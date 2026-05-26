Ramakant Dayama: বলিউডে দুসংবাদ! না ফেরার দেশে রমাকান্ত দায়মা
যশস্বিনী আর দায়মার পিতা এবং প্রখ্যাত অভিনেতা রমাকান্ত দায়মা এখন আর আমাদের মাঝে নেই। তিনি সনি লিভের ওয়েব সিরিজ 'স্ক্যাম ১৯৯২' এ হার্শদ মেহতার পিতার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।
আজ প্রখ্যাত অভিনেতা রমাকান্ত দায়মা চিরকালের জন্য না ফেরার দেশে চলে গেলেন। তাঁর সহঅভিনেত্রী শুভাংগী লাটকর সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর একটি পুরনো ভিডিও শেয়ার করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, রমাকান্ত দায়মা বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় টিভি শো এবং ছবিতে কাজ করেছেন, তবে তিনি ‘স্ক্যাম ১৯৯২’ সিরিজে হার্শদ মেহতার পিতার চরিত্রে অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।
শুভাংগী লাটকর তাঁর পোস্টে লেখেন, 'আজ আমরা একটি সুন্দর মানুষকে হারালাম। আমার কাছে শব্দ নেই। রামাকান্ত দায়মা আমার জন্য শুধু একটি প্রিয় বন্ধু এবং পারিবারিক বন্ধু ছিলেন না, বরং একজন এমন মানুষ যাঁর আমি হৃদয় থেকে প্রশংসা এবং সম্মান করি। তাঁর জীবনে যত বড় সমস্যা আসুক না কেন, তিনি জীবনযাপন করতে জানতেন।'
অধূরেই রয়ে গেল তাঁর স্বপ্ন
তিনি আরও লিখেছেন, 'অসাধারণ নৃত্যশিল্পী, হৃদয়কে ছুঁয়ে যাওয়া গায়ক, উঁচু মানের অভিনেতা এবং আমার জন্য একজন বুদ্ধিমান পরামর্শদাতা যাঁর কথাগুলোর মধ্যে সবসময় গভীর অর্থ থাকে। হয়তো তিনি দেখতে ছোট মনে হতেন, কিন্তু তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী এবং সাহসী ছিলেন যাঁদের আমি জানি। যদিও আমরা সবাই জানতাম যে তিনি কয়েক মাস ধরে অসুস্থ ছিলেন, তবুও কোথাও আশা ছিল। আমাদের অনেক অর্ধসম্পন্ন পরিকল্পনা ছিল। বছর পরে, আমি সত্যিই তাঁর সাথে আবার কাজ করতে চেয়েছিলাম।'
শুভাংগী শেষে লেখেন, 'আমরা একসাথে একটি সুন্দর হিন্দি নাটক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। যখন আমি তাঁর কাছে অনুরোধ করি, তিনি হাসেন এবং বলেন, আমাকে আগে সুস্থ হতে দাও। আমরা মঞ্চে একসঙ্গে কিছু সুন্দর কবিতা উপস্থাপনের পরিকল্পনাও তৈরি করেছিলাম। সেই স্বপ্নও এখন অধূরাই রয়ে গেল... কিছু ক্ষতি এমন নিস্তব্ধতা রেখে যায় যা শব্দে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আজকের দিনটিও কিছুটা তেমনই মনে হচ্ছে। আপনি খুব মিস করবেন, রামাকান্তজি। আপনার আত্মা শান্তি পাক।'
অভিনেতার মৃত্যুর কারণ এখনও জানা যায়নি। ইন্ডাস্ট্রির মানুষ, তাঁর ভক্তরা এবং কাছের আত্মীয়স্বজন তাঁকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন এবং তাঁর পরিবারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছেন।