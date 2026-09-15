Nafisa Ali: ডিম্বাশয় থেকে লিভারে ছড়িয়ে পড়েছে ক্যানসার! কেমন আছেন অমিতাভের সহশিল্পী নাফিসা আলি?

Nafisa Ali: ডিম্বাশয় থেকে লিভারে ছড়িয়ে পড়েছে ক্যানসার! কেমন আছেন অমিতাভের সহশিল্পী নাফিসা আলি?
'এখন আমাকে 'টার্গেটেড থেরাপি'-র (Targeted Therapy) মধ্যে রাখা হয়েছে', শরীরে ফিরে এসেছে মারণরোগ ক্যানসার। কেমন আছেন নাফিসা আলি?
ক্যানসারের মতো মারণ ব্যাধির বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াইয়ের এক উজ্জ্বল প্রতীক তিনি। কয়েক মাস আগেই তৃতীয়বারের মতো ক্যানসার মুক্ত (Remission) হওয়ার সুখবর দিয়েছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী নাফিসা আলি সোধি (৬৯)। তবে জীবনসংগ্রামের এই পথে ফের বড়সড় ধাক্কা খেলেন তারকা। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, রোগটি আবার নতুন করে শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে।
হাসপাতালের বেড থেকে হাতে আইভি ড্রিপ (IV Drip) নিয়ে একটি হাসিমুখের ছবি পোস্ট করে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের শারীরিক অবস্থার কথা ভক্তদের জানালেন নাফিসা।
চিকিৎসায় বদল ও সিবিআই স্ট্যান্ডার্ড পেট-স্ক্যান রিপোর্ট
নিজের অসুস্থতা নিয়ে সবসময়ই অনুরাগীদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করেন নাফিসা। সাম্প্রতিক PET/CT স্ক্যানের ফলাফল এবং চিকিৎসার বদল নিয়ে ইনস্টাগ্রামে তিনি লেখেন: 'সহজ কথায় বলতে গেলে, আমার ওভারিয়ান বা পেরিটোনিয়াল ক্যানসার ফের বৃদ্ধি পেয়েছে। স্ক্যান রিপোর্টে দেখা গেছে ক্যানসারের নতুন উপসর্গ, এখন লিভারের উপরিভাগে থাবা বসিয়েছে। সেই কারণে আমার চিকিৎসার প্রোটোকল পরিবর্তন করা হয়েছে এবং এখন আমাকে 'টার্গেটেড থেরাপি'-র (Targeted Therapy) মধ্যে রাখা হয়েছে। আমার লড়াইয়ের শক্তি সবসময় বজায় রাখার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।'
‘জীবনের সবচেয়ে ভীতিকর সফর...’
২০১৮ সালে প্রথমবার স্টেজ-৩ ওভারিয়ান এবং পেরিটোনিয়াল ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন এই বর্ষীয়ান তারকা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ক্যানসারের সঙ্গে এই দীর্ঘ লড়াই নিয়ে নিজের মানসিক যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে নাফিসা বলেছিলেন: ‘ক্যানসার এমন একটা রোগ যা পরিবারকে ভেঙে চুরমার করে দেয়, আর্থিক ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। আমার জীবনের দেখা সবচেয়ে ভীতিকর সফর এটি। আগে আমি সারা দুনিয়ার জন্য লড়তে পারতাম, আর এখন নিজের জীবনের লড়াই লড়ছি।’
বলিপাড়ার প্রার্থনা ও বার্তা
শারীরিক যন্ত্রনার মাঝেও নাফিসার এই অদম্য লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়েছেন ফ্যাশন ডিজাইনার ফারহা খান আলি সহ একাধিক তারকা ও অনুরাগী। ফারহা কমেন্টে লেখেন, “তুমি লড়াই চালিয়ে যাও। তুমি অত্যন্ত শক্তিশালী, অসাধারণ এবং সাহসী। তুমি জয়ী হবেই!”
২০২২ সালে অমিতাভ বচ্চনের সঙ্গে সুরজ বরজাতিয়ার ‘উঁচাই’ (Uunchai) ছবিতে অভিনয় করেছিলেন নাফিসা। জীবনের কঠিনতম মোড়ে দাঁড়িয়েও সততা আর সাহসের সঙ্গে ইতিবাচক বার্তা ছড়াতে পিছপা হচ্ছেন না এই বর্ষীয়ান অভিনেত্রী।
- ABOUT THE AUTHORPriyanka Mukherjee
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More