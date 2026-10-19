কান্না কাব্যার, মা কোলে নিতেই শান্ত কোয়েল-কন্যা! সপ্তমীর বোনাস কবীরের দুষ্টুমি

কান্না কাব্যার, মা কোলে নিতেই শান্ত কোয়েল-কন্যা! সপ্তমীর বোনাস কবীরের দুষ্টুমি
সপ্তমীর একটি ভিডিয়োতে স্বামী নিসপাল সিং, ছেলে কবীর ও মেয়ে কাব্যার সঙ্গে দেখা গেল কোয়েলকে। কবীরেরবয়স এখন সাড়ে ৬। অন্যদিকে, কাব্যার এখনো ২ হয়নি।
মল্লিকবাড়ির পুজো বরাবরই বাঙালির খুব কাছের। প্রতিবছর বহু মানুষ হাজির হন মল্লিক পরিবারের উৎসবে সামিল হতে। সঙ্গে পুজোবাড়ি থেকে ভাইরাল হয় কোয়েল-রঞ্জিত মল্লিকের একাধিক ছবি-ভিডিয়ো, যা বরাবরই কেড়ে নেয় নেটপাড়ার মন।
সপ্তমীর একটি ভিডিয়োতে দেখা গেল পরিবারের সঙ্গে ছবি তুলবেন কোয়েল। সাদা পাঞ্জাবিতে নিসপাল। পাশে কবীর বসে। কবীরের কোলে কাব্যা। যদিও কোনো এক কারণে ছোট্ট ডলপুতুল খুব খান্না জুড়েছে। কবীর শান্ত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ। উঠে এসে কাব্য়াকে কোলে নেন কোয়েল। আর মায়ের কোলে গিয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মতো শান্ত হয়ে যায় কাব্যাও।
এরপর কোয়েল কাব্যাকে কোলে নিয়েই বসার চেষ্টা করেন কবীর ও নিসপালের মাঝখানে। এদিকে মাকে জায়গা ছাড়তে নারাজ ছেলে। চলে মায়ের সঙ্গে একটু দুষ্টুমি। আর এই ভিডিয়োই কেড়ে নিয়েছে নেটপাড়ার মন।
টলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক এবং বিশিষ্ট চলচ্চিত্র প্রযোজক নিসপাল সিং রানের বিয়ে হয় ২০১৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি। দীর্ঘ সাত বছর চুটিয়ে প্রেম করার পর তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। নিসপাল সিং পাঞ্জাবি পরিবারের ছেলে হওয়ায় তাঁদের বিয়েতে দুটি সংস্কৃতিরই মেলবন্ধন ঘটেছিল। রাসবিহারী অ্যাভিনিউর একটি গুরুদ্বারে পাঞ্জাবি রীতিতে আনন্দ কারাজ এবং পরবর্তীতে সম্পূর্ণ বাঙালি হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান মেনে তাঁদের বিয়ে সম্পন্ন হয়। ২০২০ সালে তাঁদের প্রথম সন্তান (ছেলে কবীর) এবং ২০২৪ সালের শেষের দিকে তাঁদের দ্বিতীয় সন্তান (মেয়ে কাব্যা) জন্ম নেয়।
মা হওয়ার পর কাজ কিছুটা কমিয়েছেন কোয়েল। যা নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে অভিনেত্রী বলেছিলেন, ‘ছবি পরেও করতে পারব, কিন্তু ছেলে-মেয়ে বড় হওয়ার সময়টা আর ফিরে আসবে না’। জানিয়েছিলেন, ‘সিসিটিভিতে যখন দেখি ও (ছেলে কবীর প্রসঙ্গেই বলেছিলেন একথা, কাব্যার জন্মের পরপরই দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে) একা একা ঘরে বসে আছে, তখন খুব কষ্ট হয়। স্কুল থেকে ঠিক সময়ে বাড়ি ফিরছে কি না, কী খাবার খাবে, সবটাই আমার নজরে থাকে।’
যদিও সন্তানদের বড় করার পাশাপাশি কোয়েল নিজের কেরিয়ারও এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। তাঁর মতে, ‘মায়েদের কখনওই নিজের স্বপ্নকে ধাওয়া করা বন্ধ করা উচিত নয়।’ প্রসঙ্গত, রাজনীতিতেও পা রেখেছেন কোয়েল। বছরের শুরুতে তৃণমূলের টিকিটে হয়েছিলেন তৃণমূলের টিকিটে রাজ্যসভার সাংসদ। এখন ফুল বদলে বিজেপিতে গিয়েছেন। ফের ওই একই পদের জন্য মনোনয়নও জমা দিয়ে ফেলেছেন।
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