বিজয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন তৃষা, জন্মদিনে ‘বন্ধু’কে ভালোবাসায় ভরালেন অভিনেত্রী

বিজয়ের দিকে তাকিয়ে আছেন তৃষা, জন্মদিনে ‘বন্ধু’কে ভালোবাসায় ভরালেন অভিনেত্রী
তৃষা কৃষ্ণন যে পোস্টের জন্য ভক্তরা মুখিয়ে ছিল, তা অবশেষে প্রকাশিত হয়েছে। অভিনেত্রী বিশেষ একটি ছবির সাথে বিজয়ের সঙ্গে একটি ছবি শেয়ার করেছেন।
তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের সোমবার জন্মদিন ছিল। এই বিশেষ উপলক্ষে সবাই তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে। কিন্তু তৃষা কৃষ্ণনকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাবার্তা জানাতে দেখেননি, যার কারণে সোশ্যাল মিডিয়াতে এই নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছিল যে দুজনের মধ্যে কোনও অশান্তি আছে কিনা বা তাদের সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরেছে কিনা, তবে এখন তৃষা একটি বিশেষ ছবি শেয়ার করে এসব গুজবের ওপর একটি পূর্ণবিরাম দিয়েছেন।
তৃষা বিজয়ের জন্মদিনে একটি ছবি শেয়ার করেছেন যার মধ্যে বিজয়ের সামনে ৫ টি কেক রাখা রয়েছে। বিজয় যেখানে কেকের দিকে দেখছে, তৃষা সেখানে বিজয়ের দিকে নজর রাখছে।
বিজয়ের জন্য বিশেষ বার্তা
ছবিটি শেয়ার করে তৃষা লিখেছেন, ‘যার কারণে সবকিছু এত বিশেষ মনে হয়—জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা।’
ভক্তদের অসংখ্য মন্তব্য
তৃষার এই পোস্টে ভক্তদের কাছ থেকে অনেক মন্তব্য আসছে। কেউ লিখেছেন, ‘আমরা এই মুহূর্তটির জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।’ কেউ লিখেছেন, ‘অবশেষে একটা সান্ত্বনা পাওয়া গিয়েছে। অবশেষে অযথা গুজবগুলি বন্ধ হবে।’
প্রসঙ্গত, তৃষা যখন সোমবার কোনো পোস্ট করেনি, তখন সবাই মনে করতে শুরু করেছিল যে দুজনের মধ্যে কোনও অশান্তি হয়েছে যার কারণে অভিনেত্রী তাঁকে শুভেচ্ছা জানায়নি কারণ গত কিছু বছরে তৃষা বিজয়ের জন্মদিনে বিশেষ পোস্ট করতেন। তাদের সম্পর্ক নিয়ে বেশ কিছু সময় ধরেই খবর আসছে। যদিও দুজনই কখনই এ বিষয়ে মন্তব্য করেননি, তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় একে অপরের সাথে ছবি শেয়ার করতে থাকেন।
বিজয় এবং সংগীতার বিবাহবিচ্ছেদ প্রসঙ্গে
কিছুদিন ধরেই খবর এসেছিল যে বিজয় এবং তাঁর স্ত্রী সংগীতার বিবাহবিচ্ছেদের কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। সংগীতার দাবি বিজয়ের সাথে কোনও অভিনেত্রীর সম্পর্ক ছিল। তবে, তিনি কোনও নাম কখনো প্রকাশ করেননি। যেদিন বিজয় তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হতে শপথ গ্রহণ করেছিলেন, সেদিন তৃষা তাঁকে সমর্থন জানাতে এসেছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ ঐতিহ্যবাহী আউটফিটে ছিলেন এবং তাঁর সাথে তাঁর মা ছিলেন। তৃষার সেই সময়ের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ভাইরাল হয়েছিল।