু তলায় অবস্থিত এবং এত বড় একটি সুইমিং পুল দেখে ফারহাও দারুণ আনন্দিত হন। বেদাঙ্গের বাবা একজন পরিচালক ছিলেন। বেদাঙ্গ জানান যে, লোকেরা প্রায়শই মনে করে তিনি একটি ব্যবসায়ী পরিবার থেকে এসেছেন, কিন্তু বাস্তবে তাঁর বাবা চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি ‘হরর স্টোরি’ নামে একটি ছবি পরিচালনা করেছিলেন এবং বছরের পর বছর ধরে চিত্রনাট্য লেখার জন্য সংগ্রাম করেছেন।

    Home/Entertainment/বেদাঙ্গর বাড়ি পাঁচতারা হোটেলকেও হার মানায়! দেখে অবাক ফারহা, রইল ছবি
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