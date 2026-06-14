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    বিয়ের পর বড় সিদ্ধান্ত নিলেন বিজয়-রশ্মিকা! ১৮০ জন শিক্ষার্থীকে দেবেন বৃত্তি?

    বিজয় দেবেরাকোন্ডা এবং রশ্মিকা মন্দনা তাঁদের বিয়ের পর থেকেই একসঙ্গে বেশ কিছু জনকল্যানকর কাজ করে আসছেন। এখন তাঁরা একটি মহৎ উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁরা তেলেঙ্গানার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে একটি বড় পদক্ষেপ নিয়েছেন।

    Jun 14, 2026, 20:58:41 IST
    By Sayani Rana
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    বিজয় দেবেরাকোন্ডা এবং রশ্মিকা মন্দনা তাঁদের বিয়ের পর থেকেই একসঙ্গে বেশ কিছু জনকল্যানকর কাজ করে আসছেন। এখন তাঁরা একটি মহৎ উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাঁরা তেলেঙ্গানার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে একটি বড় পদক্ষেপ নিয়েছেন। বিজয় এবং রশ্মিকা তেলেঙ্গানার শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে বদ্ধপরিকর।

    বিয়ের পর বড় সিদ্ধান্ত নিলেন বিজয়-রশ্মিকা! ১৮০ জন শিক্ষার্থীকে দেবেন বৃত্তি?
    বিয়ের পর বড় সিদ্ধান্ত নিলেন বিজয়-রশ্মিকা! ১৮০ জন শিক্ষার্থীকে দেবেন বৃত্তি?

    রবিবার, বিজয় রশ্মিকাকে সঙ্গে নিয়ে তেলেঙ্গানার আচামপেট মণ্ডলের ঘুম্মানপেটা গ্রাম পরিদর্শন করেন। তিনি সেরা ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের এবং তাঁর কর্মজীবনে যাঁরা তাঁকে এত ভালোবাসা ও সমর্থন জানিয়েছেন, তাঁদের প্রতিদান দেওয়ার কথা জানান।

    বিজয় ইনস্টাগ্রামে শিক্ষার্থীদের একটি তালিকা শেয়ার করেছেন, যার মধ্যে বৃত্তি প্রদানের জন্য তাঁর নির্বাচিত কয়েকজনও রয়েছে। তিনি লিখেছেন, ‘আমরা ঘুম্মানপেটা যাচ্ছি। এটি একটি ছোট গ্রাম, যেখানে আমার বাবার জন্ম হয়েছিল। ফেব্রুয়ারিতে, রশ্মিকা এবং আমি ঘোষণা করেছিলাম যে আমরা একটি ছোট স্বপ্ন পূরণ করতে যাচ্ছি। আমরা নবম এবং দশম শ্রেণীর পরিশ্রমী শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করব। তাই এখানে সেই ১৮০ জন শিক্ষার্থীর তালিকা দেওয়া হল, যারা তাদের বাবা-মাকে গর্বিত করেছে।’

    বিজয় একটি অনুষ্ঠানে শিশুদের পরিবারকে উদ্দেশ্য করে আরও বলেন, ‘আমরা একটা ছোট বৃত্তি দিতে চাই। কিন্তু এটা আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমি তোমাদের জীবনের অংশ হতে চাই। ধীরে ধীরে, আমাদের গ্রামের পর, আমি এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। এটাই আমার স্বপ্ন। আমি শৃঙ্খলাকে উদযাপন করতে এবং এর উপর মনোযোগ দিতে চাই।’

    রশ্মিকা শিশুদের অভিনন্দন জানিয়ে এবং বলেছেন যে তিনিও এ নিয়ে খুব উচ্ছ্বসিত। তিনি বলেন, 'আমি আমার কথা রাখব, তবে আজ আমরা 'দ্য দেবেরাকোন্ডা ফাউন্ডেশন'-এর মাধ্যমে একটি ইতিবাচক সূচনা করছি। আমরা আমার শ্বশুরমশাইয়ের গ্রাম থেকে শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আজ আমি আপনাদের সামনে রশ্মিকা মন্দনা দেবেরাকোন্ডা হিসেবে দাঁড়িয়েছি। আমি খুব উচ্ছ্বসিত।' রশ্মিকা ও বিজয় এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে বিয়ে করেন। বিয়েটি উদয়পুরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

    পেশাগত জীবনে রশ্মিকা ও বিজয়কে এরপর একসঙ্গে 'রানাবলি' ছবিতে দেখা যাবে। এর আগে তাঁরা ২০১৮ সালে 'গীতা গোবিন্দম' এবং ২০১৯ সালে 'ডিয়ার কমরেড' ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন।

    Home/Entertainment/বিয়ের পর বড় সিদ্ধান্ত নিলেন বিজয়-রশ্মিকা! ১৮০ জন শিক্ষার্থীকে দেবেন বৃত্তি?
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