Vicky-Katrina: চোখে ঘুম নেই, ভিকির সঙ্গে সোহাগে আদরে মাখামাখি নতুন মা ক্যাট, কেমন কাটল বিয়ের জন্মদিন?

Vicky-Katrina: চোখে ঘুম নেই, ভিকির সঙ্গে সোহাগে আদরে মাখামাখি নতুন মা ক্যাট, কেমন কাটল বিয়ের জন্মদিন?
গত মাসেই বাবা-মা হয়েছেন ভিক্যাট। ছেলে কোলে প্রথমবার বিয়ের জন্মদিন পালন করছেন তারকা দম্পতি।
অভিনেতা ভিকি কৌশল এবং ক্যাটরিনা কাইফ জীবনে একটি নতুন অধ্যায় প্রবেশ করেছেন। এখন আর তাঁরা শুধু স্বামী-স্ত্রী নন, ফুটফুটে এক পুত্র সন্তানের বাবা-মা। একরত্তিকে নিয়েই সারাদিন ব্যস্ত ক্যাটরিনা। গত মাসেই মা হয়েছেন একসময় গোটা দেশের হৃদয়ে ঝড় তোলা এই ব্রিটিশ সুন্দরী।
ছেলেকে সামলাতে রাতের ঘুম উড়েছে নতুন বাবা-মা'এর। চতুর্থ বিবাহবার্ষিকীতে সেই কথাই স্বীকার করে নিলেন ভিকি কৌশল। অভিনেতা এদিন বউ ক্যাটরিনার সাথে একটি মিষ্টি ছবি শেয়ার করে নিয়েছেন। ভিকি এবং ক্যাটরিনার আরাধ্য ছবি ছবিতে, ক্যাটরিনাকে মেকআপ ছাড়াই ভিকির কাঁধে মাথা রেখে হাসিমুখে পোজ দিতে দেখা গিয়েছে। ক্যাপশনে অভিনেতা লেখেন, ‘আজ উদযাপন করছি... দুজনেই আনন্দ, কৃতজ্ঞতায় ভাসছি এবং ঘুম বঞ্চিত। শুভ চতুর্থ বিবাহবার্ষিকী’।
নভেম্বরে ছেলের জন্মের খবর একটি সুন্দর পোস্ট দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন তারকা দম্পতি, ‘তাতে লেখা ছিল আমাদের আনন্দের বান্ডিল এসে গেছে। অপরিসীম ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমরা আমাদের ছেলেকে স্বাগত জানাই’। প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, আয়ুষ্মান খুরানা, করণ জোহর প্রমুখ এই দম্পতিকে বাবা-মা হওয়ার জন্য অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।
ভক্তরা তাদের একসাথে একটি ছবিতে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। তবে এখনও ছেলের নাম বা ঝলক শেয়ার করেননি ভিকি-ক্যাটরিনা।
২০২১ সালের ৯ই ডিসেম্বর রাজস্থানের সিক্স সেন্সেস ফোর্ট বারওয়ারায় একটি অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠানে বিয়ে করেছিলেন ভিক্যাট, বিয়ের পরই নিজেদের সম্পর্কে সিলমোহর দেন দুজনে। নেহা ধুপিয়া এবং অঙ্গদ বেদী, কবীর খান এবং মিনি মাথুর, শর্ভরী ওয়াঘ এবং মালবিকা মোহননের মতো চলচ্চিত্র জগতের কয়েকজন সহ মাত্র ১২০জন অতিথির উপস্থিতি নিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান করেছিলেন দুজনে।